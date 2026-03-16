李居明-寅卯之月开火库 午火带旺影视演艺｜李居明大师会客室

一进入丙午年的寅木月和卯木月，大家已闻到「赤马红羊劫」的味道，伊朗事件证明「寅」开「戌」的火库是非常灵验，而卯木与「戌」合成火库，再加上「午」火，都看到战争在火旺之年难以避免。若从星相来看，目前的土星、天王及海王星依然处于逆转周期，一直要逆行要到4月辰月才会重回正轨，不过火星带来强大阻力，直至 6 月左右才趋于平稳。

多看光明面一切美好

刚刚踏入三月已经发生很多事，但大家毋须过分担心，我在落笔写运程书时，始终持祝福之心，祈求香港与中国人社会平安度过。谨记：多看光明面及一切美好，人便没有恐惧之心。纾解你的恐惧就是大赢家！

观察当前的伊朗局势，我相信特朗普会更加迫切想取得格陵兰。为何？因为格陵兰拥有大量冰川，五行属金，能起到降火令其舒适。目前他身处战火之中，不利健康，甚至会增加遇刺的危机。因此，他会更加饥饿地寻找金水。6月开幕的世界杯是一个巨大的「金」局，原因是圆球属金，有望帮全世界降温。我们期盼世界杯能顺利完成，借此化减火毒。

《粤剧特朗普》川普和蓓丽寻找世间净土，原来就是东方之珠香港！此时特首和多位局长出场，为观众带来惊喜！此剧将于六月中于西九再度公演，四月公开发售，敬请期待。

黄子华「丙火」日元生于申月，身弱，用神要木火，今年是丙午年，他属老鼠犯太岁，却是一个好太岁。

午火带旺电影演艺圈

坦白说，若特朗普持续处于战火与好运之中，反而会令《粤剧特朗普》更加火红，大家越来越想看，这次4.0版好评如潮，很多人都说买不到票，好消息是今年六月「新光当代粤剧节」公映《粤剧特朗普 5.0》，四月份开卖，大家要准备好抢飞了！

所以，特朗普的运势，某种程度上也维系著这部戏的运程，在丙午火年，「火」除了带来战争隐忧，但其好处是能大旺电影圈与演艺、戏曲文化。此外，对于八字要「火」的人来说，会是脱胎换骨的一年。子华神便是最好的例子。

丙午火大利子华神

为甚么这几年子华神这么厉害？是因为他行入十年「辛卯」大运而变天。黄子华「丙火」日元生于申月，身弱，用神要木火，今年是丙午年，他属老鼠犯太岁，却是一个好太岁，因为本身要火，所以事业有大突破。这是一个很好的例子。如果你是生于冬天的鼠肖，今年不怕犯太岁！而这个月就是辛卯月，可见《夜王》会更上高峰。

另一个八字玄机是，丙火人一生荣辱在于「丙辛合水」。辛酉金乃丙火人之妻财，亦是纹身的密码。十三年前他未入运，他是一个身弱的丙火，控制不了情人，所以他当时就分手了，并以纹身来纪念这段情。可知，逢一个人的八字需要辛酉之金，或者你行辛酉大运，你都会去纹身。所以为甚么现在这么多人纹身呢？因为进入九运，火熔金，人人都缺金，而辛酉金就是纹身。黄子华身上的纹身印证了八字神数的厉害，可透彻分析一个人的命运，以致国际时事去到出神入化的境界！