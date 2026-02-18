中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」

城市发展巨轮不断推进，地标更迭屡见不鲜。为配合中环新海滨发展，连接中环国际金融中心（ifc）与天星码头的行人天桥于2月19日正式停用，一条全新的24小时空调临时通道于翌日启用。这座服务市民近19年的灰色天桥走入历史，在网上引发热烈讨论，不少市民对「集体回忆」的消失感到惋惜，但亦有人认为是城市发展的必然结果。

2007年启用至今 旧中环天桥即将封闭

恒基地产早前宣布，因应中环新海滨旗舰项目「Central Yards」的发展，将启用全新的临时行人通道。现有的灰色钢结构天桥则在2月19日封闭并将进行拆卸。该天桥由政府兴建，随著天星码头于2006年搬迁至现址后，在2007年6月启用。至2021年，政府以508亿港元将中环海滨3号用地批予恒基地产，天桥大部分位置亦因此被纳入私人地段范围并转交恒地。

全新的临时行人通道于2月19日（年初三）正式启用，其两端连接点与旧桥位置相若。新通道最大特点是配置了24小时空调系统，并加入艺术元素，旨在为公众提供更舒适的步行环境。其连接中环码头的部分更采用半开放式设计，让行人能感受维港景致。根据发展蓝图，这条新通道亦属临时性质。当「Central Yards」第一期商场落成启用后，该临时通道将会被拆卸，并改造为一个多功能绿化海景平台，届时公众可直接经由商场往返中环海滨。

网民不舍旧中环天桥 「每日返工都必定要行」

这座天桥是许多市民日常生活的一部分，有网民不舍地表示：「我每日返工都必定要行既路 。 过几日就无… 请珍惜每一样物体」。天桥虽然在一些人眼中「完全唔靓」，甚至被形容为「核突」，但却承载著满满的回忆。有人忆述初入社会时，「为左悭钱过海，日日放工走黎搭船再转铁」，天桥成为那段青涩岁月的见证。

对于建筑爱好者而言，这座桥有其独特的价值。有网民从结构力学角度分析，指出「truss bridge（桁架桥） 系一种好 simple and efficient （简单高效）嘅structural form（结构形式）」，赞扬其设计「Pragmatic, gets the job done（务实，把事情做好）」。而对更多人来说，它是通往维港海滨的必经之路，「不论去搭船，坐摩天轮，玩AIA，呢条桥都系必经之路」、「无围板果阵真系好靓好舒服」，沿途的风景成为了珍贵的记忆。

反应两极 「旧嘅唔去 新嘅唔黎」

另一方面，亦有为数不少的市民对拆卸表示赞同。他们认为天桥的设计「同呢个地段格格不入」，其临时性质早已注定，「依条桥由 day 1 已经知道系 temp（临时）」。有网民直言：「讲真条桥都几核突...拆咗佢对所有人都好」。这种意见认为，城市需要向前发展，「旧嘅唔去 新嘅唔黎」，市民应向前望，思考如何让未来变得更好。



图片来源：Threads