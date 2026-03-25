钱大妈招聘「猪肉分割师」月薪可达8万？要求日㓥最多3只猪 网民力证唔易赚：做过1日顶唔顺

早年从内地攻港的连锁超市「钱大妈」，继年初传出上市消息，招股书图文并茂列出猪肉不同部位的特点及煮法而爆红后，早前再有招聘广告惹来网民热议！有网民于求职网站发现「钱大妈」正招聘「猪肉佬，分割师」，月薪更高达8万元，入职条件需拥相关工作经验，「可以独立折猪2至3头」。有人笑指其月薪比三大毕业生更高，惟有网民力证人工「唔易赚」：「做过1日顶唔顺。」详情即看下文！

钱大妈招聘「猪肉佬」月薪最高8万 应征者需备4条件

有网民日前于Threads分享求职网站的招聘广告截图，发现连锁超市钱大妈现正招聘「猪肉佬，分割师」，月薪最低为4万元，最高可高达8万元。楼主对此表示「三大毕业生都只系30,000（元）咁样」，笑言自己「可以直接做」。

据招聘广告截图所见，招聘「猪肉佬，分割师」为屯门山景邨的钱大妈分店，应征者需有香港工作许可，不限学历及拥有1至3年经验，每星期5天工作，每日工作10小时。在「工作亮点」一栏，店方要求应征者有「独立完成整猪分解能力」、「每日处理2至3头活猪」；在「职位描述」中，更有就「整猪分解」作出详尽说明，指出「每日处理2至3头活猪」，需确保切割流程符合卫生及安全准备；此外，需依顾客需求进行部位分切、称重、包装及标示；另需保持工作区域清洁卫生，定期清洗刀具、砧板及设备。

要求日㓥最多3只猪？网民力证唔易赚：做过1日顶唔顺

尽管钱大妈招聘的「猪肉佬，分割师」月薪可高达8万元，不过有不少网民认为该职位「唔易做」，「识切成只猪可能难过三大某d（啲）系毕业」、「唔识用力，比（俾）你做三年只手已经废咗」。有人则解构这一行业高薪的原因，「因为环境难顶同埋攰，同埋人工唔会加好多，三大个上限高好多」，有曾从事「猪肉佬」的网民留言分享，「唔系用死力，好难，我去做过一日，顶唔顺」。

文：TF

资料及图片来源：Threads