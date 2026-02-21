海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....

主题公园的动物明星往往是游客的集体回忆，但随着动物年老离去，总会带来伤感。海洋公园「冰极天地」内，最后一只北极狐「小高」惊传于近日离世，终年十一岁。在牠的同伴「Trinity」早前离世后，「雪狐居」已暂时关闭，象征着北极狐在香港长达14年的展示画上句号，引发不少网民惋惜。

海洋公园最后一只北极狐「小高」 11岁高龄离世

海洋公园「冰极天地」内的最后一只北极狐「小高」近日与世长辞，终年十一岁。（海洋公园资料图片）

海洋公园「冰极天地」内的最后一只北极狐「小高」近日与世长辞，终年十一岁。园方在回复市民查询时表示，作为高龄动物，「小高」的离世是因「年老导致机能无法逆转的衰退」所致。「小高」是海洋公园的动物大使，陪伴港人长达11年，多年来获不少喜爱动物的市民支持。牠离世的消息传出后，不少网民对此感到突然，纷纷留言表示「冇谂过咁快」、「两个礼拜前先见过.」、「仲以为可以再见佢一面」，字里行间流露出对这些毛茸茸朋友的不舍之情。

香港出世陪伴港人多年 「雪狐居」暂停开放

冰极天地内「雪狐居」近日已暂时关闭。（网上图片）

海洋公园自2012年「冰极天地」开幕后，便引进了北极狐饲养。当中，来自美国的雄性北极狐「Gochi」与由渔护署充公后转交公园的雌性北极狐「Mochi」，在2014年成功诞下六只小狐，成为首批在港出生的北极狐，被视为园方繁殖工作的重要里程碑。

然而，随着岁月流逝，园内的北极狐数目因各种健康问题，如癫痫、肿瘤等而逐渐减少。至2024年底，园内仅剩下两只年逾十岁的雌性北极狐「小高」及「Trinity」，被网民暱称为「北极狐婆婆」。随著「Trinity」及「小高」相继离世后，有网民发现「雪狐居」近日已暂时关闭，象征着北极狐在香港的展示暂时画上句号。



图片来源：香港海洋公园 Ocean Park Hong Kong、Threads