李居明-年廿八洗邋遢接财神 子女出头运势佳--李居明大师会客室

最近很多读者见到我时，都说「精神！精神！」这是「潮爆效应」！

我们每个人都需要「精神」！经常说「精神」二字，便开始行运了！

我推敲「精神」二字的玄学秘密。「精」这个字，谁不想要呢？它代表着生命力和健康。「精」字由「米」与「青」组成，「米」象征八十八岁以上的米寿，「青」是「青春常驻」，「神」则代表神力加持。今年是马年，大家见面时都说对方「精神」、应马年口卦可以说「龙马精神」，加持全年都精力十足！

想精神要化掉土煞

为甚么孩子总是「煨下煨下」？许多家长向我诉苦，儿子日日躲在房间打机，吃饭也在房间，整个人萎靡不振，毫无「精神」可言，这件事我有很大感触。我发现自己感冒的时候就很

精神！感冒清了人自然会精神，世界都光亮好多，才愿意活动。所以，一个人如果不精神，往往是因为感冒未清！很多人都不自知！

所谓「感冒」，从八字角度看就是「土多」，是感冒菌与垃圾的堆积，就是风水上的「五黄二黑」。所以，如果你的孩子「煨下煨下」，首先要在他房间的正南和西北位化掉今年的五黄二黑土煞。其次，找医生清好感冒，便会精神很多！

最后，要清理房内的垃圾！正如「年廿八洗邋遢」的文化传统，财不入污门，清除了垃圾与病气，才可以接到财神！谨记今年要「洗邋遢」！

有位小友她属猪，「亥」是水木的长生，是专门「疏土」和杀感冒菌的，所以她总能保持马不停蹄的活力。若你有「亥」这个密码，原则上不会感冒！

「年廿八洗邋遢」是重要日子，所谓「财不入污门」。马年四大财位是东南、正东、中宫和正北，一切杂物都要移走！特别要用心清洁来迎接「笑口常开大财神」！

今年正北方既是财位，又是三煞位，大辟邪是能招财瑞兽，即能镇宅又能招财，稳守财位，功不可没！

子女行运父母退位

有读者问，2026年最大特色是甚么？四个字：「子女大晒」！

原因是从2026年九宫飞星来看，代表大儿子的正东方与代表大女儿的东南方，分别由「八白」与「九紫」这两颗吉星霸占。相比之下，宅主（父亲）所在的西北方受「二黑」病符煎迫，主妇则需面对「七赤」刀光剑影，这意味着每个家庭2026 年是第二代接棒，大展拳脚的年份，子女的运势将全面超越父母。

四海龙王来补水

今年风水展也看到很多主妇来抢购「天水鼎」原因就是怕七赤刀光剑影。

从丙午整体气运来看，今年家家户户都需要补水，如果八字中地支见「寅午戌」三合火局的朋友，更需要有牛（丑土）与龙（辰土）散热有功。大家在居家布置上，应尽可能增加「水」的元素，例如备受推崇的「四海龙王水」或「二牛水碟」，可助平衡火性。

今年的风水物品除了有趋吉避凶的功能外，造型都是非常精美，而且内藏中国古文化图腾，非常吉祥。谨记，马年大家见面时多说「精神」二字，迎接一个幸福、健康而富有活力的马年！