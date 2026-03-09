李居明-如何安度赤马红羊劫 不要怀旧要活于当下｜李居明大师会客室

常听人说「活在当下」，但没几多人能真正做到，九运的成功人就一定是这个「活在当下」真正的实践者。首先不要太多怀旧了，一个经常说当年往事的人，就是一个垂垂老矣的退运者，过去的让它逝去吧，不必太怀念，这也是真。经常计划明天，其实也不必，因为运势一到，不必计划的，自然有种大雄力推你去做。

活在自在清安最有福

所谓「时来风送滕王阁，时去经年木马牛。」多好的计划，有运可于极短时间完成最好的代表作。计划是要有，但不必太执着分分秒秒去想未来，因为你在想，便失去了现在。吃饭时好好吃好这顿饭，打球时好好打球，享受每一刻是不容易的，人人都在想得太多，单纯一点地活着，每一刻好好自在清安，便是最高境界，也是禅师常说的「日日是好日」，「吃茶去」就是活在当下。想得太多便是错。

生肖中以「辰辰」自刑，「午午」、「酉酉」和「亥亥」都是想得太多的生肖，即龙、马、鸡、猪四大生肖永远是自己刑害自己。自己是自己最大的敌人。

想安然渡过九运二十年，谨记「我自行我道」，不必理别人说甚么，更不必理大乱的世界，资讯也不必知道太多，反正哗众取宠占大多数，活在自在清安当中，便是最有福的人。在这世运，谨记人能活着，已经赚了！别人问你，最近忙吗？你永远答道：「人忙心不忙！」你的九运应会过得不错！

养好你的臭皮囊跨越九运，六十岁以上的人士就不能做太剧烈的运动，大汗淋漓的运动只适合年青人。

养好臭皮囊跨越九运

九运是一个资讯混乱的世代，很多网络为争取点击，胡乱发放养生资讯，很多药厂为了销售他们的药品，宣传夸大其词。从网上学到的养生资讯最不可靠！

其实每个人的体质不同，八字四柱不同，对食物及药物的反应都不相同，没有人人都一定适合的灵药，运动也不一定人人适合，最少六十岁以上的人士就不能做太剧烈的运动，退化中的体能只能选择一些轻微的运动，大汗淋漓的运动只适合年青人。网络的观点还有极多是害人不浅的。有一种病永远无法医治，当有人向天下间最厉害的医生问「我很不快乐，有药治疗吗？」他一定不懂回答！九运这个病才是最大的瘟疫。

增值知识永远是对的

要找适合自己的空间和学养。学习新科技不是必须，时代列车不一定要挤上，适合自己的东西才是最重要的！不必因跟不上九运新事物而太自卑，传统的文化也是增加知识、智慧和修养的曼荼罗，但手机还是唯一不能不学的傍身武器！

谨记，无论世界怎样变，先变好自己。外边的世界你管不到，愈来愈复杂，也愈来愈不依传统的章法出招，因此，自强变好自己，是九运人人都应该做的唯一事功。不要八卦理太多的事，九运爱自己一定没错！