长者平安钟加收实体帐单费用？每月收$10 转用电子可豁免 网民批：个个老人家都识上网咩

生活百科
更新时间：18:30 2026-02-25 HKT
发布时间：18:30 2026-02-25 HKT

随著社会全面推动电子化服务，不少企业以环保为由鼓励客户转用电子帐单，惟此举或对不熟悉网络操作的长者构成不便。近日，有网民于社交平台发文，指提供「平安钟」服务的机构向长者用户发信，预告将对邮寄实体帐单收取费用，引起网民热议。

平安钟「响应环保」 每月加收邮寄实体账单费用

「长者安居协会」是为长者提供平安钟服务的社企。 （长者安居协会图片）
机构近日宣布将加收「邮寄实体账单费用」，引起网民热议。
有网民在社交平台上分享一宗「长者求助个案」，指「有做平安钟服务机构」向旗下服务使用者发出信件，要求用户转用电子帐单。根据其上载的信件图片，该机构为「长者安居协会」，涉及其「一线通平安钟」服务。

根据该网民的帖文及信件内容，协会表示「为响应环保」，将由2026年5月1日起，向选择邮寄实体帐单的用户「收取每月10港元的邮寄实体账单费用」。信中邀请用户改以电邮方式收取帐单，以「为环保出一分力」及「为免造成额外收费」，并详细列出登记电子帐单的步骤。发文网民形容机构此举是「要求老友记改用电子邮件方式，代替每月邮寄实体账单」。

网民热议「个个老人家都识上网睇账单咩」

帖文发布后，迅速引发网民激烈讨论，大部分留言均对机构的决定表示不解。有网民直接质疑政策对长者的可行性：「真系个个老人家都识上网睇账单咩」。亦有网民批评机构的做法是「商业行为」，并非「真心为长者」。

不少人认为，「平安钟」的用户大多是对电子产品不熟悉的长者，此举与服务对象的需求背道而驰，直言「咁精灵识用电子就唔洗用平安钟啦」。更有留言指出，连「银行都唔收长者实体账单费」，认为机构的决定不近人情。

长者安居协会：提供多个查询及支援渠道 符合条件可豁免

《星岛头条》就此向「长者安居协会」查询，获回复指，协会早于2025年10月起，已要求每位新用户在启用服务前选择以电子方式（免费）或邮寄方式（每月港币 10 元）收取帐单，强调「相关安排推行至今反应正面」。故「基于对新旧订户一视同仁及公平原则」，决定把帐单收费安排延伸至所有用户。

协会表示理解部分长者在转用电子帐单上可能需要协助，会提供多个查询及支援渠道，确保有需要的长者可以轻松完成转用。而对正领取政府津助或属慈善支援类别的用户，协会亦会豁免有关收费。

 

资料来源：Threads 

 

