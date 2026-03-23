深水埗「爱文生」开新分店进军1界别？70年老字号逆市大排长龙 镬气小炒/招牌铁板咸猪手

大排档为香港地道特色美食，即叫即炒的街边炒炉镬气十足，煮食烟火与食客倾谈声音成为街头的一道风景。位于深水埗的70年老字号大排档「爱文生饭店」一向深受港人及旅客支持，最近有网民发现爱文生除了逆市下仍然人气高企，晚上6时已开始大排长龙，近日更似乎有新搞作，并在邻近舖位开设新分店，即睇详情！

深水埗70年老字号大排档 「爱文生」逆市街头大排长龙

大排档为香港地道特色美食，目前香港持有牌照的大排档不足20间，而深水埗老字号「爱文生饭店」便是其中之一。爱文生自1956年开业至今已70年，由陈爱女士创办，并以她与两位儿子的名字「爱」、「文」、生」来命名。过往为码头工人与渔民的休憩聚脚地，如今成为该区人气的热门餐厅，深受港人支持之余，亦有不少旅客特地前往体验香港的大排档文化。

爱文生至今仍然坚持供应镬气小炒，厨师会于街边手持铁镬，于熊熊火光之下热炒小菜，黑椒薯仔牛柳粒、铁板黑椒咸猪手、豉椒炒蚬等皆是其招牌美食。近年，本地饮食业遭遇考验，一些小店及多年老字号先后结业，不过爱文生于逆市之中仍然人气高企，吸引大批食客排队入座，令途经附近的网民不禁惊讶：「6点几都咁多人」。

爱文生同区开设新分店？！宣布进军甜品界：食完咸再食甜

早前，有网民发现爱文生于附近开设新分店，原来是餐厅70周年新加入的成员「OI SWEET BY OI MAN SANG」，带来自家制特色甜品，包括开心果雪糕龙须糖、棉花蛋白杏仁茶、话梅冰糖葫芦、海盐白芝麻软雪糕及香蕉曲奇焗西米布甸等。爱文生在社交平台公布消息，更表示食客可先于大排档食完镬气小菜再享用自家制特色甜品，「食完啲咸嘅再食啲甜嘅，啱晒！」不少网民对此大赞够特色，「新派甜品卖相吸引又好味，值得食完再去食！」、「好味到不得了！色香味俱全」、「超好味」。

爱文生饭店

地址：深水埗石硖尾街1号C地下

电话：2393 9315

营业时间：下午5:00至晚上11:00

OI SWEET BY OI MAN SANG

地址：九龙深水埗荔枝角道225-227号地下

文:RY

资料及图片来源:爱文生饭店、Threads