一田YATA日本祭低至3折！$8起入手日本好物 Threads爆红朱古力奶/人气布甸 指定商品买1送1

一田YATA优惠低至3折！一田YATA由即日起至4月1日期间举行「春の好物日本祭」，集合共155款、来自日本47个都道府县直送的商品，涵盖北海道名产、社交平台热门新品、顶级食材、药妆好物及时令海鲜等，部分货品更低至3折及买一送一优惠，方便大家轻松入手心水日货！

一田YATA日本祭｜3折起入手北海道风味/顶级食材

一田YATA由即日起举行「春の好物日本祭」优惠，涵盖多款日本地道美食，焦点之一的「北海道の定番」专区，带来15款北海道名产，包括奶香极浓的「富良野北海道特选3.7牛奶」（特价$22.9），以及面质Q弹的「札幌面匠北海道拉面」（特价$29.9/2件）。同时引入日本社交网络上的多款热门新品，如曾获日本乐天市场销售冠军、由职人手拉面团制成的「PIZZAREVO窑烧薄饼」（特价$42.9），以及咸香十足、适合佐酒的「伍鱼福生火腿夹北海道忌廉芝士」（特价$47.9至$59.9）。

此外，今次日本祭提供多款顶级食材，当中包括与神户牛、松阪牛齐名的「近江牛牛肩胛火锅拼盘」（特价$168），以及采用一树一瓜方式栽培的「静冈蜜瓜」（特价$258）；同时直送日本海产，包括低至56折的筑地蟹商日本急冻熟松叶蟹件，在家都能煮出和风滋味。

引入Threads爆红商品/精选货品买一送一优惠

一田更引入近期Threads上爆红商品「守山乳业香厚朱古力饮品」、神户布甸TORAKU皇牌吉士布甸及焦糖炖蛋布甸，另有纪文豆腐素面、花咲鸡蛋、DOMREMY北海道卷蛋、Rucola贝果等。至于各款口味的富良野北海道特选3.7牛奶或大阿苏牛乳，特价期间$32/4盒，平均$8/盒，相当抵买！

此外，部份精选货品带来买一送一优惠，包括赤之帽子健康果仁脆饼（原味/枫糖椰子精7件装）、北川制菓冬甩等热卖零食及速食理食等是个人护食方面网罗深受日本美妆杂志推荐的Ora2 Me亮白净色牙膏（天然薄荷／鲜桃薄荷味精140克）及LuLuLun抗痘净肌水润面膜（7片装），为顾客带来高质素的日牌护理体验。

一田超市「春の好物日本祭」

日期：即日起至4月1日

分店：

沙田店：沙田新城市广场3期1-2楼 大埔店：大埔超级城B区1-2楼 荃湾店：荃湾广场3-4楼 旺角店：旺角MOKO新世纪广场5楼 新蒲岗店：新蒲岗太子道东638号Mikiki LG层 观塘店：香港观塘道418号apm LG层 将军澳店： 将军澳重华路8号东港城商场2楼 葵芳店：葵芳新都会广场4楼 屯门店：屯门乡事会路83号V City 地下 元朗店：元朗朗日路9号形点1期1楼 西环店：香港商业中心地下及1楼 北角店：北角渣华道123号北角汇二期B1层 西沙店（一田新鲜YATA Fresh）：新界西沙海映路8号GO PARK2 LG01号舖 天水围店（每日一田YATADAY）：天水围湿地公园路9号Wetland Seasons Park地下1号舖 NOO WALK（每日一田YATADAY）：屯门欣宝路8号1-2号店 Silicon Lane店（每日一田YATADAY）：大埔优景里63号SILICONLANE地下20-21号舖

文:RY

资料及图片来源:一田YATA