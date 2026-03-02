寝具保养 ｜纯棉/蚕丝/羽绒 转季必读 被具洁净 ｜专家教精你

每逢转季时节，大家都烦恼如何清洗和晾晒寝具，原来洗被和晒被都是大学问，因为清洁不当，被子便会报销。被子种类有很多种，如蚕丝被、羽绒被、羊毛被等，每一种被子的洁净都不同，大家必须学懂。

不同材质 洁净有异

羽绒被近年甚受欢迎，因它富轻盈、保暖度高的特性，转季时又该如何清洁呢？家务助理课程导师张美玲指出︰「羽绒被可手洗或干洗，假如羽绒被标有注明可低温烘干，则可烘干处理，而烘干机过程中，加入 2 至 3 颗洗衣球或网球，可防止结块、恢复蓬松，那就不需要用晾干的方式，比较方便。不少家庭为节省储物空间，会用真空压缩袋收纳羽绒被，但其实并不建议，因压缩可能导致羽绒结块，影响保暖效果。」

蚕丝被具备轻盈、透气、低过敏的特色，亦是不少家庭之选，但需注意不可水洗或干洗，张美玲教路︰「蚕丝被纤维细致而且含有天然蛋白质，不建议水洗、干洗和烘干，转季时可将蚕丝被放阴凉通风处风干便可。如直接在烈日下晒得太久会导致纤维变脆、打结和结块，失去原有的保暖与蓬松感。所以应使用被套套上蚕丝被外，日常定期每 1 至 2 周定期清洗被套即可，避免人体皮屑与汗水直接渗入被芯内，如被芯如有汚迹，先看标签才进行局部清洁，可用少量中性洗剂开水，用软布轻拭脏污处，再用清水湿布擦拭，最后干毛巾吸干水分，放在阴凉通风处晾干可。」

纯棉被 白醋擦拭霉斑

纯棉被具吸湿透气、柔软舒适等优点，至今仍然是最受欢迎的冬日保暧被具之一。一般只清洗被套，被芯少洗，可在阳光下晾晒，避免过度拍打。晒被子最佳时间是在早上 10 点前或下午 4 点后，利用温和阳光下晾晒约 1 小时。如需去霉去污，可用白醋加水擦拭霉斑，或用梳打粉处理污迹。若家中户外空间不足，则应开启抽湿机确保防潮。收纳时可选择棉布、无纺布等透气材质的收纳袋，袋中放置除湿剂或防潮包。

至于聚酯纤维被则具轻盈、耐洗、快干等特性，它可机洗，建议用大型洗衣机低温烘干或阴干，取出后轻拍蓬松。羊毛被则具保暖、透气效果，但水洗易缩水， 建议送专业干洗。

电热毡 安全收纳小贴士

不少家庭会使用电毡，收纳电热毡时要注意安全和保养，否则容易损坏，甚至引起安全问题。先依照产品说明清洗或擦拭，确保完全干燥，避免潮湿导致霉菌或短路。因电热毡内有金属加热线，折叠容易令线路断裂，可能造成短路或过热，引发触电或火灾 。最好以「卷」代「折」，像瑜伽垫或睡袋般，从一端轻柔地卷起，避免锐角弯折。

存放在干燥通风，避免潮湿，防止电线生锈或电热毡发霉。还要避免重压，不要把重物压在毯子上，以免变形或损坏线路。如果需要长期收纳，建议每隔几个月取出晾晒并轻拍，保持柔软度和延长寿命。