本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！

近年本港的饮食业近年面对经营压力，接连出现结业潮，当中甚至包括老字号餐厅，令多年食客大感不舍。与此同时，有餐厅积极于逆市中寻找商机，其中一间人气牛扒店近日于铜锣湾开设快闪店，更出现每晚爆满的盛况，创办人近日于社交平台分享成功把握一机遇，让餐厅与商舖业主都能获得「双赢」局面！

本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾开设快闪店 每晚爆满座无虚席

近年香港的饮食业备受考验，多间食肆不敌结业潮，部份更是开业数十年，甚至是半世纪的老字号餐厅。不过，有餐厅选择于逆市之中寻找机会。人气牛扒店Flat Iron Steak近日在铜锣湾开设期间限定店，创办人Johnny Glovery形容铜锣湾店自开业以来人气高企，大部分日子均座无虚席，而星期一及星期四的餐厅优惠日，翻桌率更是高达3次，成绩相当不错。

Johnny Glovery近日在社交平台分享铜锣湾快闪店的幕后故事，直言把握一个商机，为他们及商舖业主带来双赢局面！

创办人分享把握1商机 成功创造双赢局面

Johnny表示，去年11月发现铜铁湾利园一个地舖正处于闲置状态，经查询后发现原来业主虽然已有新租户，惟新租户需要约4个月时间准备开业，亦代表该舖位在这段时间均未能营业。Johnny灵机一动下，决定以Flat Iron Steak快闪店形式进驻，表示店舖状态良好，牌照齐全，签定协议后仅4天便完成粉饰店舖及翻新厨房等工作，换上新招牌即可正式开业。

Johnny认为，此合作模式既为业主免却闲置店舖，亦带来有关地区带来活力。与此同时，餐厅一方面获得丰厚收入，同时可于此区「试水温」，形容是以近乎「零成本」创造可观的收入，更让品牌一度成为大众的焦点。Flat Iron Steak快闪店将于3月14日结束，Johnny表示这种短期「活化」项目为他们与业主带来双赢局面，更建议业界如有意开展新篇章，团队乐意提供意见，助大家的业务变得更与众不同。

Flat Iron Steak快闪店

地址：铜锣湾利园三期G11-G15（入口位于开平道）

最后营业日：3月14日

文:RY

资料及图片来源:Johnny Glover@Facebook