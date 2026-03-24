内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港

近年不少内地人来港读书，甚至毕业后留港找寻工作机会，慢慢在港落地生根。不过，中港两地生活习惯与文化有别，部份初来港的内地人或感不习惯，但有居港多年的内地人表示适应香港生活后，感慨自己「在香港生活久了应该很难再回去吧」。楼主大赞香港生活4点细节，令她形成一种舒服节奏，引起其他网民同感：「我真的好爱香港！」

内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节「形成舒服节奏」

日前，有来港读书的内地人发文，称毕业后留港工作，多年来居港生活令她深有感受，直言适应香港生活后，感慨「在香港生活久了应该很难再回去吧」。楼主大赞香港生活4点细节，包括香港生活方便、港人守规矩的习惯、彼此间保持距离且身处公众埸所不骚扰他人，表示自己于香港生活多年后被潜移默化，养成扶手梯靠右站、排队保持距离，种种细节「形成让人舒服的节奏」。

楼主认为纵然有人认为香港社会冷漠，或偶尔看到因插队引起的对骂，「但对我们遵守秩序的人来说，这种明确的界限反而让人安心」。她分享近日于深圳排队时的体验，表示快到自己的时候突然被人从旁插队，令她有种说不出来的无奈，「好像规则在这里是可以被随时打破的，守规矩的人反而显得有点『傻』」，不禁感慨自己适应香港的秩序后，「很难再切换回另一种模式」。

网民同感：我真的好爱香港

对于楼主的体悟，不少网民有同感，「我真的好爱香港，太爱这种秩序感和边界感了」、「没有任何一座城市能给到我游走大街上的舒服感」、「每一两个月去一次香港，太喜欢香港的秩序感和细节了」、「为芒么他们的细节做得那么好，让人特别舒心」。有网民表示喜欢香港的秩序感和边界感，「觉得在这里生活无比的舒适，其实他们有边界感不是真的冷漠，你真正需要帮助的时候发现身边全是好人」、「在边界感也可以感受到温暖和善意，突发事总有人从四方八面跑来提供协助」。

网友认为成长环境亦会影响孩子的行为，「孩子说话和行为明显礼貌很多，偶尔还会说说英文，但回来又打回原形」、「内地公共场所大吵大闹真的很烦，熊孩子熊家长太多太多」、「确实大声喧哗的人太多，完全不顾旁人感受，大人小孩都这样，在深圳深有感触」。有网民喜欢香港排队的习惯，「大家都自觉排成一队，回到深圳有些地方突然变成很多队插来插去，有点失落」、「好几次从香港回广州，从西九龙地铁站到高铁检票，好几处次次给人插队，真的心里无语啊」。

文：RY

资料及图片来源：小红书