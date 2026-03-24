入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
更新时间：13:52 2026-03-24 HKT
发布时间：13:52 2026-03-24 HKT
发布时间：13:52 2026-03-24 HKT
入境处自助服务站新功能｜好消息，以后补领身份证或特区护照将更方便快捷！入境事务处（入境处）宣布，由3月23日起，扩展其「申请个人证件服务站」的服务范围，市民无需预约，即可自助办理补领身份证或特区护照的申请，省时又方便。
入境处自助服务站新增服务 自助补领身份证及特区护照
以往市民若不慎遗失身份证或特区护照，均需亲身前往柜位办理补领手续。在新安排下，服务站的功能将进一步扩展：
-
补领香港身份证：年满18岁的合资格人士，若遗失了身份证，可直接使用服务站办理补领申请。
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补领特区护照：年满18岁的合资格人士，如因护照遗失、损毁、残破或无法使用，亦可透过服务站提交补领申请。
以上两项新增服务均无需预约，合资格的申请人更可选择「一站式」同时办理身份证和特区护照的申请，大大节省轮候时间。
申请身份证/特区护照 原有服务维持不变
除了新增的补领服务外，原有的自助申请服务亦会继续提供，包括：
-
香港身份证：
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年满18岁需换领成人身份证
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已核实永久性居民资格需换领永久性居民身份证
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特区护照：
-
年满11岁首次申请
-
因护照到期而换领
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入境处自助服务站服务站地址及开放时间一览
目前所有「申请个人证件服务站」均设于将军澳的入境事务处总部，具体位置及服务时间如下：
|地点
|服务时间
|服务范围
|行政大楼3楼
人事登记处—将军澳办事处
|星期一至五：上午8时45分至下午4时30分
星期六：上午9时至上午11时30分
|1. 身份证申请
2. 一站式身份证及特区护照申请
|行政大楼2楼
旅行证件及国籍(申请)组
|星期一至五：上午8时45分至下午4时30分
星期六：上午9时至上午11时30分
|1. 特区护照申请
|行政大楼地下
|星期一至五：下午4时30分至晚上10时
星期六：上午11时30分至晚上10时
|1. 身份证申请
2. 特区护照申请
3. 一站式身份证及特区护照申请
（所有服务站于公众假期均不开放）
将军澳入境事务处总部
地址：将军澳宝邑路61号
查询热线：2824 6111
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