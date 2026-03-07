周末好去处｜运动设施 休闲巿集 美妆快闪 期间限定登场

天气开始和暖，大人细路都分外投入各类活动，无论是户外巿集，还是潮人运动，都有不少好去处，还有被足球粉丝誉为收藏宝库的概念店登场，满足大家食、玩、买体验！

周末好去处1︰空中花园 潮玩匹克球

匹克球（Pickleball）热潮席卷全球，皆因这项活动适合大人及小朋友，没有太大的年龄限制。想一试Pickleball的好玩之处，上水广场最近举行匹克球节「PICKLE SKY光影‧动感匹克球」活动，晴空花园化身为户外空中花园匹克球场，配备专业教练指导及运动装备，正是大家体验的好机会。今次活动连结运动与生活，将匹克球运动与休闲玩乐崭新结合，加上巨型匹克球拍打卡装置，分外有卖点！ The Point会员消费满指定金额，即可参加。

INFO

地点︰上水龙琛路39号上水广场

日期︰即日至3月15日

查询︰www.landmarknorth.com.hk

大家在体验匹克球运动乐趣的同时，亦能将运动活力融入生活。

匹克球（Pickleball）适合大人及小朋友参与。

于上水广场消费满$7,000，则可获赠限量Pickleball 运动套装一套，套装包括球拍一块、Pickleball 三个及 Stanley 保温杯一个。

周末好去处2︰期间限定 美食巿集

最近将军澳南公园全面开放，多项精彩玩乐设施包括沙池、9米高滑梯、大草坪、宠物公园等，适合一家大小一同放电，而与公园连接的PopWalk天晋汇亦增添更多好玩元素，由即日至4月12日，每逢周末举办美食及宠物主题市集。 其中「Grab 'n' Go 随玩‧随食市集」云集逾50个特色美食单位，带来超过200款惊喜轻食，包括本地人气雪糕品牌Madness Family、元朗鸡蛋仔名店Eggcellent 852，以及多个特色美食品牌于指定日子登场。而于3月指定周末，宠物主题市集亦会登场，主人一定要留意喇。

INFO

「Grab ‘n’ Go 随玩‧随食市集」

地点︰Ocean PopWalk海天晋汇彩虹跑道

日期︰3月7及8日、4月3至7日 （星期六、日及公众假期）

「萌宠市集」

日期：3月14及15日 (星期六及日）

查询︰www.popwalk.com.hk

周末好去处3︰足球潮流 粉丝收藏宝库

足球潮流文化品牌Play Bonito将运动、文化与娱乐相融合，创作出以国际足球巨星转化为原创生活角色收藏系列，为人津津乐道。而其全球首间品牌概念店正式登陆香港，并选址铜锣湾时代广场，为各足球迷带来好消息。

品牌概念店设计成融合足球、潮流与生活的体验式零售空间，并设有球员角色主题装置、限量产品、DIY客制专区，以及球员现役球会的球衣。所有 Play Bonito角色均由本地创意团队全手绘制作，灵感来自插画、日本漫画及当代收藏文化，而首发阵容云集跨世代、风格多元的国际球坛巨星，包括域天拿、占士洛迪古斯、艾坦娜邦玛蒂等。

INFO

地点︰铜锣湾时代广场7楼 710至712 号铺

查询︰www.instagram.com/playbonito

周末好去处4︰韩国美妆限定店 快闪铜锣湾

韩国专业医美品牌 medicube 于铜锣湾时代广场举行春季限定「Bloom & Glow」快闪店，与此同时，其升级美容仪 9合1 AGE-R Booster Pro X2 亦于香港率先亮相。为配合春季氛围，快闪店以春日粉色为主色调，粉色墙上以缤纷花卉拼凑出巨型立体蝴蝶，让大家购物同时打卡留念。快闪店内设有多个展示区，包括新产品、Skincare & Age-R系列，以及PDRN 系列，现场更设有舒适的护肤体验区，并提供专家的1对1护肤咨询服务，大家可于即日至3月17日到现场体验。

INFO

medicube Bloom & Glow 快闪店

地点：铜锣湾时代广场地库1楼E61及E62

日期： 3 月 6 日至 3 月 17 日

查询︰www.themedicube.hk

周末好去处5︰玩乐兼扮靓 即场试粉底



大家在潮湿天气对底妆特别有要求，皆因脱妆机率特高，Estee Lauder持久完美持妆粉底推出第二代新配方，展示出超高延展度。想亲身体验一下，不妨参加由品牐举办的「Double Wear Flawless Playhouse 超越原美玩乐园」，活动由即日至3月15日于海港城海运大厦露天广场及入口大堂举行，大家除可亲身试妆，感受全新Double Wear粉底，还可参加美玩乐园的互动装置，打卡留念。

Estee Lauder「Double Wear Flawless Playhouse 超越原美玩乐园」

地点：海港城海运大厦露天广场及入口大堂

日期︰3月6日至3月15日

查询︰estee-checkpoint.buys.hk

文︰Angel 图︰品牌提供