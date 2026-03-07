西营盘街头出现神秘英文涂鸦「在香港坠入爱河」？原来出自这位艺术家 网民震惊：他来亚洲了！

大家在街道上可有留意到一些商舖的闸门、围板，甚至后巷，除了会贴上海报广告外，有时还能欣赏到街头艺术家的壁画或涂鸦作品？最近，有网民发现上环、西营盘，以至铜锣湾出现一系列表示「在香港坠入爱河」的英文字句，原来是出自1位艺术家之手，更引起网民前往打卡收集其「作品」！

西营盘街头出现神秘英文涂鸦「在香港坠入爱河」？原来出自这位艺术家

有时放下手机、走在路上多四处观察，或许会有意外收获。最近，有网民发现上环、西营盘，以及铜锣湾一带出现诗意的英文字句，包括「I fell in love in Hong Kong」（我在香港坠入爱河）、「Still a kid with dreams」（仍是怀抱梦想的孩子）、「Can we still fall in love this summer？」（我们于这个夏天还有坠入爱河吗？）、「Make the world feel something」（让世界感受到些东西）。这些字句多写于行人路、墙壁、天桥，甚至商舖围板上，下方的署名为「7SoulsDeep」。

神秘街头艺术家访港 网民震惊：他来亚洲了！

有网民认出这些作品出自「7SoulsDeep」，并感到震惊：「他来亚洲了」！「7SoulsDeep」是一位来自布鲁克林的神秘街头艺术家与诗人，多于行人路、墙壁、街道上书写浪漫且富有哲理的文字，主题多围绕爱、脆弱、人际关系连结。他的作品遍布世界各地，亦曾于意大利及布鲁克林举行艺术展。

事实上，7SoulsDeep于一周前发文透露，香港为他的亚洲之行第一站，认为是时候开始书写一个从未与大家分享的篇章，又表示了解到自己的文字备受需要及欣赏，感谢大家因他的文字产生共鸣。他形容自己身处香港时感到自在，并在街头写下一些新作品，认为这些作品于香港找到它们第一个家，就如他自己重新出发的起点，因此当他走过湾仔、中环、尖沙咀的时候，认为也可以将这些「新一页」撕下来与大家一起分享，「感觉自由，也充满感恩」。如最近有计划前往湾仔、中环、尖沙咀等地，不妨也试试寻找他的作品！

文:RY

资料及图片来源：Instagram、小红书