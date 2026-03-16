预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）

现时预约家庭医学门诊（前称普通科门诊）除了透过电话预约之外，其实亦可利用HA Go手机App。不过，部份市民表示难以预约，有网民于社交平台讨论各种增加成功预约机率的方法，即睇网民教路4招！

HA Go手机App 3步预约家庭医学门诊

现时预约家庭医学门诊可以透过电话预约，不过可能因线路繁忙或名额已满而失败。而医院管理局HA Go手机App能够即时提供预约情况，预约成功率较高。大家可打开HA Go手机App点击「预约家庭医学门诊」，按地区搜寻便能即时看到哪间门诊仍能预约，随后再点击「确认预约」便可于指定时间前往门诊就医。

网民热议「时地人」4招增成功机率

虽然手机App随时随地能够预约门诊，不过由于每间门诊名额有限，未必能够轻松成功预约。有网民于社交平台分享心得，归纳多位网民经验得出4招可增加成功预约机率。首先有网民分享每半小时会释出预约名额，「试吓每半个钟头搭正30／00分钟会放返啲筹出嚟」，亦有网民以此方法成功透过电话预约。其次，有网民发现如该区提供夜诊的话，成功预约机会亦较大，「要较啱时间book，基本上好多时都成功book到，可能我𠮶区有2间有夜诊，所以容易啲」。

有网民分享第3种方法则适用于特定对象，表示长者预约成功机会比普通民众高，「长者同普通人系2条队」、「一定名额长者优先」。最后1种方法为预约偏远或离岛地区，「离岛大澳长州实有位，其他市区真系唔使谂」、「唔介意可以入西贡睇」。

文：RY

资料及图片来源：Threads、医管局