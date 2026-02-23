抽湿机推介｜消委会评测10大高分型号+LIHKG连登推荐品牌！Panasonic/LG/开利/三菱抽湿能力+悭电大比拼

消委会抽湿机推介｜随著冬日过去，香港的潮湿天气再度来临。为了避免家中墙壁、衣物因湿气而出现霉菌，添置一部高效能的抽湿机，已成为许多家庭应对「回南天」的必需品。市场上的抽湿机选择五花八门，消费者应该如何入手？消费者委员会（消委会）过往曾发表详细的抽湿机测试报告，提供客观的数据参考，网上讨论区亦不时有市民会分享不同品牌的使用心得，Panasonic（乐声）、LG、三菱电机（Mitsubishi）、开利（Carrier）等品牌，均是备受关注和讨论的热门选择。以下一文睇清专业机构评测报告，以及用家实际使用经验，帮助大家购买抽湿机时作出明智决择！

消委会10大抽湿机推介｜抽湿效能大比拼 开利/LG/TOSHIBA同获高分

消委会联同机电工程署（机电署）曾于2025年对市面上14款抽湿机进行了全面的测试，涵盖其抽湿效能、能源效益以及使用安全等重要方面。这些受测型号的售价由$2,400至$7,580不等，部分款式更额外配备了HEPA过滤器，标榜能同时净化室内空气。

测试结果指出，不同抽湿机在抽湿能力、能源效率及空气净化效果方面存在显著的差异。在14款样本之中，东芝（TOSHIBA）、开利（Carrier）及LG三个品牌的产品脱颖而出，获得4.5星的高分总评（满分为5星），显示其整体抽湿表现较为出色。此外，亦有另外7款样本获得4星的良好评价。

1. 东芝 TOSHIBA RAD-DIA17HK

东芝 TOSHIBA RAD-DIA17HK

参考售价：$5,180

标准测试环境量得每日抽湿量：17.38升

估计每年所需电费：$203

东芝（TOSHIBA）的RAD-DIA17HK型号是一款采用变频技术运作的压缩式抽湿机，在消委会测试中表现备受肯定。在不计算空气净化表现的抽湿效能总评分中，这款产品获得了4.5星的高分；若将空气净化能力一并纳入计算，总评分亦达到4星的良好水平。

抽湿机多功能 满足不同家居需要

测试报告中提到，这款抽湿机在运作时所产生的噪音较低，可为用户提供一个相对宁静的家居环境。同时，它在净化空气方面的能源效率表现亦稍微占优，有助节省用电。功能方面，这部抽湿机配备了多种实用模式，包括「节能模式」、「连续抽湿」、「自设湿度」、「干衣模式」，并附设「空气净化」及「离子」功能，足以应对家庭各种不同的防潮及空气改善需求。

2. 开利 Carrier DC-22VSB

开利Carrier DC-22VSB

参考售价：$4,930

标准测试环境量得每日抽湿量：13.18升

估计每年所需电费：$127

在消委会的评测中，开利（Carrier）的DC-22VSB型号同样表现出色。这款采用变频技术运作的压缩式抽湿机，在未计算空气净化功能的总评分中获得4.5星；即使将空气净化表现计算在内，总评分亦有4星。

高效省电 兼备遥控与自动清洗功能

消委会报告特别指出，此型号在能源效率方面表现突出，每度电能抽出约3.32升的水分，有助用户节省电费。功能上，它提供了多元化的抽湿选项，包括「自选湿度」、「智能干衣」、「连续抽湿」及「智能抽湿」模式等。在空气净化方面，则配备了「正负离子」和「UV-C紫外线」技术。这款抽湿机亦具备「自动清洗」功能，同时支援手机应用程式，让用户可以随时随地遥控操作，轻松调节家居湿度。

