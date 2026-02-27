中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴

对于许多基层家庭来说，电费是日常生活中一笔不小的开支。为了减轻市民的负担，中华电力公司今年再度推出「中电基层家庭电费补助计划」，新一轮申请将在3月2日开始，继续支援弱势社群，为有需要的长者、㓥房户等家庭提供电费补助，合资格的4类人最高可获$1000津贴，预计能帮助大约73,000个家庭，即睇内文申请方法及资格。

中电推出新一轮基层家庭电费补助计划，3月2日起接受申请。

中电一向关心社区，深明基层市民在生活开支上可能面对的压力。为此，特别从中电社区节能基金拨出5000万港元，用以支援有需要的家庭。这笔款项会用于推行新一轮的「中电基层家庭电费补助计划」，并将于今年3月2日起正式接受申请，希望能为弱势社群带来实质的帮助。

谁可以申请「中电基层家庭电费补助计划」？

只要您是香港居民及持有香港居民身份满一年，并居住在中电的供电范围内，以及属于以下任何一种类别，便符合申请资格：

1. 65岁或以上的独居或双老长者

并正在领取以下其中一项︰

综合社会保障援助（综援）

长者生活津贴

2. 低收入家庭

并正在领取以下其中一项︰

在职家庭津贴

综援

学校书簿津贴全额资助

幼稚园及幼儿中心学费减免计划全免学费

3. 残疾人士

并同时持有或正在领取以下其中一项：

持有残疾人士登记证

综援的交通补助金

公共福利金计划的伤残津贴

4. 㓥房住户

并符合以下条件：

居住于分间单位（即㓥房）

单位内没有安装独立中电电表

没有持有住宅或非住宅的中电电力账户

补助计划的金额有多少？

一般家庭：成功申请的合资格家庭，每户可获得$600的电费补助，这笔款项会直接存入您的中电电费账户中。

㓥房住户： 考虑到㓥房住户的特殊情况，成功申请的合资格住户，每户可获得$1,000补助，款项会直接存入您个人名下的银行户口。

如何申请基层家庭电费补助？

申请日期：

2026年3月2日起至6月30日

申请方法：

您需要透过参与此计划的社会福利机构、立法会议员或区议员的办事处提交申请，有关参与机构的名单将于3月2日公布，详情可留意中电网页，而津贴预计会在2026年12月或之前发放，由于名额有限，符合资格的市民要留意。

申请人需准备文件︰

长者/低收入家庭/残疾人士︰

香港身份证、最近的电费单（纸本或电子版）、证明您符合资格的相关文（如正在领取综援或长者生活津贴的证明文件）

分间单位住户︰

香港身份证、居住地址证明、个人港元储蓄银行账户资料（如银行存折或月结单）

