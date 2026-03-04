百佳长者专属优惠！大派$100电子现金券 指定产品满额即送TEMPO纸巾

关怀家中长辈，提升他们的生活品质，是每个家庭的愿望。百佳近日特别推出一系列专为长者设计的护理产品优惠，从成人纸尿片到营养奶粉应有尽有，让您轻松为挚爱的「老友记」添购所需，享受更舒适健康的晚年生活。其中最吸引的优惠包括指定产品满额即送$100电子优惠券，绝对是入货好时机！

百佳精选长者护理用品 满额即享$100回赠

想为长辈的生活提供更周全的照顾？百佳精选了多款长者护理产品，全面照顾他们的日常需要。这些产品涵盖了高品质的成人纸尿片、专业营养奶粉等，旨在为长者带来更舒适、洁净的体验。由即日起，凡于百佳网购购买精选长者护理产品满$488，结帐时输入优惠码「26MARELD1」，即可获赠$100电子优惠券，为您下次购物节省更多。

桂格/安心宝/Abena/雀巢OPTIFAST优惠放送 折扣再加码

除了满额回赠外，PNS网购还联合多个知名品牌，提供额外折扣。对于需要购买成人纸尿片或相关护理用品的消费者，可以考虑选择安心宝、S-SELECT及Abena等备受推荐的品牌。这些品牌以其出色的吸收力及舒适的物料而闻名。现在购买这些品牌的产品满$299，即可享有立减$30的现金折扣，让您买得更划算。

均衡营养是维持长辈健康的关键。PNS网购亦为此准备了两大品牌的成人奶粉优惠。历史悠久的桂格（Quaker）成人奶粉系列，向来是补充营养的信心之选，购买两罐即享85折优惠，买满$250更额外加送TEMPO袋装面纸。另外，专注于体重管理的雀巢OPTIFAST产品系列，亦提供全线8折优惠，帮助有需要的长者维持健康体态。

百佳长者优惠详情