尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错

北上尿袋最新监管｜中国2026年3C认证｜行动电源，也就是我们常说的「尿袋」，是不少人外游出行的必备用品。不过，近年屡次发生流动电源在未使用时自行燃烧或爆炸的意外，甚至曾在飞机上突然起火，这些事件都引起了公众对其安全性的担忧。为此，中国内地就全面加强对流动电源（充电宝）的监管，由2026年3月1日起，所有新出厂的流动电源产品，都必须符合更为严格的强制性国家标准。届时，现行的「3C认证」亦会随之更新，以确保市民能够购买和使用更安全、更有保障的充电产品。

2026年3月尿袋新规定：行动电源需带「新3C」认证

根据中国国家认证认可监督管理委员会公告，自2026年3月1日起，将对流动电源（俗称「尿袋」或「充电宝」）等风险较高的产品，实施更严格的新一代「3C认证」要求。

一扫二维码即辨真伪 杜绝假冒产品

根据新规定，届时所有在市面上销售的流动电源，都必须附有全新的「CCC认证」标志。 （小红书图片）

新标志的旁边，会增加一个可供追溯产品来源的二维码（QR Code）。 （小红书图片）

根据新规定，届时所有在市面上销售的流动电源，都必须附有全新的「CCC认证」标志。这个新标志的旁边，会增加一个可供追溯产品来源的二维码（QR Code）。市民只需用手机扫描这个二维码，就能即时查阅到认证证书的编号、生产商名称、产品规格及证书状态等详细资讯。这项新措施旨在杜绝不法商人胡乱使用伪冒3C标签的情况，让消费者买得更安心。新规定将分阶段实施，若缺少了这个附有二维码的新认证，有机会被禁止出厂及销售。

增设「保质期」 提醒安全使用年限

新规定还要求流动电源必须像食品一样，清楚标明「保存期限」。制造商需要在产品上列明生产日期，并提供建议的安全使用年限（预计约为5年），以提醒市民及时更换，保障使用安全。

尿袋付合新规先用得？ 「新3C」认证设宽限期

内地航班严格执行：无3C标志禁止携带登机

计划乘搭内地航班出差或旅游的市民需要注意，内地早已规定，所有携带上机的流动电源都必须具备3C认证。若产品上没有清晰的3C标志，将一律被禁止携带登机。

考虑到市面上仍有大量旧款产品流通，新的「3C认证」规定将会分阶段推行，并设有宽限期。在过渡期间，持有附带旧款3C认证（即没有二维码的版本）的流动电源，暂时仍可于国内的飞机及高铁等交通工具上使用。然而，对于完全没有任何3C认证标志的产品，则会被严格禁止。

如何安心选购「尿袋」？4招保障充电安全

1. 首选品牌官方店舖

选购流动电源时，应优先考虑在品牌的官方商店或信誉良好的大型零售商购买。在网上选购时，要仔细查阅产品的详细说明，确认页面上是否清楚列明「符合2026年新标数字CCC认证」或类似的字句，确保产品符合最新的安全标准。

2. 收货后即时检查

收到新的流动电源后，应立即进行以下三项检查：

扫描验证：扫描产品包装或机身上的二维码，核实其3C认证的真伪。 核对标识：检查机身上是否清晰印有生产厂家、产品型号等资讯。 查看容量：留意产品上标明的「额定能量」（Wh），确保标示清晰，以符合航空公司的规定。

3. 选择可靠信誉品牌

市面上信誉较佳的品牌，例如华为（Huawei）、小米（Xiaomi）、Anker（安克）或 Ugreen（绿联）等，通常已推出符合新认证标准的产品。这些品牌的产品质量及内置的安全保护设计一般较为完善，能提供更佳保障。

4. 检查并更换家中旧装置

建议市民应检查家中现正使用的流动电源。假如发现产品上的标志（如品牌、容量、认证标志等）已经模糊不清，或未能确认是否符合安全标准，便应及早更换。提前准备，可避免在机场或高铁站等安检关口，因产品不合规而被拦截，耽误行程。