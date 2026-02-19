想被猫主子疯狂吸？日本新出「猫草人类洗头水＋护发素」 实测6成猫咪无法抗拒

各位猫奴有福了！日本护发品牌「Savon du Savota」最近推出了一款极具创意的限量新品「猫草洗护系列」，这是一款专为人类设计的洗头水及护发素，但其独特的香味据称能让猫咪为之疯狂，堪称「猫咪搭讪神器」！

日本新推猫奴专用洗头水护发素！ 主打「猫モテ」香气

此系列产品由以仙人掌保湿配方闻名的美容室品牌「& NINE」推出，主打「猫モテ」（意指受猫咪欢迎）的独特概念。根据品牌自家调查，他们从猫咪极喜爱的「猫草（Catnip）」及「木天蓼（Matatabi）」中提取出能让猫咪感到幸福的成分与香气，并运用独家的「3D立体香薰结构」技术，将其与人类喜爱的清新香气结合。调查结果显示，有高达6成的猫咪对这种香味「毫无抵抗力」。

品牌背后的理念也相当有趣，其口号为「应援懒人们」。开发团队表示，即使是懒得洗澡的日子，如果想到能「为了取悦家中的主子」，或许就能成为一股动力。

猫草&木天蓼特调香气 6成猫咪无法抗拒

「Savon du Savota」猫草洗护套装包含两种不同香气的产品：

洗头水：猫草&木天蓼绿香调

灵感来自活泼的黑白花猫，以奇异果和尤加利的清凉感，搭配带有雨后气息的广藿香，创造出清新的草本绿叶香气。

护发素：暖阳&棉花香

为气质优雅的俄罗斯蓝猫而设，以温暖的琥珀作为基调，仿佛刚晒干的被铺，并点缀著白色郁金香和橙花，散发温柔的木质花香。

「Savon du Savota」猫咪搭讪洗护套装（シャンプー＆トリートメント）内容包含420mL洗头水及420g护发素，定价为3,300日圆（含税）。目前已于日本全国的药妆店、HANDS等通路限量发售，也可透过Amazon及官方网站购买。

厂商特别强调，此产品为人类专用，并非宠物沐浴乳，且未进行任何动物实验。使用时应作为一般洗护产品冲洗干净，切勿直接让猫咪舔食或凑近瓶口吸闻。产品的香味是为了让饲主洗完头后，身上残留的淡淡香气能吸引猫咪，增加人猫之间的有趣互动。

图片及资料来源：Savon du Savota