李居明-范蠡四字成功诀 避开人生四大祸｜李居明大师会客室

最近我在研究中国文化考古与典籍时，在一本《越绝书残卷》中发现了一个人，他是中国历史「完人」排行榜上真正的冠军。

在中国文化历史中，很多出名的人似乎都被某种宿命规限了而不能称为「完人」。比如苏东坡，他的诗词歌赋厉害得不得了，但一讲到仕途，他一生九次被贬，好不容易等到升迁，却在返京的船上病逝了。再看韩信，军事天才，最后却被杀；张良虽然聪明，但也得隐姓埋名。

你想在仕途上很成功，同时你又要很有钱，这已经很难了；但还有第三件事更难，就是你要「长命」。在历史上，根据中国文人与历史学家的研究，真的有一个人做到了，这个人大家都很熟悉，他就是西施故事中的范蠡。

陶朱公「三散三聚」

话说范蠡辅佐越王勾践，忍辱负重帮助君主复国，但发现勾践为人长颈鸟喙，可以共患难，但不能共富贵，当皇帝动了杀心想除掉功臣时，他竟然能顺利离开宫廷，全身而退。范蠡为甚么这么厉害？

第一，他能在权利巅峰之时，竟然不要任何赏赐，这份气魄已是不得了。第二，古代社会很看不起从商的人，但他转行经商后，赚钱赚到富可敌国。历史上称他为「陶朱公」。范蠡赚到钱后把家财布施给人民，然后再重新做生意，又再赚回来。历史上说他「三散三聚」，三次散尽家财，又三次白手起家赚回来，堪称神迹。更让人羡慕的是，他的老婆是四大美人之一的西施。而且范蠡长命，足足有88岁寿命，在古代绝对是高寿。所以，范蠡成为了中国历史排行榜上「完人」的第一名。

这世上有不凋谢的花吗？既然没有，便不要期望自己或对方是一个完美的人。只要学懂从生活中解脱，你便是最成功的人。

《粤剧特朗普》伊万卡手捧「毛语录」，悟到人生应「放下来吧！」这四字真言。

人生要避开「四大祸」

范蠡这一生这么成功，堪称中国文化的「完人」。在他临终前，儿子说了四字诀就是「口、贪、骄、执」。他认为人生要避开「四大祸」。

首先是「口」。所谓病从口入，祸从口出。尤其是靠说话为职业的人，一定要「慎言」。特别在古代，你做大官跟皇帝聊天，讲错一句话可能诛九族。所以，管住你的口，不要得罪人，是让你无灾无难的首要大事。

第二是「贪」。任何人出事往往都因为贪。贪财、贪色、贪饮、贪食，很多麻烦甚至是桃色事件，都是因为一个「贪」字。范蠡不贪权位，不贪钱财，这反而保全了他。

第三是「骄」。即是傲气、张扬。做人不张扬，要低调一点。第四是「执」，就是懂得放下，壮士断臂。正因为范蠡一生都没有犯这四大祸，他才能在晚年安然享有88岁「善终」。大家都听闻过范蠡与西施的故事，但未必知道他背后竟有如此深厚的处世智慧。

在「五福」之中，善终是最难得的。在中国古文化中，范蠡就是唯一一个真正合乎「五福」标准的完美典范。你有「五福」命吗？请追看下期。