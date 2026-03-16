港人贺朋友启德居屋入伙食饺子乌冬 怒轰被要求夹$XX「买餸钱」惹热议 网民反讽：唔肯夹钱仲Kam

港人期望「上车」置业，抽居屋是渠道之一，可以低于市价的楼价置业实属难得，新居入伙可喜可贺。近日，1名港人到朋友的启德居屋作客，庆祝对方「抽到居屋」，席间未有「嗌外卖」，只吃屋主自煮的饺子乌冬。楼主其后怒轰竟被屋主要求「夹返买餸钱」，反问「朋友系贪婪定系kam？」。帖文惹来网民热议，更反讽楼主「唔肯夹钱仲kam」，详情即看下文！

港人庆友人居屋入伙 怒轰食屋主自煮饺子乌冬被要求夹「买餸钱」

因居屋售价比市价低，故吸引不少港人期望抽居屋「上车」置业，「抽中居屋」机率如中六合彩。1名港人于社交平台发文，指近日为庆祝友人启德居屋入伙，因而到对方新屋作客，「成班frd（朋友）上嚟，话嗌外卖又话唔好晒钱，话煮俾我地（哋）食」，最终楼主品尝到的是饺子乌冬。

楼主表示吃饺子乌冬「都算」，竟于聚会翌日被要求「夹返买餸钱」。从帖文中的截图显示，屋主经WhatsApp要求付款，「寻日餐饭，payme返？$20一位，thx」。楼主在文中反问，「呢d（啲）朋友系贪婪，定系kam ？定储钱供你间启德居屋」，更3次在文中表示「我真系祝你一世住居屋！」

网民反指楼主计较 「廿蚊都摆上嚟博流量」

楼主的帖文引来网民热议，不少人都反讽楼主太过计较，「廿蚊都咁计较仲kam」、「廿蚊都摆上嚟博流量」、「你廿蚊就掟佢出公海公审」。有网民亦有追问楼主有关到朋友新居作客的礼仪，「系咪你哋两手fing fing上去乜都冇买」、「你地（哋）上去有无买野（嘢）上去？例如入伙礼物/生果/利是之类」。不少人对于楼主的「我真系祝你一世住居屋」打趣表示：「真祝福嚟！」

文：TF

资料及图片来源：threads



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