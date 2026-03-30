李居明-五福古文化 教你创造幸福人生︳李居明大师会客室

每个人都想「五福临门」，但「五福」背后真正的文化含义，大家又了解多少呢？在中国传统文化中，五福排在第一位的就是「寿」，也就是长寿。

五福之首：长寿

一个人不存在这个世界，所有东西都是假的。无论你多有名气、多有地位，没了命就甚么都没了，所以一个人最大的福气，最重要是长寿。在中国古文化里，长寿是有标准的，「上寿」是120岁，「中寿」是100岁，而「下寿」也要80岁。

有关岁数的避忌要提醒大家：老人家到了80岁或81岁做最后一次生日之后，就不再提自己的具体岁数，不用庆祝寿辰，这是一种避忌，也是一种智慧。

唯一要提醒大家，一定要过农历生日。因为农历生日才能对应到你属天上的哪一颗宿曜，那颗星对你的加持就体现在农历生日那天。在那一天点蜡烛，就可以增强元神宫里的寿元。今年记得要过农历生日！

「五福」通常也指「福禄寿喜财」 ，有朋友说家中摆放了一个「喜」字，真的应验「喜出望外」！

「富有」是五福之一， 在中国吉祥文化中最重视的财神文化！

富有的真谛

五福的第二福是「富」。在古代，你没有钱会饿死，甚至要卖儿卖女，那怎么会有福气？人去赚钱不是一种罪过，富有是一种福气。我常说「自己站不稳，别人靠不住。」

话说有个好心人，他看到别人风吹雨打，便勉强盖了个凉亭。因为没有很多钱，泥水工料不够，结果凉亭倒塌反而压死了乘凉的人。这就是好心做坏事。所以，现代人的哲学是：先搞定自己，自己先丰足起来，自立强大了，再去惠及他人。你能力够，赚了很多钱，就捐十亿八亿；能力小就量力而为。自己富有后才去帮人，这才是「富有」的真谛。

「康宁」健康最高境界

第三福「康宁」，是现代人最缺乏的。康宁的意思就是「开心」。如果你经常不开心，怎会有福气呢？身体健康之余，内心也能保持安宁，这才是健康的最高境界。

现在很多人有忧郁症，因为他们总要求环境改变来迁就自己。「康宁诀」就是将自己的心变到能适应环境，并活在其中感到开心。这是一种「自我开解法」，你不疏解自己，没人能帮你。

你想事事如意，秘诀只有一个：千万不要比较。比较是最要命的，和别人比谁有钱、比谁聪明，只要觉得自己差一点，你就活得很辛苦。所有的灾难都来自比较。佛祖说「天大地大，唯我独尊」，意思是不要比较，你自己就是最好的。这是「康宁诀」的重要意义。

「好德」良好的生活习惯

第四福是「好德」，这与我们的生活习惯息息相关。你养成的饮食习惯、生活节奏，其实都在影响着自己福分。远离烟毒、赌博与损友，方能保住福气与寿元。而第五福为「考终命」，即老来长寿且能安然善终。

「寿、富、康宁、好德、善终」五福便是圆满人生的最高境界。你觉得五福中哪种生活习惯最影响现代人的福气呢？