浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！

踏入春季迎来回南天，潮湿天气下洗衣后总难免遇到晾衫难干透的问题。大家除了使用抽湿机帮助干衣之外，部份家庭选择利用浴室宝晾衫，但有市民或苦恼通宵晾衫后依然湿漉漉，认为浴室宝干衣无用兼食电。电器专门店发文教大家4招提升浴室宝干衣效率，直言：「用啱方法佢就系干衣神器！」

浴室宝干衣无用兼食电？用对方法即变「干衣神器」！

大家于潮湿天气下于室外或室内晾衫，总感觉很难干透似的，随时需要用上多天时间才能彻底变干。为了加快干衣效率，大家可能会以抽湿机作辅助，也有人会利用浴室宝干衣。不过，使用浴室宝时也要用对方法才能有效干衣，否则通宵晾衫后仍有一种湿漉漉的感觉。

电器专门店教4招提升效率

BBE电器专门店发文表示利用浴室宝干衣时要注意周围环境设置，「有人两个钟干透，有人开通宵仲系湿，浴室宝干衣干极都唔干多数系摆位出事」。BBE电器专门店解构使用浴室宝干衣重点在于「气流循环」，并教大家以下4招提高干衣效率。BBE电器专门店提醒大家使用浴室宝时要用对方法，「用啱方法佢就系干衣神器，用错方法佢就只系一部食电嘅暖风机」

4招提升浴室宝干衣效率：

必须盖上马桶盖：避免抽走水份同时抽埋细菌。 勿阻塞出风口：衣服衣间要留有空隙，切忌挂到密不透风。 关上门窗：干衣模式时要关门关窗，形成密闭空间，热力才会循环。 厚衫挂于中间：出风口正下方为风力最强，适合放置厚重衣服。

文：RY

资料及图片来源：bbe.hk