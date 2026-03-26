就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！

香港经济持续低迷，裁员潮不断，失业人士纷纷高呼「揾工难」。近日，有网民热议一工种是「铁饭碗」，形容其为「不易被AI取代」的稳定选择，不论年纪及学历都可入行，加上行业需要大量人手，而且不怕被AI取代，成为今时今日不少人「马死落地行」的现实出路？

就业寒冬「铁饭碗」？网民疑惑：点解失业就叫人做保安

近日有网民热议一大工种为「铁饭碗」，形容其为「不易被AI取代」的稳定选择。（来源：Facebook群组「裁员炒人消息关注组」）

最近有网民于Facebook群组「裁员炒人消息关注组」发文，疑惑为何群组内的成员一听到有人失业，就会建议做保安：「点解呢个group个个一听人失业就叫人做保安？揾紧5皮（5万）又叫人做保安、后生毕业又叫人做保安。」

网民力荐不怕被AI取代+无学历月入1.7万起

帖文迅速引起热烈讨论，多名网民分享亲身经历及看法，指出在当前大环境，保安工作虽然不是人人首选，但至少能提供基本生计保障，「起码有饭食」，更列出4大任职保安的吸引力：

入行门槛低，适合不同年龄及学历人士：有网民指年纪大无学历都可入行，年轻人入行收入更可观：「年纪大无学历可以12码坐一日行几次楼梯就有17-18k」、「后生识英文肯企，20k up」 工作压力较低：有网民认为保安的本职工作不算复杂，而且稳定有粮出，加上有一定请人需求：「人人都做到，而且一定好过做饮食」、「X流流有粮出」、「保安请人比较多，同埋易入行，唔惊失业……保安最低限度唔惊会饿死！」、「后生做控制室嘅话都唔辛苦。」 不易被AI取代：有人指即使AI如何发展，都难以取代保安工作，有身为保安的网民表示：「如果系名牌屋苑，两文三语系基本门槛，要识电脑，常识丰富，有应变能力，外貌要见得人，其实一啲都唔简单。」 新年利是可以当bonus：有网民指每逢农历新年，额外收入可观：「新年利事好多都大过份双粮。」

网民强调，即使人工不算顶尖，但保安工作至少提供基本保障：「起码有饭食！」一名曾年薪过百万的网民坦言，「我以前年薪过一球，而家都系乖乖做紧保安！」。不过，他们亦提醒从业员需保持专业，「保安都要醒定，唔系被捉到值班睇手机、衣衫不整……两三封警告信可以走得」。

来源：Facebook群组「裁员炒人消息关注组」