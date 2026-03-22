长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览

香港不少长者都习惯使用「2元乘车优惠」来搭交通工具出行，当中少不了北上深圳玩乐。随著政府于去年《财政预算案》中公布，长者乘车优惠将由4月1日起改为「两蚊两折」，于新安排实施下，大部分交通工具的车资将不再是划一收$2，对于经常往返内地的老友记来说，其交通开支将有甚么变化？又会否大幅加价？《星岛头条》为大家整理了港铁、巴士及小巴往来各口岸的车费变动，即睇本文攻略。

长者乘车优惠「两蚊两折」4月开始！港铁/巴士/小巴 北上新车费一览

政府于去年的《财政预算案》中公布，长者的「$2乘车优惠」将会优化为「两蚊两折」优惠，并会于今年4月1日起实施。而新政策将会分两阶段实行：

第一阶段（2026年4月1日起）： 乘搭票价$10或以下的路线，车费维持$2；票价$10以上则支付原价的两折，乘搭次数不受限制。

乘搭票价$10或以下的路线，车费维持$2；票价$10以上则支付原价的两折，乘搭次数不受限制。 第二阶段（2027年4月推行）： 加入每月240程的优惠上限。

北上深圳车费加价？3大口岸交通「新旧价」比较

在新计划下，凡年满60岁或以上的香港居民，仍可继续使用乐悠咭来享用乘车优惠，受惠资格及具体使用方法维持不变。不过，对于喜欢北上深圳消遣的老友记而言，新收费亦有影响。《星岛头条》以下整理了港铁、巴士及小巴往来各口岸的费用变化：

1. 经罗湖口岸

中环出发往罗湖

以往长者「2元乘车优惠」是不包括往返罗湖站，只可享「特惠车费优惠」，即65岁或以上的长者乘搭东铁往返罗湖站可享半价。而新计划实施后亦一样，以中环作起点为例为例，新车费与旧车费将会一样。

现时票价 4.1后票价 差额 成人 $52.2 $52.2 $0 65岁或以上 $26.2 $26.2 $0 60至64岁 $52.2 $52.2 $0

「上水分段」（上水出闸）往罗湖

不少精明的长者会选择于上水站出闸再入闸，以享受更低廉的车费。若以中环作起点为例，由中环往上水一程$22.2，以往长者优惠$2，于新制下票价$10以上将改为2折，即$4.5，总车费将会比之前有加幅。

现时票价 4.1后票价 差额 成人 $48.7 $48.7 $0 65岁或以上 $15.3 $17.8 $2.5 60至64岁 $28.5 $31 $2.5

2. 经莲塘/香园围口岸 巴士车费增

往返莲塘口岸的巴士及小巴路线，包括城巴的B7及B8路线、九巴的B9及79K路线，以及专线小巴59S，大部分票价均超过$10，因此4月后车费会按两折计算，加幅较显著。

路线 原票价 现时票价 4.1后票价 差额 城巴 B7（上水宝运路开出） $11.3 $2 $2.3 $0.3 城巴 B8（大围站开出） $18.1 $2 $3.6 $1.6 九巴 B9（屯门站开出） $21.3 $2 $4.3 $2.3 九巴 79K（上水开出） $6.9 $2 $2 $0 专线小巴 59S（上水站开出） $9.9 $2 $2 $0

3. 经落马洲/福田口岸

而往来落马洲口岸（即福田口岸）的港铁、巴士及小巴路线，在「两蚊两折」新计划下，车费亦有调整。

中环出发往落马洲

与罗湖站一样，只有65岁或以上的长者乘搭东铁往返落马洲享有半价优惠，新计划实施后亦一样，以中环作起点为例，新车费与旧车费将会一样。

现时票价 4.1后票价 差额 成人 $52.2 $52.2 $0 65岁或以上 $26.2 $26.2 $0 60至64岁 $52.2 $52.2 $0

「上水出闸」往落马洲

同样以中环站作起点，长者抵达上水站后，出闸再入闸「悭钱」，再搭去落马洲站，新安排下车费同样有加幅。

现时票价 4.1后票价 差额 成人 $48.7 $48.7 $0 65岁或以上 $15.3 $17.8 $2.5 60至64岁 $28.5 $31 $2.5

巴士及小巴路线

路线 原票价 现时票价 4.1后票价 差额 九巴 B1（天慈开出） $15.3 $2 $3.1 $1.1 专线小巴 75（元朗福康街开出） $10 $2 $2 $0

实例话您知：「两蚊两折」后新车费系几多？

为了让您更清楚了解「两蚊两折」新乘车优惠，《星岛头条》将以3个生活实例来说明，于4月1日新制度实施后，新收费将会如何。

1. 居住元朗的陈婆婆

陈婆婆几乎每周都会去深圳的超市买菜及日用品，她会由从元朗福康街，乘搭专线小巴75到落马洲，经福田口岸往深圳。

现时优惠车费︰ 这程小巴车费$10，持乐悠咭的陈婆婆可享$2乘车优惠，故车费只需$2。

这程小巴车费$10，持乐悠咭的陈婆婆可享$2乘车优惠，故车费只需$2。 4月1日后新优惠车费︰根据「两蚊两折」新计划规定，$10或以下车费维持$2，故她的车费不变。

2. 居住黄大仙的李伯伯

李伯伯喜欢和旧同事北上唱卡拉OK、聚餐，享受退休生活，居住黄大仙的他，会于黄大仙乘港铁到大围站，转乘城巴B8前往莲塘口岸。

现时优惠车费︰ 乘港铁由黄大仙站至大围站，李伯伯只需$2；再于大围站搭城巴B8往香园围口岸，同样是$2，故全程只需$4。

乘港铁由黄大仙站至大围站，李伯伯只需$2；再于大围站搭城巴B8往香园围口岸，同样是$2，故全程只需$4。 4月1日后新优惠车费︰于「两蚊两折」新计划下，由黄大仙站至大围站的车费 原价$8.6，李伯伯只需$2；而于大围站搭城巴B8往香园围口岸，车费原价$18.1，这程优惠只有两折，车费优惠是$3.6，全程需$5.2，比以往贵$1.6。

3. 居住港岛北角的张婆婆

张婆婆的女儿嫁到深圳，她每月会去探望女儿及孙儿，享受家庭乐。她习惯了直接方便的路线，会由北角搭港铁，经东铁线直达罗湖口岸。

现时优惠车费︰ 张婆婆年届66岁，她享有港铁的特惠车费优惠，可以半价乘搭港铁往罗湖站，故车费只需$27.2。

张婆婆年届66岁，她享有港铁的特惠车费优惠，可以半价乘搭港铁往罗湖站，故车费只需$27.2。 4月1日后新优惠车费︰由于港铁直达罗湖或落马洲的路线，不在「$2乘车优惠」范围内，所以张婆婆于「两蚊两折」新制下，优惠会维持不变，同样是$27.2。

资料来源︰港铁、九巴、城巴