港女遇相熟海味舖老板求助「上唔到网」 热心解困后获赠1贵重物品 网民：好心有好报

近年，不少老字号及小店都因各种原因而无奈结业。有港人在为社交平台发文，表示有相熟老字号海味舖即将结束营业，日前路过该店时，偶然发现老板因遇上「上网问题」而无法做生意，于是向其求助。虽然楼主对电脑问题不熟谙，不过仍热心为老板解困，最后更成功解决问题，而对方竟送上1贵重礼物，令楼主大感意外，「冇谂过真系一个small hand，会拥有一份咁名贵嘅礼物」，详情即看下文！

港女为相熟海味店老板解困 获赠1贵重物品感意外

近日，有港人在Threads发文，称一间位于北角的老字号海味店即将结业，而身为熟客的楼主早前已前往帮衬，「买咗啲平价花胶海参同埋啲瑶柱碎看门口」。及后，楼主再次路经该店，看到老板面前有一盒花胶，形容其「又厚又大只，超靓」，正当她打算入内问价时，「纯粹谂住入去睇吓几多钱，睇见都会开心」，却发现老板正「一头烟」。

原来，老板正因为「上唔到网」而烦恼，遂向刚进店的楼主求助。一向由丈夫代劳处理电脑问题的楼主深感「一定唔可以失礼」，决定硬著头皮协助解决问题，「帮佢将啲插苏呢度转下𠮶度转吓」，终发现原来只是「老板熄咗个电掣」，成功为老板解困。

事后，老板直言如非得楼主相助，「冇咗部卡机我今日唔使做生意」，同时为答谢对方，更送上该盒吸引楼主进店的花胶！原来，该盒花胶为三头花胶，市面价格由数千元至数万元不等，让楼主大感意外，直言「差点哭出来」，又谓「从来都冇谂过人生会拥有三头花胶」，「没想到只是一个Small hand（小帮助），会拥有1份名贵礼物」。楼主又表示日后会好好教导女儿，「希望女儿同我一样拥有咁热血嘅心，常常帮助人是美德。」

网民：好人有好报！

对于楼主的经历，不少网民都认为是「好人有好报」、「老板咁大方，你都好好人」；又表示希望前往光顾，向楼主查询地址，希望「让他清货快一点」。楼主及后在留言补充，该店是北角老字号海味店「义合海味」，于新光戏院对面经营逾60年。同时，有网民则向楼主提议，将三头花胶「留比（俾）个女将来做嫁妆」，又有人认为老板相赠的礼物过于名贵，「如果佢系30年前既（嘅）存货，当时是几百蚊。但今时今日系几千。会唔会有啲贵重呢？」、「如果我收，我会帮佢买翻几样海味。等人家打个和。」

