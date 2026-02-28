观音借库攻略2026｜正月廿六3.14观音开库 必知10大流程+9大祭品 全港借库庙宇地址+开放时间

观音借库攻略2026｜每年正月廿六为观音开库的大日子，今年马年观音借库为西历3月14日，各善信都会把握机会到访观音庙借库，希望增加财运、事业运势。今年各大借库庙宇继续举办公众「观音开库」活动，善信们要注意9大祭品及10大流程，华人庙宇委员会与东华三院及华人庙宇委员会部份庙宇亦有预约代客借库和网上借库服务，即睇下文为借库做足准备！

观音借库攻略2026｜马年正月廿六3.14观音开库！

今年观音借库日在西历2025年3月14日凌晨开始（农历正月廿六日）（尹敬堂摄）

今年观音借库日在西历2025年3月14日凌晨开始（农历正月廿六日），各善信于3月13日（星期六）晚上就可以开始前往各大寺庙排队参与仪式。要特别留意的是，若要向观音借库，须于农历十二月回到观音庙完成还库，而且需要连续借库及还库至少3年。

今年华人庙宇委员会有13间庙宇举办公众「观音开库」活动，包括包括大坑莲花宫、香港仔天后古庙、黄泥涌北帝谭公庙及天后庙、筲箕湾天后古庙、筲箕湾谭公庙、湾仔玉虚宫（北帝庙）、鸭脷洲洪圣古庙、土瓜湾天后古庙、红磡北帝古庙、红磡观音庙、深水埗三太子及北帝庙、深水埗天后庙，以及茶果岭天后庙。此外，东华三院其中4间庙宇亦有开放观音借库，善信需留意当日庙宇的开放时间与以往有所不同。

善信于观音借库期间必知10大步骤9大祭祀用品（《呖咕呖咕新年财》）

善信于观音借库期间要先准备9大祭品，包括生果、鲜花、招财宝牒、贵人符等。此外，可留意10大借库步骤，诚心许愿并向观音许诺于年底时回来酬神。

观音借库攻略2026｜9大祭祀物品：

生果 鲜花 香烛 寿金 元宝 百解符 贵人符 招财宝牒 拜观音衣纸一套

观音借库攻略2026｜10大借库步骤：

燃点蜡烛 上香3炷，一共9支 如庙宇设钟鼓，可敲打庙内钟鼓各3下 奉上大神花，预备观音衣纸、招财宝牒、寿金、元宝、香烛等借库物品 心中默念：「现向观音菩萨借财库，明年一定还愿」 将观音衣冠纸宝化宝 添香油，并前往「金银库」取利是／财星令 把利是／财星令放入钱包 再取生菜红包，最好食掉当中食物 离开观音庙前，再次向观音许诺，并在年底回来酬神

回到目录

观音借库期间各大借库庙宇开放时间

香港区 观音开库期间开放时间 地址 大坑莲花宫 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日晚上6:00 香港大坑莲花街 香港仔天后古庙 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日凌晨2:00

3月14日上午8:00至下午5:00 香港香港仔大道182号 黄泥涌北帝谭公庙及天后庙 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日凌晨3:00

3月14日上午8:00至下午5:00 香港黄泥涌蓝塘道9号 筲箕湾天后古庙 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日晚上6:00 香港筲箕湾筲箕湾东大街53号 筲箕湾谭公庙 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日凌晨2:00

3月14日上午8:00至下午5:00 香港筲箕湾谭公庙道 湾仔玉虚宫（北帝庙） 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日凌晨2:00

3月14日上午8:00至下午5:00 香港湾仔隆安街 鸭脷洲洪圣古庙 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日凌晨1:00

3月14日上午8:00至下午5:00 香港鸭脷洲洪圣街 上环列圣宫 3月13日晚上11:00至3月14日晚上6:00 上环荷李活道转上四方街向行人路 九龙区 土瓜湾天后古庙 3月13日晚上11:00通宵开放至翌日(14/3)凌晨3:00

3月14日上午8:30至下午5:30 九龙土瓜湾下乡道49号 红磡北帝古庙 3月14日上午8:00至下午7:00 九龙红磡马头围道146号 红磡观音庙 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日晚上8:00

（为筹备观音开库，3月13日将提早于4:00关庙） 九龙红磡差馆里 深水埗三太子及北帝庙 3月14日上午7:00至晚上7:00 九龙深水埗汝州街196-198号 深水埗天后庙 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日凌晨3:00 九龙深水埗医局街182号 茶果岭天后庙 3月13日晚上11:00通宵开放至3月14日凌晨2:00 九龙油塘茶果岭道 慈云山观音佛堂 3月14日上午8:00至下午5:00 慈云山沙田坳道慈云山观音佛堂平台 旺角水月宫 3月13日晚上11:00至3月14日晚上7:00 旺角染布房街近火车桥行人路 油麻地社坛 3月13日晚上11:00至3月14日晚上6:00 油麻地庙街/众坊街休憩花园

回到目录

今年华人庙宇委员会部份庙宇，以及东华三院旗下4间庙宇提供代客借库服务（东华三院庙宇及祭祀服务网站）

观音借库往年吸引不少善信亲身前往，如果想省却排队及迫人的过程，大家可选用预约代客借库。今年华人庙宇委员会部份庙宇，以及东华三院旗下4间庙宇包括上环列圣宫、慈云山观音佛堂、旺角水月宫、油麻地社坛提供代客借库服务，善信可透过登入网站或WhatsApp联络有关庙宇，成功预约者可于观音开库后到相关庙宇领取借库物品。

东华三院庙宇网上借库流程：

华人庙宇委员会可预约代客借库服务庙宇：

九龙区庙宇 电话 可预约日期* 深水埗三太子及北帝庙 9260 9163（WhatsApp） 即日起至3月14日 红磡观音庙 9159 8272（WhatsApp） 即日起至3月13日 土瓜湾天后古庙 9105 4128（WhatsApp） 即日起至3月14日 九龙城候王古庙 9727 6719（WhatsApp） 即日起至3月14日 茶果岭天后庙 5626 2792 即日起至3月14日 香港区庙宇 湾仔玉虚宫（北帝庙） 2573 2086

9869 0733（WhatsApp） 即日起至3月14日** 大坑莲花宫 9099 6727（WhatsApp） 即日起至3月14日

*每日上午9:00至下午4:00

**每日上午9:00至下午5:00

回到目录

文:RY

资料及图片来源:东华三院庙宇及祭祀服务网站、华人庙宇委员会