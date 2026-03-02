港铁站5大隐藏服务攻略！免费打印+指示导航点 充电/还书都做到 附车站+服务位置
发布时间：18:20 2026-03-02 HKT
不少港人外出上班上学都会选用港铁，除了提供列车服务，原来各大车站更设有不同隐藏服务及设施，方便市民及游客使用，包括免费打印文件、充电及还书等，港铁站出口指示牌一功能更可精准导航至目的地，即睇港铁站5大神秘服务！
港铁站5大隐藏服务攻略！免费打印+指示导航点 充电/还书都做到
港铁站5大隐藏服务｜1.出口指示牌导航
早前，有台湾游客来港时发现，原来各个港铁出口指示牌有一个隐藏功能，简单2步就可以显示由车站前往目的地的路线！只要扫瞄指示牌上的二维码即可显示邻近地标，点选目的地后，地图会显示导航路线，方便用家由所在地前往。此功能不需下载任何应用程式，极大地方便游客及本地乘客，减省使用Google Maps的步骤。
出口指示牌导航方法：
- 扫瞄指示牌上的二维码即可显示邻近地标
- 点选目的地后，地图即显示从所在地前往目的地的导航路线
港铁站5大隐藏服务｜2.免费打印文件/相片
近年中国工商银行（亚洲）引入远程柜员机（VTM），据银行的官方网页介绍，香港及内地的新客户毋须提前预约，即可透过设于12个港铁站的远程柜员机开立帐户、注册网上银行及即时领取借记卡，同时附设有免费打印、影印及冲印服务。除了银行客户，非客户只需完成以下步骤，同样可享有限额度的免费打印服务！
工银亚洲港铁站免费打印服务教学：
- 下载中国工商银行（亚洲）「工银亚洲」手机应用程式
- 在页面上方的「搜寻功能」输入「港铁便民服务」
- 根据设备画面的指示，展示二维码即可免费打印服务
中国工商银行（亚洲）的远程柜员机位置：
- 新界落马洲港铁站3楼票务大堂311号（闸内）
- 新界罗湖港铁站LOW K5舖（闸外）
- 新界火炭港铁站4号舖（闸外）
- 新界东涌港铁站2号舖（闸外）
- 新界大围港铁站19号舖（闸内）
- 新界葵芳港铁站Minibank舖（闸外）
- 新界白石角香港科学园1期1E大楼1楼S107A号舖
- 九龙南昌港铁站9号舖（闸外）
- 九龙柯士甸港铁站108号舖（闸外）
- 九龙九龙塘港铁站207号舖（闸外）
- 九龙启德协调道2号AIRSIDE 1楼L112号舖
- 九龙红磡黄埔花园第9期地面21号舖
港铁站5大隐藏服务｜3.香港公共图书馆还书箱
为了方便市民还书，香港公共图书馆在中环、九龙塘和南昌3个港铁主要转车站内，各设置4个还书箱，供市民归还图书馆资料。还书箱只供在各指定车站的开放时间内使用，读者的借阅记录会在归还资料后48小时内更新。
港铁站还书箱位置：
|港铁转车站
|还书箱位置
|还书箱数量
|中环站
|
通往香港站的行人隧道附近
|2 个
|
通往J和K出入口的大堂（车站控制室附近）
|1个
|
通往J和K出入口的大堂（闸机附近）
|1个
|九龙塘站
|
观塘线大堂（往A 和E出入口方向）
|2个
|
观塘线大堂（客务中心旁）
|2个
|南昌站
|
屯马线大堂（往A 和B 出入口方向）
|2个
|
屯马线大堂（往C 和D 出入口方向）
|2个
港铁站5大隐藏服务｜4.免费饮用水机
港铁早于2022年起，为支持环保，并提升乘客整体的乘车体验，宣布于16个港铁站增设饮水机。时至今日，港铁全线合共有36个站有提供免费饮用水。
