港人偶遇梦幻紫色消防栓：「唔系AI！」 指定地区限定？网民解画真正意思……

平日在香港街道上看到的消防栓向来以红色、黄色为主，近日就有港人在北区偶然发现罕见的紫色消防栓，颜色非常梦幻，直言「唔系AI（生成）！」，好奇其背后的真正用途。原来，紫色消防栓与常见的红色及黄色消防栓不同，代表一特定的专用标识，而且仅在香港部分地区安装，同样「梦幻」的迪士尼乐园都可以找到，即睇详情！

港人偶遇梦幻紫色消防栓惊讶「唔系AI！」 网民笑言：撞亲瘀左

最近，有网民在社交平台上传一张偶然在香港街头发现的紫色消防栓照片，好奇其与一般的红色及黄色消防栓有何分别，「紫色既消防龙头。有冇人知点解紫色？」并强调并非AI生成的图片，「唔系AI，北区人见到。」帖文一出，随即引起不少网民讨论，有人表示在香港迪士尼乐园亦曾见过「同款」消防栓，更戏称是「特别版」；也有人笑言是「撞亲瘀左，过一排就散瘀」、「系百变怪嚟嘅」。

紫色消防栓属再造水系统 指定地区先有？

对于街头上出现紫色消防栓，有网民随即留言解释，紫色消防栓是水务署再造水供水系统的一部分。水务署于2024年3月起分阶段向上水及粉岭区供应再造水，同时于区内安装专为消防用途的紫色消防栓，有别于一般红色（饮用水供水系统）及黄色（咸水供水系统），主要用于景观浇灌或非饮用用途。至于紫色，则是国际通用的再造水（Recycled Water/Reclaimed Water）或循环再用水的标示颜色。

根据水务署资料显示，再造水是指将经过污水处理厂处理的排放水，再加工处理后，可以再次使用的水。政府于2006年开始在香港推行再造水试验计划，首项试验在昂坪将收集的污水经处理及再造后，用作非饮用用途。

香港消防栓颜色分别

消防栓又称「街井」、「消防龙头」，多为消防员需要扑灭火警时用作接驳消防喉。在香港街头最常见的「消防龙头」，除了常见的红色或黄色，还有黄色、绿色及银色等。

红色：连接淡水救火。

黄色：连接咸水。在香港制水时期，由于食水供应有限，因此多用海水救火，惟海水盐份容易导致水泵生锈，故不再普及。

绿色：使用经处理的污水，现时分别可于香港迪士尼乐园、将军澳百胜角消防及救护学院找到。

银色：代表未正式经消防处接手处理及使用。

蓝色：代表消防栓损坏，无法使用。

来源：cantopopcd@Threads、青年发展委员会Instagram、水务署