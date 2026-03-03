中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴

对于许多基层家庭来说，电费是日常生活中一笔不小的开支。为了减轻市民的负担，中华电力公司今年再度推出「中电基层家庭电费补助计划」，新一轮申请将于即日起至6月30日期间接受申请，继续支援弱势社群，为有需要的长者、㓥房户等家庭提供电费补助，合资格的4类人最高可获$1000津贴，预计能帮助大约73,000个家庭。本文中，《星岛头条》将为你整理申请方法、所需文件、并以简单例子说明相关申请资格。

中电一向关心社区，深明基层市民在生活开支上可能面对的压力。为此，特别从中电社区节能基金拨出5000万港元，用以支援有需要的家庭。这笔款项会用于推行新一轮的「中电基层家庭电费补助计划」，并将于今年3月2日起正式接受申请，希望能为弱势社群带来实质的帮助。

谁可以申请「中电基层家庭电费补助计划」？

只要您是香港居民及持有香港居民身份满一年，并居住在中电的供电范围内，以及属于以下任何一种类别，便符合申请资格：

1. 65岁或以上的独居或双老长者

并正在领取以下其中一项︰

综合社会保障援助（综援）

长者生活津贴

2. 低收入家庭

并正在领取以下其中一项︰

在职家庭津贴

综援

学校书簿津贴全额资助

幼稚园及幼儿中心学费减免计划全免学费

3. 残疾人士

并同时持有或正在领取以下其中一项：

持有残疾人士登记证

综援的交通补助金

公共福利金计划的伤残津贴

4. 㓥房住户

并符合以下条件：

居住于分间单位（即㓥房）

单位内没有安装独立中电电表

没有持有住宅或非住宅的中电电力账户

申请实例话您知：我符合资格申请吗？

为了让您更清楚了解申请资格，《星岛碘条》将以４个生活实例来说明，看看这些情况是否与您相似。

1. 陈婆婆：独居长者

陈婆婆今年78岁，一个人住在观塘的公共屋邨。作为香港居民，她每月都领取政府发放的 长者生活津贴 来帮补生活。

来帮补生活。 由于陈婆婆是居住在中电供电范围内的65岁以上长者，并且正在领取长者生活津贴，因此她完全符合申请电费资助的资格，可以获得资助来减轻电费开支。

2. 李先生一家：低收入家庭

李先生和李太太与两个正在读小学的孩子一同居住在屯门。李先生从事兼职工作，为了帮补家计，他们一家成功申请了 在职家庭津贴 。

。 因为他们是居住在中电供电范围内的香港居民，并正在领取在职家庭津贴，所以李先生一家符合申请资格，可以得到电费资助。

3. 张叔：残疾人士

张叔因身体原因行动不便，持有劳工及福利局发出的 残疾人士登记证 。他居住在深水埗区，是中电的住宅客户。

。他居住在深水埗区，是中电的住宅客户。 根据规定，只要是持有残疾人士登记证的香港居民，并居住在中电供电范围内，便符合资格。因此，张叔可以申请这项电费资助。

4. 阿强：分间单位住户

年轻的阿强为了方便工作，在旺角租了一个「㓥房」单位。这个单位没有独立的电表，电费是与其他住户分摊的。阿强自己名下也没有任何中电的电力户口。

像阿强这样，居住在分间单位、单位内没有独立电表，而且自己不是中电户口持有人的香港居民，同样符合申请资格，可以获得资助。

补助计划的金额有多少？

一般家庭：成功申请的合资格家庭，每户可获得$600的电费补助，这笔款项会直接存入您的中电电费账户中。

㓥房住户： 考虑到㓥房住户的特殊情况，成功申请的合资格住户，每户可获得$1,000补助，款项会直接存入您个人名下的银行户口。

根据中电资料「单位是否有安装中电独立电表」是最重要依据 ：

电表状况 申请类别 资助金额 有中电独立电表 长者 / 低收入 / 残疾类别 港币 $600 无中电独立电表 合资格分间单位类别 港币 $1,000

例子说明你能得到多少补助：

现延续上文简单例子说明，合资格申请者将能获得多少电费资助：

陈婆婆、李先生一家或张叔：

如果您是像陈婆婆、李先生一家或张叔那样，家中有独立中电电表的合资格住户，成功申请后，您将会获得港币$600的电费资助。这笔款项会自动存入您缴交电费的电力账户中，直接用作扣减电费，过程简单方便，无需额外操作。

阿强：

居住在㓥房单位的阿强，由于没有自己的电力账户，因此中电为您准备了更贴心的安排。成功申请的合资格分间单位住户，将会获得港币$1,000的现金资助。这笔款项会直接转账到您申请时所提供的个人银行户口，让您可以更灵活地运用这笔款项。

如何申请基层家庭电费补助？

申请日期：

2026年3月2日起至6月30日

申请方法：

您需要透过参与此计划的社会福利机构、立法会议员或区议员的办事处提交申请，有关参与机构的名单将于3月2日公布，详情可留意中电网页，而津贴预计会在2026年12月或之前发放，由于名额有限，符合资格的市民要留意。

社会福利机构、立法会议员或区议员（详细名单见此）

申请人需准备文件︰

长者/低收入家庭/残疾人士︰

香港身份证、最近的电费单（纸本或电子版）、证明您符合资格的相关文（如正在领取综援或长者生活津贴的证明文件）

分间单位住户︰

香港身份证、居住地址证明、个人港元储蓄银行账户资料（如银行存折或月结单）

查询电话︰2678 2633

资料来源︰中电