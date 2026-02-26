内地客香港过年饮茶遇文化冲击！疑做漏1事「位都不给摆好」 网民：可能人手不足

农历新年期间，部分港人会向相熟食肆职员派发利是，以示新春祝福及感谢他们在节日工作，成为不成文的新年「潜规则」。然而，内地各个城市派利是习俗各有不同，来港时或容易产生文化差异。如近日有内地网民表示过年期间在香港饮茶，形容没有派利是等于没有服务，连碗碟餐具亦需要「自己来」，引发网上热议。

内地客香港过年遇饮茶文化冲击 不派利是「位都不给你摆好」

内地客香港过年遇饮茶文化冲击，不向服务员派利是「位都不给你摆好」。（图片来源：小红书）

最近有内地网民在小红书发文，指在香港过年期间到茶楼饮茶，但是服务员未有主动为他们摆放碗碟、筷子及茶杯等基本餐具，客人需自行处理，不满其服务态度，认为原因或出于未有派发利是：「香港茶楼过年不给红包他们就是这样，位都不给你摆好，自己来吧」。

两地派利是习惯不同 网民：都是取个意头

帖文引发网上热议，有部分内地网民不满利是「潜规则」：「明明是本职工作，现在搞得好像不给利是就我们不是顾客了一样」、「一向都是有利是会好服务啲」、「香港的红包文化，做不做由你。公屋楼下那些也是每年都等著这日子」、「不如直接调高服务费，外地人来玩几天，哪里知道这些不成文的规定」、「是服务态度问题，态度好的话语自然会给他们，反正一年一次，但未开始食就这样就不会给。」

不过，有人亦指出中国各地派利是习俗各有不同，多数是粤、港、澳地区人士才会派利是予外人，如餐厅侍应、保安等，有部份内地食客多不熟悉此习俗而未有派发利是的习惯，纯粹只是文化差异，而且港人派利是亦只为取个意头：「过年出来见到开工的都会先给个利是！就算不服务自己的也会派！」、「这几十年都是给红包，大家高兴，给不给也无妨。」

另外，有人认为农历新年属繁忙时间，侍应无暇摆放餐具的情况亦十分常见，认为与有否派发利是没有直接关系：「不是熟客不用给利是啊，而且也不会不摆碗筷的是太忙了吧？」、「或者可能人手不足，不过我觉得你还是有权叫他摆位子，他不得不摆。」

来源：小红书