Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴

生活百科
更新时间：12:48 2026-03-03 HKT
发布时间：12:50 2026-03-03 HKT

对于许多基层家庭来说，电费是日常生活中一笔不小的开支。为了减轻市民的负担，中华电力公司今年再度推出「中电基层家庭电费补助计划」，新一轮申请将于即日起至6月30日期间接受申请，继续支援弱势社群，为有需要的长者、㓥房户等家庭提供电费补助，合资格的4类人最高可获$1000津贴，预计能帮助大约73,000个家庭。本文中，《星岛头条》将为你整理申请方法、所需文件、并以简单例子说明相关申请资格。

中电基层家庭电费补助计划3.2接受申请！4类人合资格 最高津贴$1000

中电推出新一轮基层家庭电费补助计划，3月2日起接受申请。
中电推出新一轮基层家庭电费补助计划，3月2日起接受申请。

中电一向关心社区，深明基层市民在生活开支上可能面对的压力。为此，特别从中电社区节能基金拨出5000万港元，用以支援有需要的家庭。这笔款项会用于推行新一轮的「中电基层家庭电费补助计划」，并将于今年3月2日起正式接受申请，希望能为弱势社群带来实质的帮助。

谁可以申请「中电基层家庭电费补助计划」？

只要您是香港居民及持有香港居民身份满一年，并居住在中电的供电范围内，以及属于以下任何一种类别，便符合申请资格：

1. 65岁或以上的独居或双老长者

并正在领取以下其中一项︰

  • 综合社会保障援助（综援）
  • 长者生活津贴

2. 低收入家庭

并正在领取以下其中一项︰

  • 在职家庭津贴
  • 综援
  • 学校书簿津贴全额资助
  • 幼稚园及幼儿中心学费减免计划全免学费

3. 残疾人士

并同时持有或正在领取以下其中一项：

  • 持有残疾人士登记证
  • 综援的交通补助金
  • 公共福利金计划的伤残津贴

4. 㓥房住户

  • 并符合以下条件：
  • 居住于分间单位（即㓥房）
  • 单位内没有安装独立中电电表
  • 没有持有住宅或非住宅的中电电力账户

申请实例话您知：我符合资格申请吗？

为了让您更清楚了解申请资格，《星岛碘条》将以４个生活实例来说明，看看这些情况是否与您相似。

1. 陈婆婆：独居长者

  • 陈婆婆今年78岁，一个人住在观塘的公共屋邨。作为香港居民，她每月都领取政府发放的长者生活津贴来帮补生活。
  • 由于陈婆婆是居住在中电供电范围内的65岁以上长者，并且正在领取长者生活津贴，因此她完全符合申请电费资助的资格，可以获得资助来减轻电费开支。

2. 李先生一家：低收入家庭

  • 李先生和李太太与两个正在读小学的孩子一同居住在屯门。李先生从事兼职工作，为了帮补家计，他们一家成功申请了在职家庭津贴
  • 因为他们是居住在中电供电范围内的香港居民，并正在领取在职家庭津贴，所以李先生一家符合申请资格，可以得到电费资助。

3. 张叔：残疾人士

  • 张叔因身体原因行动不便，持有劳工及福利局发出的残疾人士登记证。他居住在深水埗区，是中电的住宅客户。
  • 根据规定，只要是持有残疾人士登记证的香港居民，并居住在中电供电范围内，便符合资格。因此，张叔可以申请这项电费资助。

4. 阿强：分间单位住户

  • 年轻的阿强为了方便工作，在旺角租了一个「㓥房」单位。这个单位没有独立的电表，电费是与其他住户分摊的。阿强自己名下也没有任何中电的电力户口。
  • 像阿强这样，居住在分间单位、单位内没有独立电表，而且自己不是中电户口持有人的香港居民，同样符合申请资格，可以获得资助。

 

补助计划的金额有多少？

一般家庭：成功申请的合资格家庭，每户可获得$600的电费补助，这笔款项会直接存入您的中电电费账户中。

㓥房住户： 考虑到㓥房住户的特殊情况，成功申请的合资格住户，每户可获得$1,000补助，款项会直接存入您个人名下的银行户口。

根据中电资料「单位是否有安装中电独立电表」是最重要依据 ：

电表状况 申请类别 资助金额
有中电独立电表 长者 / 低收入 / 残疾类别 港币 $600
无中电独立电表 合资格分间单位类别 港币 $1,000

 

例子说明你能得到多少补助：

现延续上文简单例子说明，合资格申请者将能获得多少电费资助：

陈婆婆、李先生一家或张叔：

如果您是像陈婆婆、李先生一家或张叔那样，家中有独立中电电表的合资格住户，成功申请后，您将会获得港币$600的电费资助。这笔款项会自动存入您缴交电费的电力账户中，直接用作扣减电费，过程简单方便，无需额外操作。

阿强：

居住在㓥房单位的阿强，由于没有自己的电力账户，因此中电为您准备了更贴心的安排。成功申请的合资格分间单位住户，将会获得港币$1,000的现金资助。这笔款项会直接转账到您申请时所提供的个人银行户口，让您可以更灵活地运用这笔款项。

如何申请基层家庭电费补助？

申请日期：

2026年3月2日起至6月30日

申请方法：

您需要透过参与此计划的社会福利机构、立法会议员或区议员的办事处提交申请，有关参与机构的名单将于3月2日公布，详情可留意中电网页，而津贴预计会在2026年12月或之前发放，由于名额有限，符合资格的市民要留意。

社会福利机构、立法会议员或区议员（详细名单见此）

申请人需准备文件︰

长者/低收入家庭/残疾人士︰
香港身份证、最近的电费单（纸本或电子版）、证明您符合资格的相关文（如正在领取综援或长者生活津贴的证明文件）

分间单位住户︰
香港身份证、居住地址证明、个人港元储蓄银行账户资料（如银行存折或月结单）

  • 申请日期︰2026年3月2日至6月30日
  • 详情︰>>按此<<
  • 查询电话︰2678 2633

资料来源︰中电

延伸阅读︰财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
22小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
1小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
15小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
5小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
22小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
2小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
21小时前
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
饮食
20小时前
苏伟贤和田泰安感谢香港马会一直与他们保持紧密联络，全力提供协助。
甜甜小记│苏伟贤和田泰安感谢各界关心
名家专栏
23小时前