贺年送礼盒唔派利是？港女惨被闹无家教 1原因获网民力撑无做错：人情世故真系好难

农历新年是华人社会重视亲友间礼尚往来的日子，当中牵涉不少人情世故与礼节，有时却会引起两代人的矛盾。

近日，一名女网民在社交平台发文，指自己因新年向亲戚送上礼盒而非利是，而被长辈大骂「无礼貌无家教」，引发大批网民热议。

唔派利是改派礼盒 港女年初一惨被骂「无礼貌」

长辈对「礼尚往来」的执著，在农历新年引起不少争议。（TVB剧照）

事缘，该名事主的阿姨夫家一名亲戚，多年来均会透过阿姨转交利是给她。而事主父母亦会「回礼」，派利是给该名亲戚的子女，形成了多年来的惯例。事主上年新婚，亦有派利是给对方的子女。到今年，在准备新年礼节时，事主决定不派利是，改为精心准备一份礼盒，以表心意。

岂料，阿姨得悉事主的安排后，却对她大加指责，认为她「逗咗人家10几年利是，边有可能依家结咗婚就唔想派利是畀人地仔女」，甚至直斥其「无家教」。事主对此感到十分委屈，她在帖文中写道，「贺年礼盒几乎每份都价值$60以上仲贵过封两封20利是」、「买礼物畀你哋已经系感激左佢哋，回礼咗畀佢哋」，不明阿姨对利是的执著。

网民各执一词 1原因力撑港女「见唔到咪唔派」

事件在网上曝光后，起初有部分网民在未完全了解前因后果的情况下，指责事主不懂人情世故。网民认为「礼盒同利是唔可以混为一谈」、「礼盒系老豆老母收，利事系小朋友收，点同」。但当事主详细解释，指对方亲戚并无上门拜年，双方甚至甚少见面后，舆论风向随即逆转。

事主解释，自己在双方没有见面的情况下，送上礼盒经由父母及阿姨转交，已是尽了应有的礼数。大批网民亦转为力撑事主，认为「送礼已经好有礼貌」，在没有见面的情况下，并无派发利是的必要。有网民理性分析，认为事主多年来由父母代收利是，同时父母亦有向对方子女派发利是，可以说是已经「和数」，如今事主以礼盒赠予长辈，做法并无不妥。有网民则认为守则很简单，「见唔到咪唔派，见到就派好正常」。

亦有网民感叹：「啲上一辈人嘅礼节有时真系令后辈好难做」，认为传统人情世故在现代社会中难以拿捏，容易产生磨擦。



来源：Threads