入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间

入境处自助服务站新功能｜好消息，以后补领身份证或特区护照将更方便快捷！入境事务处（入境处）宣布，由3月23日起，扩展其「申请个人证件服务站」的服务范围，市民无需预约，即可自助办理补领身份证或特区护照的申请，省时又方便。

入境处自助服务站新增服务 自助补领身份证及特区护照

入境处宣布扩展「申请个人证件服务站」的服务范围。 (资料图片)

往后市民可于「申请个人证件服务站」办理身份证或特区护照补领手续。 (资料图片)

以往市民若不慎遗失身份证或特区护照，均需亲身前往柜位办理补领手续。在新安排下，服务站的功能将进一步扩展：

补领香港身份证：年满18岁的合资格人士，若遗失了身份证，可直接使用服务站办理补领申请。 补领特区护照：年满18岁的合资格人士，如因护照遗失、损毁、残破或无法使用，亦可透过服务站提交补领申请。

以上两项新增服务均无需预约，合资格的申请人更可选择「一站式」同时办理身份证和特区护照的申请，大大节省轮候时间。

申请身份证/特区护照 原有服务维持不变

除了新增的补领服务外，原有的自助申请服务亦会继续提供，包括：

香港身份证 ： 年满18岁需换领成人身份证 已核实永久性居民资格需换领永久性居民身份证

特区护照 ： 年满11岁首次申请 因护照到期而换领



入境处自助服务站服务站地址及开放时间一览

目前所有「申请个人证件服务站」均设于将军澳的入境事务处总部，具体位置及服务时间如下：

地点 服务时间 服务范围 行政大楼3楼

人事登记处—将军澳办事处 星期一至五：上午8时45分至下午4时30分

星期六：上午9时至上午11时30分 1. 身份证申请

2. 一站式身份证及特区护照申请 行政大楼2楼

旅行证件及国籍(申请)组 星期一至五：上午8时45分至下午4时30分

星期六：上午9时至上午11时30分 1. 特区护照申请 行政大楼地下 星期一至五：下午4时30分至晚上10时

星期六：上午11时30分至晚上10时 1. 身份证申请

2. 特区护照申请

3. 一站式身份证及特区护照申请

（所有服务站于公众假期均不开放）



将军澳入境事务处总部

地址：将军澳宝邑路61号

查询热线：2824 6111