「病毒尿袋」诈骗横行？插一下即偷钱偷资料 拔线继续偷... 官方提醒4招防范

在人手一机的时代，行动电源（尿袋/充电宝）已成为不可或缺的随身物品。然而，有不法分子却利用免费尿袋设置陷阱，导致市民财产及个人隐私面临严重威胁。据内地媒体报道，国内有不少个案均因为使用了来历不明的免费尿袋，致使手机被植入恶意软体，银行资料及个人资料被盗取，引起了社会对公共充电安全的广泛关注。

「病毒尿袋」 诈骗涌现 一插即盗取银行/个人资料

农历新年将至，市民出行频繁。据内地媒体报道，利用行动电源进行诈骗的个案濒生，成了诈骗新招。不法分子会在行动电源中植入病毒晶片，并将其放置在人流密集的公共场所，或以各种理由引诱民众使用，从而达到窃取个人资料的目的。

有个案在使用陌生「尿袋」后，手机「频繁收到各种垃圾简讯和电话」，甚至发现「有些银行账户也被不明人士登录」，才惊觉不妥。经专家检查后，证实其手机已被植入恶意软体，该软体即使在远离「尿袋」的情况下，仍能持续窃取手机内的联络人、简讯、通话纪录及银行帐户等敏感资料。骗徒更会利用盗取的资料，向机主的联络人发送垃圾讯息，扩大病毒的传播范围。

官方建议四点防范 切勿使用陌生尿袋

各地公安局均发出警告，提醒市民警惕此类新型骗案。警方指出，不法分子利用「尿袋」植入病毒，一旦用户连接手机，病毒便会被激活，从而盗取个人信息。为此，警方提出了四点建议，包括：

慎选行动电源：选用正规品牌及渠道的行动电源，避免使用来历不明或有破损的产品。 留意异常提示：连接行动电源时，若手机弹出「未知来源的权限请求」，应果断选择「否」。 定期检查手机：使用可靠的安全软体，定期为手机进行病毒扫描及清理。 保护个人隐私：避免在行动电源等外部设备上储存或备份个人隐私资料。

随著智能设备的普及，个人资料安全已成为一个不容忽视的议题。「病毒尿袋」的出现，再次为大众敲响了警钟，提醒我们在使用公共设施时，必须时刻保持警惕，提高防骗意识，避免更多人受害。

资料来源：白城市公安局、南通市公安局、九派新闻