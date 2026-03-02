回南天长开抽湿机电费贵？10大家居抽湿法宝！木炭/盐碗超吸水 1方法$0极速变干爽

踏入春季，面对回南天潮湿天气，不少市民选用抽湿机降低室内的湿度。不过，抽湿机须于密闭空间内才能发挥最大抽湿效果，加上长时间使用，耗电量大或导致电费高昂。本文整理坊间10大「零成本」抽湿法宝，其中木炭及盐碗吸水力强，更有一个方法可以让家居$0极速变干！

踏入春天，屋企变得湿𣲷𣲷，如果不想单靠抽湿机降低室内湿度，其实亦可使用一些常见工具及物料吸湿，部份为天然素材，甚至能够循环再用，避免浪费。其中，在家居摆放竹炭有助吸湿，晒干后亦可循环再用；将盐碗置于窗边能减少窗户凝结水气，而爱喝咖啡人士则可留起咖啡渣，放入微波炉加热变干后，再将咖啡渣再到旧袜子内，置于雪柜或鞋柜旁，吸湿之余亦可消除异味。

旧报纸：卷成条状放入鞋柜或铺于柜底，油墨可有效吸水 香薰蜡烛：适合放于浴室及细小房间，燃点时能阻止水气凝结，香气亦能消除霉味 橙皮：放干后放入纱布袋，置于抽屉吸湿之余亦能靠天然果香除臭 咖啡渣：将咖啡渣于微波炉加热变干后，再放入旧袜子内，置于雪柜或鞋柜旁，吸湿力较报纸强且能消除异味 竹炭：适合于衣柜、大型储物柜、鞋柜等，竹炭可吸水同时净化空气，晒干后可循环再用 梳打粉：将梳打粉放入开口容器并盖上薄布，可有效吸收空气中的湿气，即使吸湿变硬后，仍可用于家居清洁 洗衣粉：洗衣粉盒能大范围吸湿，且有空味可抗臭，吸湿后的结块可循环再用来洗衣服 绿茶茶叶：绿茶的茶叶含有鞣质成分，可除湿及除霉，只需将绿茶茶叶或茶包放置衣柜或鞋柜中便可吸湿 盐碗：于窗边放置一碗粗盐或岩盐，可减少窗户凝结的水气 冰水樽：将水樽放雪柜冷藏直至完全结冰，然后将「冰水」放在家中需要除湿的位置，例如是衣柜、厨房或浴室等，即可吸湿

冰水樽$0极速干爽原理

日本朝日电视台综艺节目《くりぃむしちゅーのハナタカ！优越馆》以往曾介绍一个除湿方法，做法非常简单，而且「零成本」便可做到！这方法只需预备一支胶樽樽装水，并将水放雪柜冷藏直至完全结冰，然后将「冰水」放在家中需要除湿的位置，例如是衣柜、厨房或浴室等，即可吸湿。

究竟一支「冰水」为甚么可以吸湿呢？节目组就解释，「冰水樽」之所以能够吸湿，是由于水樽内的冻水可以将周围空气的水蒸气冷却，当空气中的水蒸气接触到冰水樽的表面时，便会极速依附在胶樽表面，并冷凝成水珠，令空气中的湿度降低。但节目组亦提醒，用这个零成本方法时，应在冰水樽下放一个碗或碟，以载起凝结的水珠。

文:RY

资料及图片来源:オリーブオイルをひとまわし