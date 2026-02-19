Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

想被猫主子疯狂吸？日本新出「猫草人类洗头水＋护发素」 实测6成猫咪无法抗拒

生活百科
更新时间：19:11 2026-02-19 HKT
发布时间：19:11 2026-02-19 HKT

各位猫奴有福了！日本护发品牌「Savon du Savota」最近推出了一款极具创意的限量新品「猫草洗护系列」，这是一款专为人类设计的洗头水及护发素，但其独特的香味据称能让猫咪为之疯狂，堪称「猫咪搭讪神器」！

日本新推猫奴专用洗头水护发素！ 主打「猫モテ」香气

此系列产品由以仙人掌保湿配方闻名的美容室品牌「& NINE」推出，主打「猫モテ」（意指受猫咪欢迎）的独特概念。根据品牌自家调查，他们从猫咪极喜爱的「猫草（Catnip）」及「木天蓼（Matatabi）」中提取出能让猫咪感到幸福的成分与香气，并运用独家的「3D立体香薰结构」技术，将其与人类喜爱的清新香气结合。调查结果显示，有高达6成的猫咪对这种香味「毫无抵抗力」。

品牌背后的理念也相当有趣，其口号为「应援懒人们」。开发团队表示，即使是懒得洗澡的日子，如果想到能「为了取悦家中的主子」，或许就能成为一股动力。

猫草&木天蓼特调香气 6成猫咪无法抗拒

「Savon du Savota」猫草洗护套装包含两种不同香气的产品：

  • 洗头水：猫草&木天蓼绿香调
    灵感来自活泼的黑白花猫，以奇异果和尤加利的清凉感，搭配带有雨后气息的广藿香，创造出清新的草本绿叶香气。

  • 护发素：暖阳&棉花香
    为气质优雅的俄罗斯蓝猫而设，以温暖的琥珀作为基调，仿佛刚晒干的被铺，并点缀著白色郁金香和橙花，散发温柔的木质花香。

「Savon du Savota」猫咪搭讪洗护套装（シャンプー＆トリートメント）内容包含420mL洗头水及420g护发素，定价为3,300日圆（含税）。目前已于日本全国的药妆店、HANDS等通路限量发售，也可透过Amazon及官方网站购买。

厂商特别强调，此产品为人类专用，并非宠物沐浴乳，且未进行任何动物实验。使用时应作为一般洗护产品冲洗干净，切勿直接让猫咪舔食或凑近瓶口吸闻。产品的香味是为了让饲主洗完头后，身上残留的淡淡香气能吸引猫咪，增加人猫之间的有趣互动。

 

图片及资料来源：Savon du Savota

 

同场加映：养宠物留意！10大年花/植物禁忌 百合/水仙/富贵竹有份 恐致命/呕吐/急性肾衰竭

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
5小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
23小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
4小时前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
4小时前
公屋舞狮舞入单位 逼爆大门动作劲可爱 住户自爆封利是银码｜Juicy叮
00:21
公屋舞狮舞入单位 逼爆大门动作劲可爱 住户自爆封利是银码｜Juicy叮
时事热话
7小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
4小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
2026-02-18 12:50 HKT
大家乐晚市外卖优惠！$99任拣3款镬气小菜 咕噜肉/粟米鱼柳/牛肉炒菜心 加送糖水
大家乐晚市外卖优惠！$99任拣3款镬气小菜 咕噜肉/粟米鱼柳/牛肉炒菜心 加送糖水
饮食
7小时前
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 母闻噩耗崩溃最快周六抵台认尸
两岸热话
6小时前
中山好去处2026｜中山一日游12大景点！必访古天乐家乡/中山驰名乳鸽/客家土楼农家菜 附交通
中山好去处2026｜中山一日游12大景点！必访古天乐家乡/中山驰名乳鸽/客家土楼农家菜 附交通
旅游
9小时前