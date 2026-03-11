朗豪坊扶手电梯突然消失？港人惊讶「以为自己记错！」 揭3年前拆除改作1用途

朗豪坊美食广场扶手电梯突消失？最近，有港人前往旺角朗豪坊时，发现位于4楼美食广场连接3楼的扶手电梯「消失」，称事隔一段时间未有行入商场的美食广场，「耐到条电梯都拆咗都唔知」，不少网民对此亦大感惊讶，「我寻日行过都以为自己记忆有问题，明明有条电梯」、「真系唔讲唔觉」。原来，该扶手电梯早于2023年已经拆除，并改成一用途，即睇详情！

朗豪坊美食广场扶手电梯「消失」？港人震惊：以为自己记忆有问题…

日前有网民在社交平台发文，称事隔一段长时间再到访位于朗豪坊4楼的美食广场，发现该处连接3楼的扶手电梯已被拆除，直言「只可以讲我真系好耐冇行过入嚟朗豪坊food court，耐到条电梯都拆咗都唔知」。从上载的照片显示，楼主身处朗豪坊4楼，而原本连接3楼的扶手电梯位置，现已改成中空设计。

网民：「喺楼上返工都唔觉！」 揭拆除近3年并改作1用途

帖文一出，随即吸引网民回应，不少人表示与楼主一样未有察觉扶手电梯「消失」，「系咩？有咩？拆左咩？我系呢到楼上返工，都唔觉㖞」、「好耐无行过来呢边，多数上长电梯𠮶边，真系唔讲唔觉」；有人更笑言以为是自己记错，「我寻日行过都以为自己记忆有问题，明明有条电梯」、「我都觉得奇怪，冇理由电梯位差咁远，同埋呢个位有防火闸咁奇怪」。

后来，有专门提供本地商场资讯的专页解答网民的疑问。原来，旺角朗豪坊连接4楼美食广场的扶手电梯早于2023年已经拆除，并于同年11月重新开放，4楼的位置为中空空间，而3楼原扶手电梯位置则改为临时舖位，用以增加商场租金收入。对于商场拆除扶手电梯，有网民指出不便，「原本有呢条电梯就唔使行出去𠮶两条同人迫，而家要被迫出去搭」。

来源：Threads