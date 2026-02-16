李居明-马年采运在东南 大年初一出门迎喜神｜李居明大师会客室

2026年喜神到位在东南方！为何传统文化大年初一选吉时、吉方出门很重要？因为我们打开大门的时候就是接「喜神」？

新春大年初一（西历2月17日星期二）是「成」日，寓意全年顺景！以上午9至11时（巳时）及未时（下午1时至3时）出门最为吉利，次选中午11时至1时，如果不准备出门拜年，也要开一开大门接接「喜神」。谨记：今年出门的大吉方为东南方！

上头炷香鸿运当头

今天是大除夕，家家户户吃团年饭开饭大吉时，是由晚上7时至9时内进行，摆好碗筷或饮汤亦算开始。大除夕晚，为人子女不要早睡，以祈求父母长寿。这个守岁文化，也是在宣扬孝道。守岁至凌晨三时，即寅时就算完成，因为寅时已有火气来。

晚饭后大家可行花市。今年马年为火土当旺之年，因此要补金、补水最为重要。因此，今年的年花以年金桔、水仙、百合为当令。选花本是个人喜好，但若家里有猫狗，要留意了，原来水仙和百合对猫狗不宜，猫奴要小心了。

祝愿《星岛》读者马年春风得意行好运，万事胜意，喜出望外。四喜牌放东南方，马年喜事频传！

年初一早上不可吃粥

我已多年提醒大家，大年初一早上千万不可吃粥，因为只有病和穷才会吃粥，不是好意头！不要煲药，长期病患者把吃药说成饮茶即可。

从大年初一到初五，万万不能动土，这是风水大忌。大年初一，长辈切勿给还睡在床上睡眼惺忪的子女派利是。子女要很正式地向父母拜年，父母再递上利是。到亲友家拜年，若见猫狗，不妨也为牠们备上一封，给毛孩派利是渐成风气，牠们也是家中正式一员，值得被祝福。𢭃回来的利是，愈迟拆代表财富愈亨通，今年可用正月十六吉日来拆利是、撒地气。

桃花为何买了不能停？

今年桃花宜放置东南方，此乃今年九紫当令财位。有朋友问：「去年买了桃花，一心盼着桃花运，谁知花儿不开，今年不想再买，可以吗？」

原来关于「桃花」有个大迷信：桃花一旦买开一定要买。就算去年花开得不好，今年都要买。买桃花也有心得：莫贪便宜。通常靓的桃花会较贵一点。

其实桃花不只为了求姻缘，桃花属木，能补肝胆，既能旺文昌，又能招贵人。难怪年年花市桃花最抢手！

