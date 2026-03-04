港铁车厢内点睇身处第几卡？港男求助「每次女友都问我喺咩门」 网民分享1神器+揭背后原理……

港铁车厢点睇身处第几卡？与友人相约在港铁车厢会合时，如身处车厢内，如何可以得知自己身处哪一卡车？最近，有港男在社交平台发文，指每次登上港铁后，女朋友都会问他在哪一卡车，然而车厢内仅显示车厢编号，好奇「点可以喺车厢揾自己咩门？」吸引网民留言教路，同时分享一个网上搜寻器，凭车厢编号即可找出身处车厢位置，详情即看下文！

港铁车厢点睇身处第几卡？港男求助「每次女友都问我喺咩门」

有网民日前于Threads分享，指「每次我上左（咗）MTR 女友/朋友都问我系咩门」，并上载车厢图片，只显示「车厢」及「门」的编号，好奇「到底我点可以系（喺）车厢到揾自己咩门」？

网民推介「迷失港铁」搜寻器帖文一出，随即获不少网民表示有同感，「你系女朋友问，我系男朋友问系（喺）咩门位置，我同你一样都唔识睇」、「系咪全天下嘅男朋友都系一样？趷个头出去望吓！！」对此，有网民推介一款名为「迷失港铁」搜寻器，并表示：「呢个网帮到你」。

网民推介「迷失港铁」搜寻器 一步即知对应车卡

在「迷失港铁」搜寻器，用家只要输入「车厢编号」即可知悉自己身处的车厢位置。以楼主提供的图片为例，车厢编号为「M314」，只要输入车厢编号，就可知道楼主身处在屯马线车厢，如果是往屯门方向的话，对应车卡为「第3卡」，再输入车门编号「U2」，即可显示身处车厢为「3卡4门」。用家亦可按「调头」键，即可了解「M314」在屯马线往乌溪沙方向为第6卡。用家又可选择开启「幕门贴纸」，并以WhatsApp或Telegram将相关资讯分享。

与此同时，有熟悉铁路的网民留言解构港铁车厢编号的编成原理，指屯马线有两款车型，分别为「可能比较复杂」或「DPMKCMPD」8卡车，情况「可能比较复杂」，而各卡都有其编号组成原理，D卡为驾驶室拖卡、P卡为集电弓动力卡、M卡为动力车卡、H卡及C卡为拖卡、K卡为动力车卡。以楼主的「M314」为例，则为第六卡，即是动力车卡。

网民笑言：「约车头车尾咪得」

不过，有不少网民认为除了依靠搜寻器，还有其他更方便的方法，「月台幕门有写卡数门数」、「谂到咁复杂？上车前望下月台边卡边个门入，咪通知对方」、「约车头车尾咪得」。

文：TF

资料及图片来源：threads、迷失港铁



