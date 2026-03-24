淘多多开药房？开新品牌「Hot Mart」踩过界卖奶粉尿片/纸巾/保健品/药 开幕优惠吸人潮

近年特卖场积极扩张，货品种类不再局限于杂货家品。连锁特卖场「淘多多（T.momo）」近日与「丹尼药房（DANDAN）」合作，于3月23日在大角咀推出全新品牌「Hot Mart」，结合药房及特卖场，主打一站式购物体验，在试业首日已吸引大量顾客！

淘多多联乘丹尼药房开新品牌 「Hot Mart」开幕大做优惠

「淘多多（T.momo）」自2022年成立后，以「平过深圳」为旗号逆市扩张，大卖平价家品、生活杂货及小家电，至今已在全港开设19间分店，遍布港岛、九龙及新界。该品牌继去年增设「鲜果多多」踩过界卖平价水果后，是次破天荒与连锁药房合作，选址新旧区交汇的大角咀港湾豪庭广场，开拓新客源。

新店名为「Hot Mart」，标榜「原装正货 信心保证」，并以「一站式扫货 够Hot够抵」为口号。新店货品种类比「淘多多」更为全面，除了有药物及保健品外，亦提供奶粉、尿片、纸巾、沐浴露、洗头水、口罩、洗衣珠等生活用品，以及零食、饮品、酱料、食油、罐头等食品，同时保留了背囊、化妆用品等淘多多热卖杂货。在开幕首日，已人头涌涌，不少街坊寻宝揾平货。为吸引顾客，新店更推出开幕优惠，消费满$100，即有95折优惠，但奶粉及尿片除外。

Hot Mart

地址：大角咀福利街8号港湾豪庭广场地下G01、G31号舖