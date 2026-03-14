李居明-对「特朗普」三字的反思 持守正见 共荣共存｜李居明大师会客室

我在编写《粤剧特朗普》一剧当中，通过「特朗普」这位影响目今全人类命运与前途的政治人物，深思极深！以下是我的反思。

欲望引发战争，战争引发大乱，大乱引发灭亡，特朗普以欲望为先，当然「先欲而后战，后战而生乱，生乱而共亡。」中国文化之伟大，在于中华历史中的古代帝王，均以「德」来治理天下，「尧舜」称为贤君圣人，是「内圣外王」之典范，当权者先要修德，内心具有德行，方能施仁政，从政者要知道修养内心的德行，方能从政惠及子民。

广言之，一个国家或地区的幸福及伟大，恒久而太平，必先治好领导人及人民的心性，中国古人所说的「德」便是这个意思，人民教育不可处处从欲望开始，因为人类的欲望，是无限膨胀，如特朗普的欲望，要美国强大起来，便是欲望，竟以侵略别国来增大其强盛，而不以丰盛美国人民基本道德和生活品格提升为首要。这便是西方国家文明的真正魔性，这魔性在西方成为拜金玉律，以科学为先，不重视心性，便很容易犯下这个毁灭性的毛病，但中华古文化所强调的「德」，诸子百家均有演绎，演绎甚么？就是以「德」及「礼」去约制人的欲望，控制人性欲望这个魔，以当今世界局势来论，特朗普要「德」要「礼」，他的欲望要受约束，他要提升德行与礼仪，尊重世间一切缘，不能为求自己的欲望达成而不择手段，战争伤及人民。中华文化的基本，源自数千年的伟大文明，其中华文明的发扬源自三大概念：

(一)天人合一——人以观察大自然为悟人律己的基础，天为无限，人是有限，以有限的生命去学习无限的天意，发现天是有规律的，太阳准时每日出和没，四时五行更替均有规律，一年三百六十五天准时出现四季，天是有规律的，古人称为「礼」，就是有规律，有原则，古人用一个「信」字来描述天有「信用」，有规律就是「礼」，不会乱来也不会无规无矩，顺天者昌，逆天者亡，看通大自然有生有灭。庄子于妻子逝去而歌，便对惠施说，妻子逝去要依照大自然的生灭规律，何哀之有？故而高歌。这就是「法」天之最好例证。因此明白「人法天」，先明白生死之道在顺应大自然，此为「信」，此为「礼」，中国古文化中的生死观！顺应大自然也。尊重别人的存在，不以杀戮为依归。以和为贵是大自然的法则。弱肉强食是野兽的本能，人非野兽不应以杀戮及争斗为功德。

(二)寻找天的密码——中华文化由古至今，都在研究「天象」，发现星宿影响人的命运，天人合一带出「格物致知」之道理。「格物」就是观察宇宙的现象从而推断人的命运，这是古代帝王早知的大道理，也是「天文」官的伟大职责，因此成就了中国伟大的天文知识和文化，进而通过「格物致知」去推断国家的兴亡，个人祸福，产生了中国伟大的易经文化，到天干地支纪年中的占算秘密，于唐宋间成就了「子平命理」，以人的生辰八字对应于宇宙时空的「天干地支」，「人法天」的天象五行以「金木水火土」为星名，演算人之祸福称为五行，「金木水火土」之五行大道，从此而生。古哲以「道」一个字来描述「天」，称为「天道」

，道生两仪，两仪生四象，两仪者阴阳也，有日与夜，有阴与阳，此为天道，故当今世运阳阳阴阴，大兴同性恋，不男不女，逆天道也。四象包括四季，四方东南西北，乃天道，格此天道而明白，四是一个数，如此类推，大量的哲学观念由道生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦再成六十四这个数理出来。从中，易经之伟大，是参透宇宙的第一本文字记载的经典。以易经去「法」这个天道，找出密码以依之考之，发展了易学整个文化，乃中华文化的至宝，中华文化一切的政治、经济、文化均源于此易理之中，故发扬易经文化乃中华文化之至珍至宝，其理在此！易经六爻皆吉之卦为「谦」，谦逊便是天道。我演绎之称为「尊重世间一切缘。骂人或侮辱别人以慰自己口舌之快，便非谦卦之道。

(三) 以礼以信称为「正」——大自然有一定的规律，古人视此规律为「礼」，不可出尔反尔，最重信用！因此君王金口一出，不能逆改，逆改便没口齿，没信用，中国参天之规律，天道最守信诺，天象都有规律的，有信用的，每天有日有夜，有四季有时序，天是信诺，贵为天子帝皇，言而无信失天道，便不可再为天之子。没信诺者，善忘者不可为天子，当今世界，用此去衡量政界领导，口没遮拦失其信，不为君。有哪位领导反口覆舌，大家心中有个标准去论政的！无「礼」是中华文化之名词！世界政治人物守「礼」有「信」吗？中国人守礼有信吗？有这种教育，我们的教育制度在教晓我们的下一代，要守礼有信吗？守礼有信称为「正」，扶正是当代智者之使命，也是目今世界崇尚科技文明，背后最更要的一种智慧，称此为德行。辱人无德，男性侮辱女性更无德，无德便无灵性可言！提升灵性，此为AI文化应用同时进行的德育，甚至AI也应有德行，持正见，这才是人类迈向共荣共存，幸福法天的真正底气，而非盲目追求欲望，放大欲望，毁灭别人以抬高自己，这些当今政坛歪风，是逆天而行的魔力，导致人类走向灭亡。只有中华文化救人类，但谁去发扬及普及？谁去深耕其中？中华文化以外的西方文化，以斗争及谋取自利为荣，以放大及满足个人私欲为人生目的，一股魔性歪风正席卷全球，污染下一代，逆天而行，人类的希望到底在哪里？我只知道一个秘密，人类自救的解药，在中华古文化当中。二○二六年正是宣扬中华文化的历史时刻，互勉之！