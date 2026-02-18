Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贺年送礼盒唔派利是？港女惨被闹无家教 1原因获网民力撑无做错：人情世故真系好难

生活百科
更新时间：13:39 2026-02-18 HKT
发布时间：13:39 2026-02-18 HKT

农历新年是华人社会重视亲友间礼尚往来的日子，当中牵涉不少人情世故与礼节，有时却会引起两代人的矛盾。
近日，一名女网民在社交平台发文，指自己因新年向亲戚送上礼盒而非利是，而被长辈大骂「无礼貌无家教」，引发大批网民热议。

唔派利是改派礼盒 港女年初一惨被骂「无礼貌」

长辈对「礼尚往来」的执著，在农历新年引起不少争议。（TVB剧照）
长辈对「礼尚往来」的执著，在农历新年引起不少争议。（TVB剧照）

事缘，该名事主的阿姨夫家一名亲戚，多年来均会透过阿姨转交利是给她。而事主父母亦会「回礼」，派利是给该名亲戚的子女，形成了多年来的惯例。事主上年新婚，亦有派利是给对方的子女。到今年，在准备新年礼节时，事主决定不派利是，改为精心准备一份礼盒，以表心意。

岂料，阿姨得悉事主的安排后，却对她大加指责，认为她「逗咗人家10几年利是，边有可能依家结咗婚就唔想派利是畀人地仔女」，甚至直斥其「无家教」。事主对此感到十分委屈，她在帖文中写道，「贺年礼盒几乎每份都价值$60以上仲贵过封两封20利是」、「买礼物畀你哋已经系感激左佢哋，回礼咗畀佢哋」，不明阿姨对利是的执著。

网民各执一词 1原因力撑港女「见唔到咪唔派」

事件在网上曝光后，起初有部分网民在未完全了解前因后果的情况下，指责事主不懂人情世故。网民认为「礼盒同利是唔可以混为一谈」、「礼盒系老豆老母收，利事系小朋友收，点同」。但当事主详细解释，指对方亲戚并无上门拜年，双方甚至甚少见面后，舆论风向随即逆转。

事主解释，自己在双方没有见面的情况下，送上礼盒经由父母及阿姨转交，已是尽了应有的礼数。大批网民亦转为力撑事主，认为「送礼已经好有礼貌」，在没有见面的情况下，并无派发利是的必要。有网民理性分析，认为事主多年来由父母代收利是，同时父母亦有向对方子女派发利是，可以说是已经「和数」，如今事主以礼盒赠予长辈，做法并无不妥。有网民则认为守则很简单，「见唔到咪唔派，见到就派好正常」。

亦有网民感叹：「啲上一辈人嘅礼节有时真系令后辈好难做」，认为传统人情世故在现代社会中难以拿捏，容易产生磨擦。


来源：Threads 

 

同场加映：多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
4小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
23小时前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
23小时前
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
00:44
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
社会
5小时前
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
农历新年习俗︳年初二15个禁忌：唔好洗衫呻饿 这样做会扫走财富
亲子
2026-02-17 12:00 HKT
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
18小时前
初一福利热辣辣｜「麦明诗哎呀大嫂」骚喷血上围  前TVB咪神俯身晒胸  视后港姐加入战团
初一福利热辣辣｜「麦明诗哎呀大嫂」骚喷血上围  前TVB咪神俯身晒胸  视后港姐加入战团
影视圈
18小时前
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
2026-02-16 18:18 HKT