3. LG MD19GQCE0

LG MD19GQCE0

参考售价：$7,090

标准测试环境量得每日抽湿量：19.08升（加装前导滤网/Safe Plus滤网后15.56升）

估计每年所需电费：$218（加装前导滤网/Safe Plus滤网后 $241）

另一款同样采用变频技术运作的LG MD19GQCE0 压缩式抽湿机，在消委会的测试中，若不安装HEPA过滤器，其总评分高达4.5星，表现备受肯定。报告亦指出，这款型号在运作时量得的噪音较低，表现稍佳。然而，当额外加装了作空气净化用途的HEPA过滤器后，抽湿效能则会降低，其总评分亦下降至3星。

多样化模式与贴心配件

功能方面，这部抽湿机提供了「智能抽湿」、「快速抽湿」、「静音抽湿」、「集中抽湿」及「干衣」等多种模式，并内置「离子空气净化」功能。它支援透过手机应用程式进行遥控操作，增加了使用的便利性。另外一个特别的设计是，它附送一条延伸水管，可用于针对性地为鞋履或衣柜进行抽湿，相当贴心。不过，其机身体积相对较大，可能会占用较多的家居空间。值得注意的是，HEPA过滤器是此型号的额外选购配件，用户需要另外购买过滤器。

4. 声宝 SHARP DW-S27FA-W

声宝 SHARP DW-S27FA-W

参考售价：$5,280

标准测试环境量得每日抽湿量：16.37升

估计每年所需电费：$194

声宝（SHARP）的DW-S27FA-W 是一款采用变频技术运作的压缩式抽湿机。在消委会的报告中，无论是否将空气净化表现计算在内，这款产品的总评分均获得4星的良好评价，整体表现相当稳定。

去除污染物速度领先 功能全面

此型号最突出的优点，在于其卓越的空气净化能力。测试结果显示，它在去除空气污染物的速度方面，是所有样本中最快的一款。功能上，它提供了多样化的模式以应对不同情况，包括「除湿」（可自选湿度、高、低、自动）、「干衣」、「空气净化」（自动、高、低、睡眠）、「除臭」以及「抑菌防霉」模式，功能非常全面。不过，消费者在购买前需要留意，这部抽湿机的机身较重，重量超过18公斤。因此，在考虑摆放位置或需要搬动时，可能会比较费力。

5. Panasonic F-YAV28H

Panasonic F-YAV28H

参考售价：$7,580

标准测试环境量得每日抽湿量：17.11升

估计每年所需电费：$212

Panasonic（乐声）的F-YAV28H型号，在消委会抽湿效能及空气净化能力的综合评估中，均获得4星的良好评价，整体表现稳定。与声宝型号一样，这款抽湿机在测试中，同样展现了最快的空气污染物去除速度，表现出色。功能方面，它提供了多种实用模式，包括「抽湿」（设有自动、温和、连续、自选湿度选项）、「干衣」（分为一般及「一般 + 保持干燥」模式）、「抑菌除臭」及「送风」功能，能满足不同家庭的需要。

6. 丰泽牌 fortress FDHA25DC24

丰泽牌 fortress FDHA25DC24

参考售价：$3,698

标准测试环境量得每日抽湿量：14.71升

估计每年所需电费：$188

丰泽牌（fortress）的FDHA25DC24型号，在消委会测试中单计抽湿表现获得了4星的良好评价，不过，若将空气净化表现一并纳入计算，其总评分则为3.5星。

功能上，这款抽湿机提供了多种实用模式，包括「手动抽湿」、「自动抽湿」、「干衣」及「睡眠」模式。在空气净化方面，它具备「空气净化模式」，并配有「UV杀菌」与「负离子」功能，有助改善室内空气质素。此外，它还设有「记忆功能」，方便用户储存常用设定。

7. 三菱重工MHI (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) MDC20W-H

三菱重工MHI MDC20W-H

参考售价：$4,780

标准测试环境量得每日抽湿量：16.13升 （加装前置过滤网/HEPA过滤网后 11.28升）

估计每年所需电费：$191（加装前置过滤网/HEPA过滤网后 $226）

三菱重工（MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES）MDC20W-H型号，若不安装额外配置的HEPA过滤器，其抽湿表现获得4星的良好评价。然而，一旦加装了HEPA过滤器，其总评分则会降至3星。

