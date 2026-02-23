热裤验楼师詹Sir女儿继承父业入行！亮相电视节目望传承使命 大爆小短裤来由：我𠮶啲都唔够呢条短

业主购入新楼少不免安排验楼师验楼，并将报告交予发展商安排「执漏」。提起验楼，不少市民都会联想起爱穿红色Polo配上牛仔热裤的资深验楼师詹济南（詹Sir）。近年詹Sir鲜有现身电视节目，不过其女儿Jessica日前于社交平台宣布正式继承父业，希望传承验楼使命，并大爆父亲小短裤来由，笑指：「我𠮶啲都唔够呢条短！」

热裤验楼师詹Sir女儿继承父业入行！亮相电视节目望传承验楼使命

一般新楼业主收取发展商锁匙后，会安排验楼师为单位验楼，检验后业主可将报告交予发展商安排「执漏」。当发展商完成「执漏」后，可再次安排覆验，以确保「执漏」地方合格。提起验楼，不少市民都会联想起资深验楼师詹济南（詹Sir）。詹Sir大约在20年前开始与电视台合作进行验楼环节，更设立一套沿用至今的评分制度，其一身红色Polo配上牛仔热裤的招牌验楼「劲装」亦成为节目标志之一。

近年詹Sir已鲜有现身相关电视节目，交由他的「接班人」及女儿Jessica接棒，穿起深红色的Polo衫及牛仔裤继承父业，同时开始参与录制电视节目的验楼环节：「这不仅是一次拍摄，更是一份沉甸甸的荣幸。」Jessica回想起詹Sir起初参与电视节目的验楼环节时，提到父亲常常分享第一次拍摄为荔枝角泓景台，而第一次正式评分的楼盘则为马鞍山海典湾的往事。

Jessica认为父亲多年来见证建筑业界越加重视质素，验楼这专业更成为「普罗大众置业时茶余饭后的热话」，验楼分数不只承载砖瓦的质量，更是无数家庭对「家」的期盼。Jessica透露将延续父亲作为验楼师的使命，「希望把这份专注传承下去」，继续紧守岗位，做好每个细节。

大爆父亲小短裤来由：我𠮶啲都唔够呢条短

对于Jessica的分享，勾起不少网民对詹Sir的印象，有网民好奇詹Sir身穿的小短裤来由，「令尊条小热裤系咪喺你衣柜度揾出嚟？」，获得Jessica搞笑大爆热裤为詹sir自制，「世上独一无二，我衣柜𠮶啲都唔够呢条短」。有网民追问会否延续詹Sir小热裤的传统，「妳会唔会一齐小热裤？」、「希望你可以传承父亲穿搭风格」，Jessica笑指这方面比不上始祖，「都系唔好献丑了」。

有网友关心詹Sir近况，Jessica透露父亲为半退休状态，「佢几好呀，少啲出嚟，休养生息」。有网民曾找来詹Sir为单位验楼，并大赞他好人，「10几年前买第一层楼乜都唔识，佢仲犀利到睇到马桶有裂痕，教埋我下次再买楼要点样验收，好好人，原来阿囡都咁大个继承衣钵」、「验楼界始祖，我住𠮶度都俾令尊翁验过」、「我好钟意睇你爸爸验楼个环节，学到嘢」、「詹sir冬天𠮶阵验楼，佢都可以净系着件短幅polo，真系强壮！祝詹sir身体健康！」

文:RY

资料及图片来源:tsim.inspector