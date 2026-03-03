惊蛰打小人攻略｜必睇8大仪式6大禁忌 犯禁随时损人不利己 附打小人地点+中英文口诀

「打小人」被列为「香港非物质文化遗产」，在惊蛰当日，湾仔鹅颈桥底例必「打你个小人头」声音不绝于耳。今年惊蛰为3月5日，或有不少市民会前往「打小人」，希望将身边的小人、恶运、不如意的事情通通「打走」。其实，为何惊蛰传统上要打小人、又应该在哪里打小人、打小人有甚么仪式及口诀？本文整合「打小心」起源、仪式、禁忌，助你更加了解这项闻名海外的香港文化遗产！

惊蛰打小人攻略｜必睇8大仪式6大禁忌 犯禁随时损人不利己

每年新历的3月5日或6日为惊蛰，今年惊蛰为3月5日。这一天「斗指丁为惊蛰，雷鸣动，蛰虫皆震起而出，故名惊蛰。」惊蛰这天由于天气开始回暖，第一道春雷惊醒冬眠的动物，蛇虫鼠蚁等一切害物同时开口，到处觅食并伤人，被视为灾星的白虎亦会开口咬人，意味会发生不吉利事情。

故此，古人于惊蛰这天祭白虎，再以打小人仪式，将如蛇虫鼠蚁般令人讨厌的「小人」打走，祈求消灾解困，消除恶运。「小人」亦可分为实质对象及没有指定对象，古时打小人这种仪式亦称为「厌胜」，是一种具诅咒作用的巫术，透过法师施法借以神灵力量，令暗中的「小人」受到应有的惩罚。

不同传统习俗都有各自的仪式与禁忌，特别要小心不要犯禁，以免影响自身运气及损人不利己。打小人有8种仪式，包括向神婆打手提供将特定小人姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身分之物，写或放于小人纸上，再由神婆利用烂鞋底敲打小人纸至破烂。若于惊蛰当天打小人，需加上祭白虎这仪式，再以红色贵人纸祈求贵人相助等。

打小人8种仪式：

请神：用香奉请天地神明 禀告：将委托人的姓名、生辰八字等写于百解灵符上。如有指明小人对欠，则将小人姓名、生辰八字、照片、衣物等可代表特定小人身份之物，写或放于小人纸上 打小人：利用各种象征物，如委托者或施术者的鞋作敲打、伤害小人纸 祭白虎：如在惊蛰日打小人需祭白虎，以黄色纸老虎代表白虎。祭祀一般使用小块生猪肉沾上猪血，放入纸制白虎口中，代表喂老虎，老虎吃饱后便不会再伤害人 化解：将一切是非祸害、灾害等，以撒花生、豆子等小物或百解灵符以消灾、解除厄运 祈福：以红色的贵人纸，为委托者祈求贵人帮助 供奉：将元宝、金银纸等焚化供奉鬼神 掷筊：将两个半月形阴、阳木块掷出，一内一外为圣筊，出现圣筊表示仪式圆满结束

打小人6大禁忌：

不选孕妇作打小人对象 自己怀孕不能打小人 打小人不应指名道姓，损害个人阴德，损人不利己 事后必须化掉小人衣纸，不能带回家 不能再穿打小人旧鞋 打小人要择日，与自己相冲日子导致不灵验

现时大多集中于湾仔鹅颈桥打小人，其实打小人地点广泛，不限于鹅颈桥底一带。地点可以选于三岔路口、桥底、路旁及山边等阴暗地方，全因这些地方因煞气较大，本来容易招惹鬼神，有效克制小人。惟鹅颈桥底聚集较多神婆打手，令此地方成为打小人必到之处，同时亦是访港旅客的观光地点之一。

打小人口诀中、英文对照版

打小人作为具代表性的「非物质文化遗产」，不少海外游客来港都会到湾仔鹅颈桥体验打小人文化。因此，为照顾到不同国籍人士需要，就连打小人口诀都有英文版！

打小人中、英文口诀：

打你个小人头（Beat your little head）

打到你成世无出头（Make your luck all dead）

打你个小人手（Beat your little hand）

打到你无鞋挽屐走（Your good luck comes to the end）

打你个小人脚（Beat your little foot）

打到你有鞋都唔识着（Make your life no good）

打你个小人眼（Beat your little eye）

等你成世都撞板（let you stumble till you die）