这款抽湿机附送一条延伸水管，并设有专门的「干鞋功能」，方便用户针对性地风干鞋履，设计相当实用。其他模式则包括「自动抽湿」、「连续抽湿」和「睡眠模式」，并具备「UV灯」杀菌功能。不过，消委会报告中提到，在不安装HEPA过滤器的情况下进行抽湿，用户可能需要比较频密地倾倒储水箱。

8. TCL DE 26LE

TCL DE 26LE

参考售价：$2,980

标准测试环境量得每日抽湿量：15.01升

估计每年所需电费：$192

TCL的DE 26LE型号在消委员测试中获得了总评4星，其主要优点之一是机身体积相对小巧，占用家居空间较少，适合居住环境有限的家庭。而且售价不贵，相对性价比甚高。

功能方面，这款抽湿机提供了「抽湿模式」、「持续抽湿模式」及「干衣模式」。特别的是，它设有独立的「UV杀菌模式」，亦可选择「抽湿+UV杀菌」同步进行，为用户提供更灵活的使用选项。此外，它支援透过手机应用程式进行遥控操作，让用户即使不在家中，也能轻松控制室内湿度。

９. 飞利浦 PHILIPS DE3223/30

飞利浦 PHILIPS DE3223/30

参考售价：$3,998

标准测试环境量得每日抽湿量：14.42升 （在干衣模式下量得14.98升）

估计每年所需电费：$187

飞利浦（PHILIPS）的DE3223/30型号，获得了4星总评分。这款抽湿机提供了多种基本而实用的模式，包括「湿度设定」、「连续模式」、「自动模式」及「干衣模式」，能应付大部分家庭的日常所需。其最特别之处，是设有「芬香功能」，用户可以按个人喜好加入香薰，让抽湿的同时，满室散发怡人香气，为家居生活增添一份品味。

10. 乐信牌 Rasonic RPD-YG20U

乐信牌 Rasonic RPD-YG20U

参考售价：$3,580

标准测试环境量得每日抽湿量：13.2升 （在干衣模式下量得12.64升）

估计每年所需电费：$165

最后一款获得4星高评分的是乐信牌（Rasonic）的RPD-YG20U型号。这款抽湿机的功能设计专注于核心需求，提供了「干衣运行模式」和「除湿运行模式」，用户亦可以自行「设定湿度」。此外，它还具备「负离子功能」，有助净化空气，能满足一般家庭的基本使用需要。

LIHKG连登讨论区网友推荐4大品牌！三菱电机/Panasonic/LG/开利/

除了专业的测试报告，家电的真实使用体验，对消费者而言同样极具参考价值。在购买抽湿机这类每天使用的家电时，不少人会先到网上讨论区参考其他用户的意见。综合LIHKG连登讨论区网民的分享，以下4个品牌的抽湿机获得最多支持和推荐。

1. 三菱电机（Mitsubishi Electric）：耐用可靠的信心保证

「三菱系贵啲，但算静。」

「电器真系有三菱买三菱。」

「一定日本制三菱。」

「三菱想佢坏都搞唔掂。」

「三菱重工真系好耐用。」

在网上讨论区，只要谈及抽湿机，就不得不提三菱电机。该品牌的抽湿机拥有大量支持者，网民们一致力赞其抽湿量强、运作时宁静，而且极为耐用。不少人分享亲身经验，指家中的三菱电机抽湿机即使「用了十几年都没问题」，性能依然完好，其可靠的品质使其在用户心中建立了极佳的口碑。

