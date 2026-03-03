中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
发布时间：12:50 2026-03-03 HKT
对于许多基层家庭来说，电费是日常生活中一笔不小的开支。为了减轻市民的负担，中华电力公司今年再度推出「中电基层家庭电费补助计划」，新一轮申请将于即日起至6月30日期间接受申请，继续支援弱势社群，为有需要的长者、㓥房户等家庭提供电费补助，合资格的4类人最高可获$1000津贴，预计能帮助大约73,000个家庭。本文中，《星岛头条》将为你整理申请方法、所需文件、并以简单例子说明相关申请资格。
中电基层家庭电费补助计划3.2接受申请！4类人合资格 最高津贴$1000
中电一向关心社区，深明基层市民在生活开支上可能面对的压力。为此，特别从中电社区节能基金拨出5000万港元，用以支援有需要的家庭。这笔款项会用于推行新一轮的「中电基层家庭电费补助计划」，并将于今年3月2日起正式接受申请，希望能为弱势社群带来实质的帮助。
谁可以申请「中电基层家庭电费补助计划」？
只要您是香港居民及持有香港居民身份满一年，并居住在中电的供电范围内，以及属于以下任何一种类别，便符合申请资格：
1. 65岁或以上的独居或双老长者
并正在领取以下其中一项︰
- 综合社会保障援助（综援）
- 长者生活津贴
2. 低收入家庭
并正在领取以下其中一项︰
- 在职家庭津贴
- 综援
- 学校书簿津贴全额资助
- 幼稚园及幼儿中心学费减免计划全免学费
3. 残疾人士
并同时持有或正在领取以下其中一项：
- 持有残疾人士登记证
- 综援的交通补助金
- 公共福利金计划的伤残津贴
4. 㓥房住户
- 并符合以下条件：
- 居住于分间单位（即㓥房）
- 单位内没有安装独立中电电表
- 没有持有住宅或非住宅的中电电力账户
申请实例话您知：我符合资格申请吗？
为了让您更清楚了解申请资格，《星岛碘条》将以４个生活实例来说明，看看这些情况是否与您相似。
1. 陈婆婆：独居长者
- 陈婆婆今年78岁，一个人住在观塘的公共屋邨。作为香港居民，她每月都领取政府发放的长者生活津贴来帮补生活。
- 由于陈婆婆是居住在中电供电范围内的65岁以上长者，并且正在领取长者生活津贴，因此她完全符合申请电费资助的资格，可以获得资助来减轻电费开支。
2. 李先生一家：低收入家庭
- 李先生和李太太与两个正在读小学的孩子一同居住在屯门。李先生从事兼职工作，为了帮补家计，他们一家成功申请了在职家庭津贴。
- 因为他们是居住在中电供电范围内的香港居民，并正在领取在职家庭津贴，所以李先生一家符合申请资格，可以得到电费资助。
3. 张叔：残疾人士
- 张叔因身体原因行动不便，持有劳工及福利局发出的残疾人士登记证。他居住在深水埗区，是中电的住宅客户。
- 根据规定，只要是持有残疾人士登记证的香港居民，并居住在中电供电范围内，便符合资格。因此，张叔可以申请这项电费资助。
4. 阿强：分间单位住户
- 年轻的阿强为了方便工作，在旺角租了一个「㓥房」单位。这个单位没有独立的电表，电费是与其他住户分摊的。阿强自己名下也没有任何中电的电力户口。
- 像阿强这样，居住在分间单位、单位内没有独立电表，而且自己不是中电户口持有人的香港居民，同样符合申请资格，可以获得资助。
补助计划的金额有多少？
一般家庭：成功申请的合资格家庭，每户可获得$600的电费补助，这笔款项会直接存入您的中电电费账户中。
㓥房住户： 考虑到㓥房住户的特殊情况，成功申请的合资格住户，每户可获得$1,000补助，款项会直接存入您个人名下的银行户口。
根据中电资料「单位是否有安装中电独立电表」是最重要依据 ：
电表状况 申请类别 资助金额 有中电独立电表 长者 / 低收入 / 残疾类别 港币 $600 无中电独立电表 合资格分间单位类别 港币 $1,000
例子说明你能得到多少补助：
现延续上文简单例子说明，合资格申请者将能获得多少电费资助：
陈婆婆、李先生一家或张叔：
如果您是像陈婆婆、李先生一家或张叔那样，家中有独立中电电表的合资格住户，成功申请后，您将会获得港币$600的电费资助。这笔款项会自动存入您缴交电费的电力账户中，直接用作扣减电费，过程简单方便，无需额外操作。
阿强：
居住在㓥房单位的阿强，由于没有自己的电力账户，因此中电为您准备了更贴心的安排。成功申请的合资格分间单位住户，将会获得港币$1,000的现金资助。这笔款项会直接转账到您申请时所提供的个人银行户口，让您可以更灵活地运用这笔款项。
如何申请基层家庭电费补助？
申请日期：
2026年3月2日起至6月30日
申请方法：
您需要透过参与此计划的社会福利机构、立法会议员或区议员的办事处提交申请，有关参与机构的名单将于3月2日公布，详情可留意中电网页，而津贴预计会在2026年12月或之前发放，由于名额有限，符合资格的市民要留意。
社会福利机构、立法会议员或区议员（详细名单见此）
申请人需准备文件︰
长者/低收入家庭/残疾人士︰
香港身份证、最近的电费单（纸本或电子版）、证明您符合资格的相关文（如正在领取综援或长者生活津贴的证明文件）
分间单位住户︰
香港身份证、居住地址证明、个人港元储蓄银行账户资料（如银行存折或月结单）
- 申请日期︰2026年3月2日至6月30日
- 详情︰>>按此<<
- 查询电话︰2678 2633
资料来源︰中电
