李居明｜拍枱九下行好运 脱胎换骨入三月｜李居明大师会客室

转眼间已进入西历三月，2026 年竟然已经过了六分之一，我必须提醒大家，三月有一个非常重要的转折点，就是廿四节气的第三个节气「惊蛰」，并正式进入辛卯月。惊蛰时分，春雷初响，万物萌生，那些冬眠的蛇虫鼠蚁、昆虫动物，都吓醒了，开始出来活动。

为甚么传统文化在惊蛰要「打小人」？因为那些苏醒的毒虫被引申为现实生活中的小人与霉运。如果大家这段时间经过湾仔鹅颈桥，一定会听到用鞋底打小人的热闹景象，大家在努力把衰气打走。在中国传统文化中，这个月要做很多仪式，令到你今年可以脱胎换骨了。

从「启蛰」到「惊蛰」

「惊蛰」其实有个有趣的典故。古代称之为「启蛰」。「蛰」是代动物冬眠躲起来的意思，「启蛰」意思是开启了生机。但到了汉朝，因为要避汉景帝刘启的讳，才改成了「惊」。

在中国传统文化，谁是控制害虫？就是土地公。所以，这天也是土地公的寿辰，要拜土地，保佑人间不会有瘟疫。古代很怕惊蛰之后会有瘟疫，因为有毒虫出来。所以为何古代有烧炮仗是用硫磺来控制那些害虫，不要让牠们出来。而到了现代，家家户户都用杀虫水了！

惊蛰打小人用黄色纸老虎，其实是「祭白虎」，象征小人被白虎吞噬制服。

「拍枱九下」压煞的渊源

很多人问我，除了去鹅颈桥打小人，还有没有简单的方法防小人？有一个俗信，不用择时辰，只要「拍枱九下」，你就可以安然度过一年。其实，「拍枱九下」是源自古代的青天大老爷。在惊蛰这天会用惊堂木拍枱九下，代表这一年可以镇压住小人官非、盗贼暴徒，这官场习惯后来演变成用鞋底拍打枱面的民间「打小人」俗信，这种文化古为今用了！

这「拍枱九下」能在磁场上起到威慑小人的作用。特别是今年犯太岁的人士，即生肖属马、鼠、牛、兔，以及金牛座、水瓶座及狮子座的朋友，这九下更是要做足。

可「脱胎换骨」的食物

除了「拍枱」，还要吃可脱胎换骨的食物，即要在惊蛰这天剥一些有壳的东西，叫做「剥壳文化」。譬如剥鸡蛋、剥花生、剥虾蟹，甚至是剥龙眼干或剥瓜子等带壳的干果，只要有「剥壳」这个动作，都是「脱胎换骨」的好意头。古代人更讲究吃「三层肉」（五花腩或烧肉），象征红皮赤壮，鸿运当头。

惊蛰是脱胎换骨之日，做任何喜事都是最好的。但是唯一不宜结婚，亦不宜去山区森林，最怕被蛇咬。

虽然现在已过了惊蛰，但大家依然可以进行「拍枱九下」的仪式，寓意压煞有力，可驱赶小人，更提醒自己要苏醒了，不要懒惰，有计划马上去做，这是一个非常厉害的心理加持，真正做到脱胎换骨！

