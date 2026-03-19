内地客咸田湾士多租露营用品遭索$1600「按金」？网民质疑误解收费「这波我站商家」 店方咁回应……

香港城郊共融，从城市到郊外不需花上长时间，随时都能到郊野享受放松时间，西贡外岛更是美景处处，吸引市民及游客前往，更成为内地旅客露营的热门胜地。近日，有来自湖南的内地网民于小红书上，分享早前光顾西贡咸田湾一间士多为「黑心商家」，直指租借露营用品被索取$1600「按金」，欲更换被野猪破坏的帐篷不果，指店家向他索取赔偿为「真的太欺负人了！」对于事主的指控，大多网民认为实情为误解收费，并支持店家索取赔偿的做法，至于店方亦就此事件作出回应。

内地客咸田湾士多租露营用品遭索$1600「按金」？

近年不少内地旅客来港时喜欢到西贡露营，感受一下大自然的气息，每逢假日各大露营地方都非常热闹。作为旅客，部份人士可能希望轻装旅游，故此没有自备露营用品，选择向附近士多租借露营装备。最近，一位来自湖南的内地网民于小红书上，分享早前光顾咸田湾一间士多为「黑心商家」，他们一行人到士多租借帐篷，「开口就要$340一个，搭帐篷加$50，收帐篷再加$50，加起来$440！」

随后，事主直言店方要收取$1,600「押金」（即按金），「还要扣押港澳通行证？这也太离谱了吧！」事主上载一张$1,590收据，直言店方「押金实收1,600，这个单据与收费不符，这个是我们的押金条」事主付款后于店方指定区域搭帐篷，帐篷刚搭好便被野猪破坏，「野猪就像士多店老板的合作商似的，直接把帐篷拱跑了」，事主表示找回帐篷时已被破坏，他们与店方讨论更换帐篷遭拒绝，「死活不同意，开口就要赔$680？上网一查同款帐篷全新才160！这不是敲诈是甚么？真的太欺负人了」

网民质疑事主误解收费「这波我站商家」

帖文引起网民热议，惟事主似乎围炉失败，大部份网民直言他指控无理，甚至根本误解租金与按金收费，「押金哪里收你1600？写了3个帐篷540，哪里开口就340一个？总共收了你1,600，含了所有费用，其中押金只是500，何来押金1600，弄坏了不想赔，讨不了便宜就在那边扭曲事实」。

有网民直言选择露营便要自己承担于户外的风险，「你去野外，你就要有面对野猪的准备，这是你要承担的责任，不是老板啊！而且想帐篷便宜就自己背物资上去啊」、「野猪又不是老板养的，弄坏了帐篷赔钱不是应该的吗？」、「租用物件破坏了要赔偿是常识！」、「坏了就是赔钱，觉得贵也可以不租或者自己带，不懂在避雷甚么」。

网民为店方伸冤，认为收费都是明码实价，「金钱换方便乃常态，明码实价，如要扣押证件，你可以选择唔租，大家都有选择权」、「扣证件不都是商量好的吗？不然肯定很多人弄坏不赔，听到他要扣押证件可以直接拒绝，不要在这家店消费就行了」、「我觉得商家没问题，这些东西都是明码实价的，不接受就可以不消费，没有强逼你的」。

网友解释押金就是押着，事后退还用品时便被归还押金，「又不是不会还给你，不想借自己带啦！」、「押证件就是预防你东西坏了直接跑回去，老板都知道这些套路」。

店方澄清：我哋清楚列明收费

对于有内地旅客怒斥咸田湾士多收费及处理手法，《星岛头条》记者找到一张该士多收费表，列明每个二人营收费$180、每个卷席$30、每个睡袋$50、每10支营钉按金为$50、帐篷按金为$500或以身份证抵押。翻查事主上载的收据共租借3个二人营（共$540）、5个卷席（共$150）、5个睡袋（共$250）、3组营钉按金共$150，加上$500的租营按金，收费一共$1,590实与收据相符，故此收据上的费用实为租金与按金，并非如事主所言的「押金实收1600，这个单据与收费不符，这个是我们的押金条」。

为了进一步拆解收费计算，记者联络该间士多负责人了解。负责人对于事主帖文形容感到冤枉，表示自己已是第4代经营，一直以来收费都是明码实价，她解释其实根本没有提供搭营与收营的服务，「如果真系要我哋搭营每个收费$100，收营亦会额外收费，因为我哋都要安排人手离开店舖处理，所以大多客人都会选择自己搭营」。

至于事主表示的$1600「押金」，负责人表示「𢲷晒头」，直言租营都要交租金：「只要租营及营钉都要畀按金，帐篷按金为$500、每10支营钉按金为$50，以前试过有人就咁将营钉或帐篷扔低，又或者还唔齐，所以要收按金。只要租超过1个帐篷，便会收取$500按金，有些客人身上未必有咁多现金，就会暂时交低证件。之前有外国人租2个营，佢哋就选择交出$1000按金。至于佢（事主）话$1600押金，租营都要畀租金啩，佢哋叫开『押金』，可能咁样引起误会。」

负责人澄清收据上已包含按金以及租借费用，「我哋之后都会贴出简体字及转用内地人常用字眼的收费表，以免误会。至于太阳伞按金-身份证，其实系我用嚟显示收走证件抵一个帐篷按金的费用。我哋打开门做生意，所有收费都列明清楚，大家嚟玩就系想开心，如果不满意收费或者暂时收走证件，客人有选择权可以唔租，同埋我哋都会提客人拎到露营用品时影相存证保障自己，以免争拗。」

文：RY

资料及图片来源：小红书