李居明-正月初五「送五穷」马年破财风水大揭秘｜李居明大师会客室

今天是大年初五（西历2月21日）是「五路财神」的生日，亦是新春接财神、开工开市的重要日子。今天的开工吉时为中午11时至1时。平时为上午9时至11时。是日冲猴肖老板。今年想揾快钱，「东南」便是马年的风水招财方位！快找出家中及写字楼的东南方，向之即可。并在东南方放银纸柜或大财箱，内置金条、港币、人民币等，必令你喜出望外。

初五「剁砧板」驱小人

正月初五生活全面回复正常，包括使用利器、扫地等。传统上年初五有「剁砧板」的文化，这一天你剁砧板的声音越大，左邻右里也听到，代表你家有肉、有东西可剁，亦即代表你家富有。此外，亦代表四面的小人和敌人皆被赶走。这与包饺子「将小人的口封住」是异曲同工，所以今年大年初五要再吃一次饺子！

大年初五不仅是「接财神」的日子，也是传统的「送穷日」。当天应清走五袋垃圾，代表送走「五穷」，包括：智穷、名穷、学穷、命穷、交穷。亦可以在一个垃圾袋上写个「五」字代表「送五穷」。今天「弘法山大师堂」举行财神法会，「妈哈迦拿大财神」秘佛开扉，欢迎莅临参拜祈福！

马年当令财神「笑口大财神」乃大黑天财神、惠比寿及招财猫「三合体」的财神，抱个财神回家，财富有揸拿！

今年的招财神器「聚宝盆」上雕刻「五路财神」打通五路财富。

东南方忌放垃圾桶

厨房有灶君财神加持力，因此家家户户一定要重视家中的厨房，灶君为财神，而厨房廿四小时开灯便是催财法，只有生于西历6月5日至7月6日之人不宜。厨房主财，如破财，必因垃圾桶放在该年的当令财位！

今年九紫当令星飞到东南方，家中厨房的垃圾桶假如置于东南方，那便是破财局，因此，家家户户必须查一查你家中厨房的垃圾桶，今年切勿安置在家中的东南方，财神一遇上垃圾，必破财无疑。

切莫食「西北风」

所谓「食西北风」，是风水上的简单而又准确之技法，破产破财者必因食正「西北风」，就是指在家中有一个西北角的大窗或露台大门，开西北窗食正西北风，即马上破财。如关起来或长期拉窗帘封闭也可减少破财机会！

忌见空置地盘

「富豪为你去赚钱」这是一种最奇异的风水局！西北干方及西南坤方均主宅父及宅母之财位，如你住的房子或写字楼群居于富豪区，只要西北位及西南位有富豪居住或是写字楼，这位富豪便在为你赚钱及催旺财星。如此方为马路或花园，或是空置地盘，那就大凶特凶了！因此，马上查一查由你房间望出去，西北方（男）及西南方（女）有没有富翁在此居住，越多越好。同时，马上去看看此二方，不可见空地、垃圾房或天桥马路！这便是最重要的选址要求！