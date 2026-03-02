港铁站5大隐藏服务攻略！免费打印+指示导航点 充电/还书都做到 附车站+服务位置

不少港人外出上班上学都会选用港铁，除了提供列车服务，原来各大车站更设有不同隐藏服务及设施，方便市民及游客使用，包括免费打印文件、充电及还书等，港铁站出口指示牌一功能更可精准导航至目的地，即睇港铁站5大神秘服务！

港铁站5大隐藏服务攻略！免费打印+指示导航点 充电/还书都做到

港铁站5大隐藏服务｜1.出口指示牌导航

早前，有台湾游客来港时发现，原来各个港铁出口指示牌有一个隐藏功能，简单2步就可以显示由车站前往目的地的路线！只要扫瞄指示牌上的二维码即可显示邻近地标，点选目的地后，地图会显示导航路线，方便用家由所在地前往。此功能不需下载任何应用程式，极大地方便游客及本地乘客，减省使用Google Maps的步骤。

出口指示牌导航方法：

扫瞄指示牌上的二维码即可显示邻近地标 点选目的地后，地图即显示从所在地前往目的地的导航路线

港铁站5大隐藏服务｜2.免费打印文件/相片

近年中国工商银行（亚洲）引入远程柜员机（VTM），据银行的官方网页介绍，香港及内地的新客户毋须提前预约，即可透过设于12个港铁站的远程柜员机开立帐户、注册网上银行及即时领取借记卡，同时附设有免费打印、影印及冲印服务。除了银行客户，非客户只需完成以下步骤，同样可享有限额度的免费打印服务！

工银亚洲港铁站免费打印服务教学：

下载中国工商银行（亚洲）「工银亚洲」手机应用程式 在页面上方的「搜寻功能」输入「港铁便民服务」 根据设备画面的指示，展示二维码即可免费打印服务

中国工商银行（亚洲）的远程柜员机位置：

新界落马洲港铁站3楼票务大堂311号（闸内）

新界罗湖港铁站LOW K5舖（闸外）

新界火炭港铁站4号舖（闸外）

新界东涌港铁站2号舖（闸外）

新界大围港铁站19号舖（闸内）

新界葵芳港铁站Minibank舖（闸外）

新界白石角香港科学园1期1E大楼1楼S107A号舖

九龙南昌港铁站9号舖（闸外）

九龙柯士甸港铁站108号舖（闸外）

九龙九龙塘港铁站207号舖（闸外）

九龙启德协调道2号AIRSIDE 1楼L112号舖

九龙红磡黄埔花园第9期地面21号舖

港铁站5大隐藏服务｜3.香港公共图书馆还书箱

香港公共图书馆在中环、九龙塘和南昌三个港铁主要转车站内，各设置4个还书箱，以方便市民归还图书馆资料（政府资讯中心）

为了方便市民还书，香港公共图书馆在中环、九龙塘和南昌3个港铁主要转车站内，各设置4个还书箱，供市民归还图书馆资料。还书箱只供在各指定车站的开放时间内使用，读者的借阅记录会在归还资料后48小时内更新。

港铁站还书箱位置：

港铁转车站 还书箱位置 还书箱数量 中环站 通往香港站的行人隧道附近 2 个 通往J和K出入口的大堂（车站控制室附近） 1个 通往J和K出入口的大堂（闸机附近） 1个 九龙塘站 观塘线大堂（往A 和E出入口方向） 2个 观塘线大堂（客务中心旁） 2个 南昌站 屯马线大堂（往A 和B 出入口方向） 2个 屯马线大堂（往C 和D 出入口方向） 2个

港铁站5大隐藏服务｜4.免费饮用水机

港铁全线合共有36个站有提供免费饮用水（MTR）

港铁早于2022年起，为支持环保，并提升乘客整体的乘车体验，宣布于16个港铁站增设饮水机。时至今日，港铁全线合共有36个站有提供免费饮用水。

港铁站及饮水机位置（均设于非付款区）：

铁路线 港铁站 位置 东铁线 大埔墟站 （车站大堂B出口） 大围站 （车站大堂C出口） 会展站 （车站大堂A出口） 金钟站 （车站大堂B出口） 港岛线 柴湾站 （车站大堂D出口） 北角站 （车站大堂B出口） 金钟站 （车站大堂B出口） 观塘线 何文田站 （车站大堂A出口） 太子站 （车站大堂A出口） 钻石山站 （车站大堂A2出口） 彩虹站 （车站大堂A1出口） 调景岭站 （车站大堂B出口） 南港岛线 金钟站 （车站大堂B出口） 海怡半岛站 （车站大堂B出口） 东涌线 东涌站 （车站大堂D出口） 南昌站 （车站大堂A出口） 青衣站 （车站大堂C出口） 将军澳线 坑口站 （车站大堂A出口） 调景岭站 （车站大堂B出口） 北角站 （车站大堂B出口） 屯马线 大水坑站 （车站大堂A出口） 大围站 （车站大堂C出口） 钻石山站 （车站大堂A2出口） 宋皇台站 （车站大堂A出口） 启德站 （车站大堂A出口） 土瓜湾站 （车站大堂A出口） 何文田站 （车站大堂A出口） 尖东站 （车站大堂P1出口） 柯士甸站 （车站大堂C出口） 美孚站 （车站大堂B出口） 天水围站 （车站大E3出口） 荃湾线 荃湾站 （车站大堂C出口） 葵芳站 （车站大堂C出口） 美孚站 （车站大堂B出口） 太子站 （车站大堂A出口） 金钟站 （车站大堂B出口）

港铁站5大隐藏服务｜5.免费充电空间

全港29个港铁站均设有流动装置充电设施（MTR）

目前，全港29个港铁站均设有流动装置充电设施，其中13个ICENTRE设有USB充电插座；另有16个站提供USB及无线充电选项，方便乘客于候车或转乘时为手机快速叉电。

设有USB充电插座及无线充电装置港铁站：

铁路线 港铁站 观塘线 调景岭站、油塘站、钻石山站、太子站、油麻地站、何文田站 荃湾线 荔景站、美孚站、太子站、油麻地站 港岛线 北角站 将军澳线 调景岭站、油塘站、北角站 机场快线、东涌线及迪士尼线 九龙站、南昌站、荔景站、青衣站、欣澳站 东铁线 红磡站、大围站 屯马线 大围站、钻石山站、红磡站、尖东站、南昌站、美孚站

设有USB充电插座的港铁站ICENTRES：

铁路线 港铁站 位置 观塘线 旺角站 车站大堂（已付车费区） 九龙塘站 车站大堂（已付车费区） 九龙塘站 车站大堂（已付车费区） 荃湾线 荃湾站 车站大堂（已付车费区） 葵芳站 车站大堂（已付车费区） 深水埗站 车站大堂（已付车费区） 旺角站 车站大堂（已付车费区） 金钟站 车站大堂（已付车费区） 中环站 港岛线往柴湾方向3号月台的楼层 港岛线 中环站 港岛线往柴湾方向3号月台的楼层 金钟站 车站大堂（付款区） 湾仔站 港岛线往柴湾方向1号月台的楼层 铜锣湾站 车站大堂B, C出口（已付车费区） 鲗鱼涌站 往车站大堂A出口的楼层 太古站 车站大堂（已付车费区） 南港岛线 金钟站 车站大堂（付款区） 将军澳线 鲗鱼涌站 往车站大堂A出口的楼层 机场快线、东涌线及迪士尼线 香港站 车站大堂C出口（付款区） 东铁线 九龙塘站 车站大堂（已付车费区）

文:RY

资料及图片来源:MTR、香港公共图书馆