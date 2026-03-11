Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朗豪坊扶手电梯突然消失？港人惊讶「以为自己记错！」 揭3年前拆除改作1用途

生活百科
更新时间：16:26 2026-03-11 HKT
发布时间：16:26 2026-03-11 HKT

朗豪坊美食广场扶手电梯突消失？最近，有港人前往旺角朗豪坊时，发现位于4楼美食广场连接3楼的扶手电梯「消失」，称事隔一段时间未有行入商场的美食广场，「耐到条电梯都拆咗都唔知」，不少网民对此亦大感惊讶，「我寻日行过都以为自己记忆有问题，明明有条电梯」、「真系唔讲唔觉」。原来，该扶手电梯早于2023年已经拆除，并改成一用途，即睇详情！

朗豪坊美食广场扶手电梯「消失」？港人震惊：以为自己记忆有问题…

日前有网民在社交平台发文，称事隔一段长时间再到访位于朗豪坊4楼的美食广场，发现该处连接3楼的扶手电梯已被拆除，直言「只可以讲我真系好耐冇行过入嚟朗豪坊food court，耐到条电梯都拆咗都唔知」。从上载的照片显示，楼主身处朗豪坊4楼，而原本连接3楼的扶手电梯位置，现已改成中空设计。

网民：「喺楼上返工都唔觉！」 揭拆除近3年并改作1用途

帖文一出，随即吸引网民回应，不少人表示与楼主一样未有察觉扶手电梯「消失」，「系咩？有咩？拆左咩？我系呢到楼上返工，都唔觉㖞」、「好耐无行过来呢边，多数上长电梯𠮶边，真系唔讲唔觉」；有人更笑言以为是自己记错，「我寻日行过都以为自己记忆有问题，明明有条电梯」、「我都觉得奇怪，冇理由电梯位差咁远，同埋呢个位有防火闸咁奇怪」。

后来，有专门提供本地商场资讯的专页解答网民的疑问。原来，旺角朗豪坊连接4楼美食广场的扶手电梯早于2023年已经拆除，并于同年11月重新开放，4楼的位置为中空空间，而3楼原扶手电梯位置则改为临时舖位，用以增加商场租金收入。对于商场拆除扶手电梯，有网民指出不便，「原本有呢条电梯就唔使行出去𠮶两条同人迫，而家要被迫出去搭」。

来源：Threads

同场加映：红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤

 

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
6小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
8小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
7小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
22小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
5小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
8小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
6小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
2小时前