港铁站及饮水机位置（均设于非付款区）：
|铁路线
|港铁站
|位置
|东铁线
|大埔墟站
|（车站大堂B出口）
|大围站
|（车站大堂C出口）
|会展站
|（车站大堂A出口）
|金钟站
|（车站大堂B出口）
|港岛线
|柴湾站
|（车站大堂D出口）
|北角站
|（车站大堂B出口）
|金钟站
|（车站大堂B出口）
|观塘线
|何文田站
|（车站大堂A出口）
|太子站
|（车站大堂A出口）
|钻石山站
|（车站大堂A2出口）
|彩虹站
|（车站大堂A1出口）
|调景岭站
|（车站大堂B出口）
|南港岛线
|金钟站
|（车站大堂B出口）
|海怡半岛站
|（车站大堂B出口）
|东涌线
|东涌站
|（车站大堂D出口）
|南昌站
|（车站大堂A出口）
|青衣站
|（车站大堂C出口）
|将军澳线
|坑口站
|（车站大堂A出口）
|调景岭站
|（车站大堂B出口）
|北角站
|（车站大堂B出口）
|屯马线
|大水坑站
|（车站大堂A出口）
|大围站
|（车站大堂C出口）
|钻石山站
|（车站大堂A2出口）
|宋皇台站
|（车站大堂A出口）
|启德站
|（车站大堂A出口）
|土瓜湾站
|（车站大堂A出口）
|何文田站
|（车站大堂A出口）
|尖东站
|（车站大堂P1出口）
|柯士甸站
|（车站大堂C出口）
|美孚站
|（车站大堂B出口）
|天水围站
|（车站大E3出口）
|荃湾线
|荃湾站
|（车站大堂C出口）
|葵芳站
|（车站大堂C出口）
|美孚站
|（车站大堂B出口）
|太子站
|（车站大堂A出口）
|金钟站
|（车站大堂B出口）
港铁站5大隐藏服务｜5.免费充电空间
目前，全港29个港铁站均设有流动装置充电设施，其中13个ICENTRE设有USB充电插座；另有16个站提供USB及无线充电选项，方便乘客于候车或转乘时为手机快速叉电。
设有USB充电插座及无线充电装置港铁站：
|铁路线
|港铁站
|观塘线
|调景岭站、油塘站、钻石山站、太子站、油麻地站、何文田站
|荃湾线
|荔景站、美孚站、太子站、油麻地站
|港岛线
|北角站
|将军澳线
|调景岭站、油塘站、北角站
|机场快线、东涌线及迪士尼线
|九龙站、南昌站、荔景站、青衣站、欣澳站
|东铁线
|红磡站、大围站
|屯马线
|大围站、钻石山站、红磡站、尖东站、南昌站、美孚站
设有USB充电插座的港铁站ICENTRES：
|铁路线
|港铁站
|位置
|观塘线
|旺角站
|车站大堂（已付车费区）
|九龙塘站
|车站大堂（已付车费区）
|九龙塘站
|车站大堂（已付车费区）
|荃湾线
|荃湾站
|车站大堂（已付车费区）
|葵芳站
|车站大堂（已付车费区）
|深水埗站
|车站大堂（已付车费区）
|旺角站
|车站大堂（已付车费区）
|金钟站
|车站大堂（已付车费区）
|中环站
|港岛线往柴湾方向3号月台的楼层
|港岛线
|中环站
|港岛线往柴湾方向3号月台的楼层
|金钟站
|车站大堂（付款区）
|湾仔站
|港岛线往柴湾方向1号月台的楼层
|铜锣湾站
|车站大堂B, C出口（已付车费区）
|鲗鱼涌站
|往车站大堂A出口的楼层
|太古站
|车站大堂（已付车费区）
|南港岛线
|金钟站
|车站大堂（付款区）
|将军澳线
|鲗鱼涌站
|往车站大堂A出口的楼层
|机场快线、东涌线及迪士尼线
|香港站
|车站大堂C出口（付款区）
|东铁线
|九龙塘站
|车站大堂（已付车费区）
文:RY
延伸阅读：游日必睇！日本7-11便利店5大隐藏服务 行李寄存/免税购物/货币兑换