Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百佳长者专属优惠！大派$100电子现金券 指定产品满额即送TEMPO纸巾

生活百科
更新时间：14:17 2026-03-04 HKT
发布时间：14:17 2026-03-04 HKT

 

关怀家中长辈，提升他们的生活品质，是每个家庭的愿望。百佳近日特别推出一系列专为长者设计的护理产品优惠，从成人纸尿片到营养奶粉应有尽有，让您轻松为挚爱的「老友记」添购所需，享受更舒适健康的晚年生活。其中最吸引的优惠包括指定产品满额即送$100电子优惠券，绝对是入货好时机！

百佳精选长者护理用品 满额即享$100回赠

想为长辈的生活提供更周全的照顾？百佳精选了多款长者护理产品，全面照顾他们的日常需要。这些产品涵盖了高品质的成人纸尿片、专业营养奶粉等，旨在为长者带来更舒适、洁净的体验。由即日起，凡于百佳网购购买精选长者护理产品满$488，结帐时输入优惠码「26MARELD1」，即可获赠$100电子优惠券，为您下次购物节省更多。

桂格/安心宝/Abena/雀巢OPTIFAST优惠放送 折扣再加码

除了满额回赠外，PNS网购还联合多个知名品牌，提供额外折扣。对于需要购买成人纸尿片或相关护理用品的消费者，可以考虑选择安心宝、S-SELECT及Abena等备受推荐的品牌。这些品牌以其出色的吸收力及舒适的物料而闻名。现在购买这些品牌的产品满$299，即可享有立减$30的现金折扣，让您买得更划算。

均衡营养是维持长辈健康的关键。PNS网购亦为此准备了两大品牌的成人奶粉优惠。历史悠久的桂格（Quaker）成人奶粉系列，向来是补充营养的信心之选，购买两罐即享85折优惠，买满$250更额外加送TEMPO袋装面纸。另外，专注于体重管理的雀巢OPTIFAST产品系列，亦提供全线8折优惠，帮助有需要的长者维持健康体态。

百佳长者优惠详情

  • 购物平台： PNS网购官方网站（按此）或手机应用程式

  • 优惠内容

    1. $100电子优惠券：购买精选长者护理产品满$488，输入优惠码「26MARELD1」即可获赠。

    2. 指定品牌折扣：购买安心宝、S-SELECT及Abena产品满$299，即减$30。

    3. 桂格奶粉优惠：购买2罐桂格成人奶粉即享85折；买满$250再送TEMPO四层袋装面纸。

    4. 雀巢OPTIFAST优惠：全线产品即享8折。

  • 优惠期限

    • 桂格成人奶粉优惠：即日起至2026年3月5日

    • 雀巢OPTIFAST产品优惠：即日起至2026年4月30日

    • 其他精选产品优惠：即日起至2026年3月26日

  • 条款及细则

    • 优惠仅适用于PNS网购之送货订单。

    • 用户需登入PNS网购帐户以查看及享用赠品优惠。

    • 赠品款式或口味将由系统随机选择，数量有限，送完即止。

    • 所有优惠以每张订单独立计算。

    • 图片仅供参考，一切以实物为准。

    • 活动受相关条款及细则约束。

 

同场加映：Häagen-Dazs三月限定优惠！双球雪糕买一送一 家庭装／Sanrio雪糕火锅低至55折

 

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
3小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
16小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
2026-03-03 13:29 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
21小时前
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
即时中国
11小时前
「TVB御用恶霸」麦少华罕现身瘦到唔同晒样 甘愿低薪抢曝光 曾自爆辛酸靠揸车养家
「TVB御用恶霸」麦少华罕现身瘦到唔同晒样 甘愿低薪抢曝光 曾自爆辛酸靠揸车养家
影视圈
5小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
2026-03-03 12:29 HKT