春季跑步攻略｜大雾地滑 早晚温差大 智选跑步装备 ｜专家教精你

春天天气和暖，温度回升，加上又有北角东岸板道等跑道全新开放，喜欢跑步人士都纷纷计划「加码」，外出跑步或散步，不过春天跑步，有不少需要留意的地方，马拉松及毅行者跑手Angel Chun指出︰「春天常有骤雨，建议携带轻便防水外套或选择有遮蔽的路线，而且要注意春天常有大雾，即使没有下雨，也要留意地面湿滑度，最好选择防跣跑鞋，又或转场到运动场的跑步径。」 Angel 还提到，「春天早晚温差大，肌肉容易僵硬，跑前需做 5至10分钟动态拉伸。春天气候舒适，容易跑得过快，建议保持心率在安全范围。每 20至30 分钟要作少量补水，避免脱水。跑后要拉伸放松，静态拉伸腿部与核心肌群，减少肌肉酸痛。另要注意保暖，跑后容易因出汗受凉，建议立即换上干爽衣物。」

此外，由于春天室外的花粉浓度通常较高，容易引起鼻敏感或哮喘，本身有鼻敏感者可在清晨或雨后跑步，花粉浓度较低。

必备防跣鞋透气衫

Angel 还提到春天跑步的装备很重要，她说︰「核心装备是跑鞋、透气运动服、专用袜子。建议选择支撑性强、缓震良好、防跣的跑鞋，并搭配吸汗透气的上衣，避免棉质衣物，容易吸汗后黏身。五趾袜可减少摩擦与水泡，适合长跑，压缩袜，促进血液循环，减少肌肉疲劳。其他特殊用品如导汗带、 眼镜防滑硅胶套等，能有效提升舒适度与安全性。」

跑步热点 路线比较

香港跑步热点非常多元，从市区海滨长廊到郊野公园都有选择。最受欢迎的路线包括湾仔至中环海滨、山顶卢吉道、沙田城门河畔、以及大埔吐露港。 这些路线交通便利，适合不同程度的跑者。其中北角东岸板道是新建板道，设有健身设施与艺术投影区，大家可以留意路线长度及适合群组，继而选择跑径。

智选跑步装备

HOKA MACH 7 跑鞋 $1,099

采用 Creel Jacquard 编织鞋面，强化分区透气效果，内置鞋舌结构确保贴脚包覆，带来稳固贴合感。

HOKA MACH 7 跑鞋 $1,099

耐磨橡胶鞋跟，增强耐用度，另有黏性橡胶前掌，提升抓地力。

HOKA Cielo X1 3.0 跑鞋 $2,199

采用反应速度快、回弹表现出色的 PEBA 超级泡棉，并配备专为高配速竞赛设计的推进式碳纤维板，鞋面采用 Leno Weave 透气编织科技，提供稳定贴合效果。

The North Face BRIDGER 运动衫 $428

速干面料，具有混色纹理和凉爽触感。

The North Face JAIDA 运动Bra Top $428

布料吸湿排汗，增强耐用性，内置罩杯提供稳固支撑，适合训练、健行和日常活动。

The North Face FASTPACK 运动鞋 $1,398

配备了升级的 SURFACE CTR外底，具防水功能，其抓地力足够应付潮湿环境。

Info

HOKA/www.hoka.com

The North Face /www.thenorthface.com.hk