公务员「铁饭碗」不再？ 连登仔列4点叹「做公务员好惨」 网民反驳：大把人抢住做

公务员向来被认为是「铁饭碗」，人工好、福利高，而且环境相对稳定，对不少人来说是「笋工」！不过，随著社会环境及就业情况不断改变，「铁饭碗」的优势是否已经不复存在？早前，有网民于网上讨论区发起讨论，指出在公务员新入职制度下，部分原有优势已经消失，并列出4大原因令就职者却步，惟有网民到即留言反驶：「大把人抢住做」。详情即看下文！

公务员「铁饭碗」不再？ 连登仔列4点叹「做公务员好惨」

港人一向将公务员当成「铁饭碗」，因在昔日的公务员编制中，是「人工好、福利高」的代表，而且有长俸保障退休后的生活，而且职场相对稳定，变动较少。然而，早前有网民于网上讨论区以「我发觉而家先黎做公务员真系好惨」为题发文，表示现时当公务员已今非昔比，并列出4大原因令求职者却步，指如有人认为当公务员是「舒服嘅」，应是年资较高的一群。

1. 无长粮

不少人认为香港公务员有「长粮」（长俸），享有无忧退休生活。不过，「长粮」实为旧制福利，只有于2000年6月1日前入职的公务员，才可每月领取退休金至离世。有网民直言年轻一辈甚至不知道甚么是「长粮」，「乜野（嘢）长粮已经冇晒」、「我亲戚旧制公务员，到依家仲出紧粮」。

与此同时，有网民提出长粮不算是福利之一，「长粮算系福利咩？佢只系将份退休金扣起一部份嚟每个月俾返你就当系长粮，但呢份长粮系要纳税架㖞」。

2. 福利减少

楼主表示，当公务员「真系早做早享受」，指目前港府面临财政压力，「福利只会更加少」，除了轮候公屋的时间愈来愈长，年假亦比旧制公务员少，「2000年前入职就真系好著数，有长粮又有劲多假放」，「旧制40日，新制14日已经冇得比」。

3. 薪酬加幅

有网民认为公务员的薪金加幅追不上私人市场，每年薪金「跳point（薪点）」存在不明朗因素，「冇bonus，cut跳point，其实净系影响新入职果啲，越大粒越冇影响」，而且设有三年试用期，形容「真系唔容易挨」。

4. 工作环境生态欠佳

有网民指出现时公务员的工作环境较以前受到更多规限，而且市民对公共服务要求提升，新入职公务员亦需要完成宣誓及培训等，「大把野（嘢）比（俾）你做，比（俾）你搞」。

不过，有不少网民则认为，当公务员仍然比任职私人市场优胜，「ACO（助理文书主任）十年都三万（月薪），PC（警员）入职又系」、「人工就系福利」，直言「依然大把人抢住做」，每年入职的竞争仍相当激烈。

公务员6大附带福利

根据公务员事务局网页显示，薪酬方面，政府一直沿用公务员薪酬政策，以公务员团队中比例最多的ACO（助理文书主任）为例，薪酬为总薪级表（MPS）中，第3点至第15点计算，由2025年4月1日起，月薪范围为港币17,200元至35,080元。

福利方面，「公务员可享有多项附带福利」，而福利则视乎职级、服务年资、聘用条款及其他规例而定，包括假期、医疗及牙科福利、教育津贴、房屋福利、旅费及退休福利。

1. 假期：

公务员类别 每年假期日数(按工作日计算) 可累积的最多日数 总薪级表第14点或以上 18或22日 36或66日 （较高的假期赚取率及累积限额适用于服务满十年的人员） 总薪级表第14点以下或第一标准薪级 14或18日 28或54日

2. 医疗及牙科福利：

公务员及合资格人士除须支付《公务员事务规例》规定的住院费及假牙和口腔装置这连结会以新视窗打开。费用外，可免费享用衞生署或医院管理局(医管局)提供的医疗及牙科诊治服务。

3. 教育津贴：

符合资格的公务员，可申领内地及本地教育津贴与海外教育津贴，让子女在认可学校或学院接受全时间教育。

4. 房屋福利：

2000年6月1日或之后获发聘书人员的房屋福利，包括

非实报实销现金津贴计划

公务员公共房屋配额

5. 旅费：

合资格公务员可获得不同种类的旅费及相关福利，包括度假旅费及学生旅费。

6. 退休福利：

2000年6月1日或以后受聘的人员，会按其受聘条款获《强制性公积金计划条例》下的强积金供款(在《强制性公积金计划条例》下获豁免的人员除外)或公务员公积金计划的福利。在2000年6月1日前按可享退休金条款受聘的公务员退休时，可按所属退休金计划获发退休金。

文：TF

资料及图片来源：LIHKG、公务员事务局、星岛图片库