2. LG：运作宁静的智能之选

「LG for sure」

「LG𠮶部就靓仔薄身啲」

「LG、 开利嘅变频，近两年出嘅新机都好静，要外形靓就LG，要性价比就开利」

「技术上LG完胜，双变频驱动」

「用紧LG，水桶手抽同机底有辘都几好，抽湿功能正常又唔会话好嘈」

不少网民都对LG的抽湿机赞誉有加，特别欣赏它能够连接手机应用程式，让用户可以遥距操作或预设开关时间，非常方便。此外，其外观设计亦获赞赏，例如机顶设有方便移动的推拉手柄，让用户能轻松将机器移到家中不同角落或更换储水箱。在效能上，网民普遍认为其变频技术，让机器在运作时既宁静又节省电力。

3. 开利（Carrier）：性价比高的实力派

「平，开利」

「开利近年啲机个水桶设计都一流」

「开利𠮶部性价比高好多」

「（开利）呢部用咗9年劲抽得」

「开利系好抵买千几蚊」

与其他知名家电品牌相比，「开利」这个名字或许不是家喻户晓，但其产品胜在设计简单、性价比高。网民称赞开利的抽湿机价格实惠，虽然功能不多，但正因如此，它更专注于核心的抽湿效能，抽湿力非常强劲。其耐用性也备受肯定，有用户表示家中的开利抽湿机已经「使用了超过十年」。

4. Panasonic（乐声）：抽湿同时净化空气

「屋企2部，1部三十几L，1部廿几L，都系Panasonic」

「用紧P记个部几好用，仲有除臭」

「Panasonic有埋空气清新功能」

「P记用咗5年抽湿劲，洗完衣服2-3个钟就干」

「Panasonic Nanoe Tech 世一」

Panasonic的抽湿机在网上讨论区的呼声甚高。其「二合一」空气净化抽湿机，标榜配备了独家的nanoe®X纳米离子除菌净化技术，配合HEPA多功能过滤网及活性碳脱臭过滤网，在抽湿之余，更能有效去除细菌和潮湿天气带来的霉味。有用户分享，使用后不仅房间的湿气和异味减少了，连过敏的情况似乎也有所改善。

如何精明选购抽湿机？ 消委会６大实用贴士

为了帮助消费者选择最合适的抽湿机，消费者委员会根据其专业测试，提供了以下六个实用的选购贴士：

1. 安全至上：切勿购买非本地规格产品

选购时应确保产品符合本港的安全规格。消委会提醒市民，切勿在网上商店购买不符合本地电压及安全标准的水货，以免构成家居安全风险。

2. 按家居环境，选择合适抽湿量

抽湿机的「抽湿量」是选购时的重要指标。如果居住面积较大，或者居住环境特别潮湿（例如靠近海边），建议选购抽湿量较高的型号，这样抽湿速度会相对较快。反之，如果居住空间不大，则可选择抽湿量较低的型号。

3. 善用能源标签，拣选高效悭电款式

在选购压缩式抽湿机时，应仔细参考产品上的能源标签。标签会清楚列明产品的「能源效益级别」、「能源效率」及「抽湿量」。在抽湿量相同的情况下，「能源效率」的数值愈高，代表愈节省电力；而「抽湿量」的数值愈高，则代表抽湿速度愈快。

4. 空气净化功能：留意效能与长远成本

部分抽湿机可额外配备HEPA过滤器以净化空气。消费者需注意，这些过滤器需要定期更换，因此在购买前，应将日后更换滤网的成本一并纳入考虑。

此外，消委会的测试结果显示，部分型号在安装了HEPA过滤器后，其抽湿效能会明显下降。因此，消费者在选择具备空气净化功能的抽湿机时，应特别留意这点。

5. 方便程度(1)：水箱容量与设计

抽湿机的盛水器容量愈大，需要倾倒水的次数便愈少。如果水箱设有手柄，在倒水或搬运时将会更加方便省力。

6. 方便程度(2)：机身重量与脚轮设计

较重的抽湿机大多会配备脚轮以便移动。其中，可作360°转动的活动脚轮，会比只能左右移动的固定脚轮更加灵活和方便，让用户能轻松地将抽湿机推到家中不同角落。

资料来源：2025年第580期《选择月刊》

*产品的售价、成分及效能或有所更新，仅供参考。