港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩

生活百科
更新时间：16:35 2026-03-12 HKT
发布时间：16:35 2026-03-12 HKT

香港人对于住屋需求殷切，不少港人会透过申请公屋以解决住屋难题，目前一般申请轮候时间约5.1年。近日，有港人发文分享自己轮候公屋已14年，从过往单人申请等到变2人申请，直到转排新界公屋后终于成功获派单位。这名准公屋户主的新家所在的屋邨，更被网民大赞：「地理位置等同中六合彩！」

港人轮候公屋14年终「中大奖」！2人申请转排新界公屋终派这条邨

香港居民轮候公屋需时，能够获派单位拥有安居之所亦是众人所望，惟公屋单位数量有限，故此市民轮候单位动辄数年至10多年不等。最近，有港人于网上群组报喜，分享自己轮候14年终于获派公屋单位。楼主透露自己本为单人申请，直到2020年转为2人申请，后来从选择扩展市区转成新界，隔一个月便获派天恩邨惜他拒绝，幸好再隔一个月便二派上水彩石邨荣石楼，该单位为230呎的2至3人单位。

网民齐贺：地理位置等同中六合彩

对于楼主等候多年终于如愿获派公屋，不少网民都表示恭喜，直言彩石邨为新落成的公屋，「恭喜晒，新楼㖞！」、「恭喜，我都同样等咗14年」、「得公屋得天下，恭喜晒」。有同属街坊的网友表示该屋邨方便，「彩石好住，交通方便，我已入伙」、「地理位置等同中六合彩」。上水彩石邨提供开放式至两房单位，间隔四正实用，采光及通风不俗。彩石邨为6幢式设计，琥珀楼、锦玉楼、玥石楼、耀石楼、荣石楼已建成并开始陆续入伙，瑰宝楼则预计于2029年安排入伙。彩石邨邻近彩园邨、彩蒲苑、石湖墟，毗邻东铁线上水站，并设有屋邨巴士总站，交通方便。

文：RY
资料及图片来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组

