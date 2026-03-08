淘宝¥4杀曱甴神器？ 小红书热捧「奶油味」杀蟑螂药 网民：建议全广东使用

随著近日天气回暖，恼人的蛇虫鼠蚁开始再度活跃，关于杀灭曱甴（蟑螂）的讨论也随之在网上热烈展开。其中，一款在小红书上被誉为「杀蟑螂好物」的灭蟑药盒，因其显著效果及亲民价格引发广泛关注，有网民甚至表示「建议全广东使用」。

小红书热捧 ¥4杀蟑螂药 连环杀30只「人傻了」

有内地网民在社交平台「小红书」上分享其灭蟑经历。帖子中，该网民表示自己「被广东的蟑螂吓死」，但在使用一款名为「拜灭士杀蟑饵盒」的产品后，惊见家中遍布曱甴尸体，从相片可见目测数量超过30只，场面震撼，直言「人傻了」。

根据网民的描述，这款在淘宝上购买 ¥16.33就有4盒、仅售约¥4（约港币 $4.54）一盒的灭蟑药，以其「特研奶油配方」吸引曱甴进食。官方称，其原理是引诱曱甴取食后回巢内死亡，再借由同类分食尸体的习性，达到「一网打尽」的连锁杀灭效果。事主在分享中形容这是「给南方人一点震撼」的「蟑螂克星」，并强调「一用一个不吱声」、「建议全广东使用」。

「奶油味」独特诱饵 网民：用甜点送蟑螂最后一路吗

有网民留言询问是否真的好用，事主则回复称产品「超好用，信我」。在小红书亦有其他用家生动地描述其香味：「这玩意儿怎么这么香甜… 闻起来是白巧克力混合燕麦谷物的香甜味… 是想用甜点送蟑螂最后一路吗」。更有网民分享半只蟑螂爬进药盒中的震撼相片，表示「10分钟前刚放的，已经有蟑螂吃上了」。有用家则指出，产品对有宠物的家庭相对友好：「贴在宠物够不到的地方就行，反正小强一定能找到。」不少评论均表示，使用后「3个月都见不到小强了」，效果显著。

不少人网民对其「奶油味」的独特诱饵及高效的灭杀能力表示惊讶，许多深受虫害困扰的用家纷纷表示「已下单」，希望一试其效。然而，在一片好评中，亦有用家反映「它没用，还是出现幼年蟑螂，可恶！」，显示产品效果可能因环境或使用方式而异。



图片来源：Windbestaendig、猪咪大王、my76572＠小红书