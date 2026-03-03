惊蛰打小人攻略｜必睇8大仪式6大禁忌 犯禁随时损人不利己 附打小人地点+中英文口诀
发布时间：16:40 2026-03-03 HKT
「打小人」被列为「香港非物质文化遗产」，在惊蛰当日，湾仔鹅颈桥底例必「打你个小人头」声音不绝于耳。今年惊蛰为3月5日，或有不少市民会前往「打小人」，希望将身边的小人、恶运、不如意的事情通通「打走」。其实，为何惊蛰传统上要打小人、又应该在哪里打小人、打小人有甚么仪式及口诀？本文整合「打小心」起源、仪式、禁忌，助你更加了解这项闻名海外的香港文化遗产！
惊蛰打小人攻略｜必睇8大仪式6大禁忌 犯禁随时损人不利己
每年新历的3月5日或6日为惊蛰，今年惊蛰为3月5日。这一天「斗指丁为惊蛰，雷鸣动，蛰虫皆震起而出，故名惊蛰。」惊蛰这天由于天气开始回暖，第一道春雷惊醒冬眠的动物，蛇虫鼠蚁等一切害物同时开口，到处觅食并伤人，被视为灾星的白虎亦会开口咬人，意味会发生不吉利事情。
故此，古人于惊蛰这天祭白虎，再以打小人仪式，将如蛇虫鼠蚁般令人讨厌的「小人」打走，祈求消灾解困，消除恶运。「小人」亦可分为实质对象及没有指定对象，古时打小人这种仪式亦称为「厌胜」，是一种具诅咒作用的巫术，透过法师施法借以神灵力量，令暗中的「小人」受到应有的惩罚。
不同传统习俗都有各自的仪式与禁忌，特别要小心不要犯禁，以免影响自身运气及损人不利己。打小人有8种仪式，包括向神婆打手提供将特定小人姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身分之物，写或放于小人纸上，再由神婆利用烂鞋底敲打小人纸至破烂。若于惊蛰当天打小人，需加上祭白虎这仪式，再以红色贵人纸祈求贵人相助等。
打小人8种仪式：
- 请神：用香奉请天地神明
- 禀告：将委托人的姓名、生辰八字等写于百解灵符上。如有指明小人对欠，则将小人姓名、生辰八字、照片、衣物等可代表特定小人身份之物，写或放于小人纸上
- 打小人：利用各种象征物，如委托者或施术者的鞋作敲打、伤害小人纸
- 祭白虎：如在惊蛰日打小人需祭白虎，以黄色纸老虎代表白虎。祭祀一般使用小块生猪肉沾上猪血，放入纸制白虎口中，代表喂老虎，老虎吃饱后便不会再伤害人
- 化解：将一切是非祸害、灾害等，以撒花生、豆子等小物或百解灵符以消灾、解除厄运
- 祈福：以红色的贵人纸，为委托者祈求贵人帮助
- 供奉：将元宝、金银纸等焚化供奉鬼神
- 掷筊：将两个半月形阴、阳木块掷出，一内一外为圣筊，出现圣筊表示仪式圆满结束
打小人6大禁忌：
- 不选孕妇作打小人对象
- 自己怀孕不能打小人
- 打小人不应指名道姓，损害个人阴德，损人不利己
- 事后必须化掉小人衣纸，不能带回家
- 不能再穿打小人旧鞋
- 打小人要择日，与自己相冲日子导致不灵验
现时大多集中于湾仔鹅颈桥打小人，其实打小人地点广泛，不限于鹅颈桥底一带。地点可以选于三岔路口、桥底、路旁及山边等阴暗地方，全因这些地方因煞气较大，本来容易招惹鬼神，有效克制小人。惟鹅颈桥底聚集较多神婆打手，令此地方成为打小人必到之处，同时亦是访港旅客的观光地点之一。
打小人口诀中、英文对照版
打小人作为具代表性的「非物质文化遗产」，不少海外游客来港都会到湾仔鹅颈桥体验打小人文化。因此，为照顾到不同国籍人士需要，就连打小人口诀都有英文版！
打小人中、英文口诀：
- 打你个小人头（Beat your little head）
- 打到你成世无出头（Make your luck all dead）
- 打你个小人手（Beat your little hand）
- 打到你无鞋挽屐走（Your good luck comes to the end）
- 打你个小人脚（Beat your little foot）
- 打到你有鞋都唔识着（Make your life no good）
- 打你个小人眼（Beat your little eye）
- 等你成世都撞板（let you stumble till you die）
文:RY
延伸阅读：观音借库攻略2026｜正月廿六3.14观音开库 必知10大流程+9大祭品 全港借库庙宇地址+开放时间